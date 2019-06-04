Экономика
Медведев: нацпроект «Цифровая экономика» обойдётся в 1,6 трлн рублейNews.ru 07:23
Национальный проект «Цифровая экономика» будет профинансирован более чем на 1,6 трлн рублей в период до 2024 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Медведев рассказал, сколько составит финансирование проекта «Цифровая экономика»
Народные новости07:15
Медведев: финансирование нацпроекта «Цифровая экономика» составит более 1,6 трлн рублей
Будущее России. Национальные проекты06:59
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