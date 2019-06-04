Экономика

Медведев: нацпроект «Цифровая экономика» обойдётся в 1,6 трлн рублейNews.ru 07:23

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Национальный проект «Цифровая экономика» будет профинансирован более чем на 1,6 трлн рублей в период до 2024 года. Об этом заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.
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Медведев: нацпроект «Цифровая экономика» обойдётся в 1,6 трлн рублей

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