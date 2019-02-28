Медведев начал подготовку к дуэли с ДзюбойМатч ТВ 10:00

Президент-генеральный директор «Зенита» Александр Медведев провел первую тренировку перед дуэлью с нападающим команды Артемом Дзюбой. Смысл пари заключается в том, что Медведев должен забить больше голов из десяти ударов, чем Дзюба с пяти. Место в воротах занял Андрей Лунев.

Медведев начал подготовку к дуэли с Дзюбой

Происшествия Семь лыжников попали под лавину в КЧР Один горнолыжник погиб и один госпитализирован в результате схода лавины в районе хребта Дукка в Зеленчукском районе Карачаево-Черкесии, еще пятерых ищут спасатели.

Происшествия В Подмосковье легкомоторный самолет упал на частный дом Легкомоторный самолет упал на дачный участок в Коломенском районе Подмосковья, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации Коломны.

Происшествия У Шестуна нашли имущество еще на 425 млн рублей У арестованного экс-главы Серпуховского района Подмосковья Александра Шестуна выявили незаконное имущество на общую сумму более 425 млн рублей.

Авто ФАС предложила установить максимальную стоимость автомобильных номеров Федеральная антимонопольная служба предложила установить максимальные тарифы на изготовление регистрационных знаков для автомобилей.

Общество Роскомнадзор составил протокол о правонарушении в отношении Facebook Роскомнадзор составил административный протокол в отношении компании Facebook в связи с непредоставлением информации о локализации персональных данных российских пользователей на территории РФ.

Происшествия Директора кладбища в Самаре уволили после инцидента с гробом Директора кладбища в Самаре уволили, после того как не сумевшая похоронить бывшего мужа женщина отвезла гроб с покойным к зданию правительства области.

Происшествия Россиянина Винника перевели в спецбольницу после голодовки Греческие власти перевели в специализированную больницу россиянина Александра Винника, который в течение 90 дней проводил голодовку в знак протеста против нарушения его прав.

Политика Украинские венгры назвали закон о госязыке «тотальной украинизацией» Проживающие на Украине венгры считают закон о госязыке "тотальной украинизацией", заявил в четверг заместитель председателя киевского общества венгров Тибор Томпа.

Политика Начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу назначен Роман Плугин Президент России Владимир Путин назначил начальником главного управления МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области генерал-майора полиции Романа Плугина.

Политика В Госдуме предложили переименовать Курильские острова в Русские Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов предложил переименовать Курильские острова в Русские, передает РИА «Новости».

Общество Сотрудников РКЦ «Прогресс» проверят у психиатра Согласно материалам портала, психиатрическое освидетельствование пройдут работники, "осуществляющие деятельность, связанную с источниками повышенной опасности, а также работающие в условиях повышенной опасности" и работники, чья работа "связана со сведениями, составляющими государственную тайну".

Финансы Греф прогнозирует снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году Глава Сбербанка Герман Греф ожидает снижение ставок по ипотеке до 8% в 2020 году.

Политика Оппозиционер Мария Баронова перешла на работу в RT Мария Баронова уже числится в штате телеканала в должности шеф-редактора русской редакции и работает в офисе вместе с командой RT, рассказали РБК на телеканале.

Экономика Медведев: неработающие пенсионеры получат первые доплаты до 1 июля Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что неработающие пенсионеры получат первые дополнительные выплаты не позднее 1 июля 2019 года.

Политика Путин призвал МВД повысить раскрываемость преступлений "В 2018 году, как и в предыдущие годы, практически каждое второе преступление осталось нераскрытым, прошу вас серьезно подумать о том, какие реальные шаги следует предпринять для кардинального улучшения ситуации", - сказал Путин на расширенной коллегии МВД РФ.

Политика Украина прекратила попытки продать российское судно «Норд» Украина выставляла судно на торги трижды, но продать его так и не смогла.

Финансы Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год Сбербанк сохранил прогноз по курсу рубля на 2019 год на уровне 68,5 рубля за доллар, следует из материалов кредитной организации.

Происшествия Полиция проводит обыски в Доме офицеров в Петербурге Полиция в Петербурге в четверг проводит серию обысков по делу о незаконной сдаче в аренду помещений государственного учреждения, сообщает пресс-служба регионального ГУ МВД.

Происшествия Гасли сильно разбил болид «Ред Булл» на тестах Французский гонщик «Ред Булл» Пьер Гасли попал в серьёзную аварию по ходу третьего дня второй предсезонной тестовой сессии Формулы-1 на испанском автодроме «Каталунья» в Барселоне.

Политика Конгресс США заинтересовался имуществом Путина Американские конгрессмены потребовали от разведывательного сообщества США предоставить данные о размере доходов и имущества российского президента Владимира Путина.

Энергетика «Нафтогаз» начал процесс взыскания долга с «Газпрома» в Люксембурге «Остальные [средства] взимаем через процесс принудительного исполнения [решения Стокгольмского суда] в нескольких юрисдикциях — Нидерландах, Великобритании, Швейцарии и США, а недавно и в Люксембурге», — заявили в «Нафтогазе».