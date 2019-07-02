Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня.

с чего всё началось

Как следует из документа, советы директоров госкорпораций и банки должны разработать показатели KPI (Key Performance Indicators) для топ-менеджеров. «От достижения показателей должны зависеть премии высших руководителей госкомпаний», — пишут «Ведомости».

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