Экономика

Медведев лишит премий топ-менеджеров госкомпаний за плохую работуURA.Ru вчера в 01:38

Как следует из документа, советы директоров госкорпораций и банки должны разработать показатели KPI (Key Performance Indicators) для топ-менеджеров. «От достижения показателей должны зависеть премии высших руководителей госкомпаний», — пишут «Ведомости».
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Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Правительство решило по-новому оценивать работу руководства госкомпаний. Пересмотренные ключевые показатели эффективности (KPI) перечислены в распоряжении, подписанном премьер-министром Дмитрием Медведевым в конце июня.
Ведомости01 июля в 17:25

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Зарплаты глав госкомпаний привязали к исполнению указов Путина

Lenta.ruвчера в 06:07

Правительство ввело новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Ведомости01 июля в 17:25

Медведев лишит премий топ-менеджеров госкомпаний за плохую работу

URA.Ruвчера в 01:38

Топ-менеджеров госкомпаний предложили лишать премий за невыполнение «майского указа» Путина

Дождьвчера в 02:49

Топ-менеджеров госкомпаний предложили лишать премий

News.ruвчера в 02:11

Правительство рекомендовало лишать премий топ-менеджеров госкомпаний за невыполнение майского указа

Интерфаксвчера в 01:29

«Ведомости»: правительство разработало новые KPI для топ-менеджеров госкомпаний

Коммерсантъвчера в 05:58
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Армия и оружие

Шойгу рассказал Путину о погибших в Баренцевом море российских моряках

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу встретился с президентом РФ Владимиром Путиным и рассказал ему ряд подробностей о ЧП на подлодке в Баренцевом море.
Обновлено вчера в 22:02
Общество

Названы города России с самым высоким ростом зарплат

Самые высокие зарплаты в России во втором квартале текущего года были зафиксированы в Москве, Петербурге и Екатеринбурге.
Обновлено в 00:20
Экономика

Банкам предложили увеличить налоговые выплаты в бюджеты регионов

Правительство России поддержало инициативу региональных депутатов, предложивших вновь обязать кредитные и некредитные финансовые организации уплачивать налог на недвижимость, которая не используется в основной деятельности.
Обновлено в 00:00
Здоровье

Голикова: Россия катастрофически теряет население

Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено вчера в 10:51
Авто

Поставщик объяснил остановку поставки деталей на «АвтоВАЗ»

Обновлено вчера в 16:35
Экономика

Непродуктовым сетям предложили льготы по тарифам на оплату картами

Тарифы категории General в настоящее время применяются ко всем магазинам, а специальные программы с пониженной межбанковской ставкой при высоких оборотах действуют для продуктовой розницы, магазинов детской одежды и АЗС.
Обновлено в 01:32
Общество

Появились первые кадры полного солнечного затмения

В интернете появились фотографии и видеозаписи полного солнечного затмения. В частности видеозапись разместил канал ABC News.
Обновлено вчера в 22:09
Происшествия

Четверо пропавших без вести при паводке в Иркутской области выжили

«По последним данным, в результате дождевого паводка в Иркутской области из 17 пропавших без вести четыре человека найдены живыми», — сообщили в МЧС.
Обновлено вчера в 09:13
Общество

«Синтоловый качок» просит деньги на операцию для спасения рук

Обновлено вчера в 18:07
Происшествия

Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве

Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено вчера в 07:50
Политика

Премьер Нидерландов тайно обсуждал с Путиным MH17

Нидерландский премьер Марк Рютте на G20 встретился с президентом России Владимиром Путиным и обсудил MH17.
Обновлено вчера в 23:49
Теннис

Шарапова не смогла завершить матч первого круга Уимблдона

Свой матч выиграли лишь Андрей Рублев и Варвара Флинк, а Мария Шарапова и еще целая группа игроков завершили борьбу В матче первого круга Мария Шарапова, лишь недавно восстановившаяся от травмы, проводила против француженки Полин Пармантье.
Обновлено вчера в 13:47
Происшествия

Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:45
Армия и оружие

Ярош рассказал о действиях «Украинской добровольческой армии» на Донбассе

Один из главарей националистических бандформирований на территории Украины Дмитрий Ярош опубликовал в социальной сети заметку о действиях подконтрольных ему сил на Донбассе.
Обновлено в 01:08
Общество

Джейсон Стэйтем открыл бутылку ногой и поддержал новый флешмоб

Актер Джейсон Стэйтем опубликовал в Instagram видеоролик, в котором открывает бутылку, используя только ногу.
Обновлено вчера в 04:59
Политика

Зеленский рассмешил участников конференции в Торонто

Обновлено в 00:38
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выходку Пугачевой на перроне вокзала

В дирекции РЖД прокомментировали поступок российской певицы Аллы Пугачевой, которая проехалась в машине по перрону одного из железнодорожных вокзалов Москвы.
Обновлено 01 июля в 12:40
Футбол

«Спартак» подтвердил согласование трансфера Зе Луиша в «Порту»

Условия, на которых Зе Луиш перешёл в «Порту», не разглашаются. 28-летний форвард играл за «Спартак» с 2015 года.
Обновлено вчера в 08:51
Политика

Две африканские страны отменили безвиз с Украиной

Россия, которая не искала и не ищет «безвиза» отстаёт от Украины, откровенно говоря, не сильно – 51 место с правом посещения без визы 116 стран мира.
Обновлено вчера в 04:25
Происшествия

Кокорин начал проходить курс реабилитации в столичном медцентре

Как ранее сообщила Потяева РИА Новости, у Кокорина давно проблемы с коленом, футболист может пройти полный курс реабилитации в одном из московских медицинских центров до отправки в колонию.
Обновлено вчера в 08:52
Футбол

Бразилия обыграла Аргентину и оставила Месси без Кубка Америки

Аргентина сыграет в поединке за третье место, а Месси таким образом лишился очередного шанса выиграть первый Кубок Америки.
Обновлено вчера в 22:30
Кино

В Югре снимут сериал о знаменитых земляках

В Югре стартуют съемки цикла художественных фильмов о выдающихся людях, которые внесли главный вклад в становление региона.
Обновлено в 01:00
Политика

Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма

Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено 01 июля в 00:15
Происшествия

Житель Красноярска открыл стрельбу из-за громкой музыки

Мужчина в Красноярске открыл стрельбу на улице из ружья из-за громкой музыки.
Обновлено в 01:10
Баскетбол

Женская сборная России вышла в четвертьфинал Евробаскета-2019

Обновлено в 00:19
Армия и оружие

Погибшие подводники служили в секретной части в Петербурге

Обновлено вчера в 19:36
Армия и оружие

На границе с Украиной нашли танк КВ-1 с погибшим экипажем

В Ростовской области на границе с Украиной поисковики нашли советский тяжелый танк КВ-1 времен Великой Отечественной войны вместе с останками экипажа, сообщает "Российская газета".
Обновлено вчера в 20:34
Экономика

Каждый четвертый житель России контролирует свои расходы

Постоянно контролируют свои доходы и расходы только 25% жителей России.
Обновлено в 01:19
Общество

Специалисты установили причину сильного наводнения в Иркутской области

Специалисты географического факультета Иркутского государственного университета (ИГУ) установили причину сильнейшего наводнения в регионе.
Обновлено вчера в 06:58
Общество

Российский миллиардер арендовал на день рождения «Форт Боярд»

Обновлено вчера в 13:55
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