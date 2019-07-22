Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системыREGNUM 00:52

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы. Ее разрабатывали несколько лет

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Медведев ликвидировал госпрограмму «Развитие пенсионной системы»

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В Минтруде объяснили ликвидацию госпрограммы «Развитие пенсионной системы»

РИА Новостивчера в 11:51
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В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой

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«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику

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Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги

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Brent подорожала до $64,81 за баррель

К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
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Общество

В детских лагерях с июня выявили более 28 т небезопасных продуктов

Роспотребнадзор с начала лета снял с реализации более 28,5 т небезопасных продуктов питания в детских оздоровительных лагерях.
Обновлено в 02:55
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Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова

Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Общество

ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных

ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
Обновлено в 02:06
Армия и оружие

Разработчик рассказал о новом российском авианосце

«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
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Общество

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Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.
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Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области

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Назван новый главный тренер сборной России по хоккею

Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
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Hyundai анонсировала новую модель для Европы

Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение совершенно новой модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю особый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедийную систему, что сделает ее «лидером в своём классе».
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Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией

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В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной

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Армия и оружие

Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»

В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
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Новая версия приложения от 9.07.2019 может определить наличие некоторых защитных признаков для банкнот номиналом 1000, 5000 рублей модификации 2010 года и 2000 рублей.
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"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
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Власти Норильска не удивило нашествие крыс в городе.
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США грозит дефолт уже в сентябре.
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