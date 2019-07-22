Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системыREGNUM 00:52
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минтруд прокомментировал исключение пенсионной программы из списка госпрограмм
Rambler News Serviceвчера в 12:19
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Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
В кабинете первого заместителя председателя правительства Якутии Алексея Колодезникова прошли обыски.
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В Германии потребовали сноса памятника погибшим в бою под Прохоровкой
Ведущий редактор исторического раздела немецкой газеты Die Welt Свен Феликс Келлерхофф призвал снести памятник Победы на Прохоровском поле, возведенный в память о погибших в танковом сражении в этом месте в июле 1943 года.
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Происшествия
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Спасатели установили, что горит кабель канала электропроводки электропомещения цеха динамной стали прокатного отделения ПАО НЛМК.
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«Роснефть» просит крупные налоговые льготы на Арктику
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
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Муж Луизы Хайруллиной рассказал, где украденные деньги
Обновлено 08 июля в 15:47
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Brent подорожала до $64,81 за баррель
К 8:08 по Москве утром 10 июля сентябрьские фьючерсы на Brent торговались на лондонской бирже ICE Futures на уровне $64,81 за баррель, это на $0,65 (на 1,01%) выше уровня закрытия вторника.
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Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Общество
ФСИН предложила запретить заключать под стражу беременных
ФСИН и Совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека предлагают запретить заключение под стражу беременных женщин, женщин с малолетними детьми, а также инвалидов I и II групп.
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Армия и оружие
Разработчик рассказал о новом российском авианосце
«Всего, согласно нашей концепции, на борту авианосца могут базироваться порядка 40 самолётов и вертолётов и даже больше», — сообщил в интервью РИА Новости руководитель Крыловского государственного научного центра, разработчик концепции Павел Филиппов.
Обновлено в 02:44
Общество
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Экспертный центр Союза потребителей «Росконтроль» провел исследование вареников с картофелем и грибами популярных торговых марок.
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Происшествия
Мутко поручил МЧС завершить аварийные работы в Иркутской области
Обновлено вчера в 13:54
Хоккей
Назван новый главный тренер сборной России по хоккею
Новым наставником станет Алексей Кудашов, он сменит на посту главного тренера Илью Воробьева.
Обновлено вчера в 12:26
Авто
Hyundai анонсировала новую модель для Европы
Корейский автопроизводитель опубликовал тизерное изображение совершенно новой модели, которая, согласно заявлению компании, предложит покупателю особый дизайн экстерьера и салона, передовые функции безопасности и мультимедийную систему, что сделает ее «лидером в своём классе».
Обновлено вчера в 02:19
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Девушка упала под поезд метро на станции «Тверская» из-за телефона
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СМИ узнали реакцию матери Габунии на скандал с матом в адрес Путина
Член Союза грузин России Игорь Гвритишвили рассказал изданию «Московский комсомолец» о том, как заслуженная артистка Грузинской ССР Джульетта Вашакмадзе отреагировала на заявление своего сына — журналиста Георгия Габунии, оскорбившего в прямом эфире телеканала «Рустави 2» президента России Владимира Путина и его покойных родителей.
Обновлено вчера в 17:59
Происшествия
Жительница Читы угнала такси, чтобы добраться до дома
Водитель пожаловался в полицию, что взял пассажирку, по дороге заехал по своим делам в магазин, а когда вышел из магазина, его автомобиля уже не было, сообщила пресс-служба УМВД по Забайкальскому краю.
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Россия задумалась о возобновлении авиасообщения с Грузией
В МИД отметили, что если« русофобия в Грузии прекратится, а власти государства будут последовательны», то не исключено возобновление авиасообщения.
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В Генпрокуратуре рассказали о сотрудничестве с Украиной
Генпрокуратура России, в свою очередь, рассмотрела 32 запроса украинских коллег о выдаче, 11 из них удовлетворили, по четырем в выдаче отказали, решение еще по двум запросам пока отсрочили.
Обновлено вчера в 20:06
Армия и оружие
Появилось видео обстрела позиций ВСУ в Донбассе из «Змея Горыныча»
В интернете появились видеокадры применением УР-77 "Змей Горыныч" (или УР-83П), из которого был произведен обстрел нежилого объекта на позициях Вооруженных сил Украины в Донбассе.
Обновлено вчера в 07:25
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Новая версия приложения от 9.07.2019 может определить наличие некоторых защитных признаков для банкнот номиналом 1000, 5000 рублей модификации 2010 года и 2000 рублей.
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Путин напомнил о несоблюденных Обамой договоренностях по Украине
"Во всяком случае могу сказать, что наши договоренности, которые были достигнуты в этом телефонном разговоре, с американской стороны не были исполнены", - сказал Путин в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну для фильма "В борьбе за Украину".
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Экономика
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Снижение продаж лекарств связано с падением реальных доходов россиян, заявил изданию гендиректор компании Сергей Шуляк.
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Диверсия могла быть причиной гибели подводников на «Лошарике»
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Политика
Посол России призвал США поддержать борьбу с героизацией нацизма
Соединенные Штаты должны пересмотреть свою позицию по вопросу резолюции Организации Объединенных Наций о борьбе с героизацией нацизма, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов в своей статье «Историю нельзя переписывать — её нужно читать» для журнала The National Interest.
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Власти Норильска не удивило нашествие крыс в городе
Власти Норильска не удивило нашествие крыс в городе.
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США грозит дефолт уже в сентябре
США грозит дефолт уже в сентябре.
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