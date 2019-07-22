Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системыREGNUM 00:52
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минтруд прокомментировал исключение пенсионной программы из списка госпрограмм
Rambler News Serviceвчера в 12:19
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