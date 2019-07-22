Экономика
Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системыREGNUM 00:52
Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Минтруд прокомментировал исключение пенсионной программы из списка госпрограмм
Rambler News Serviceвчера в 12:19
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Политика
Жители Грузии оценили решение Путина по санкциям
Пользователи грузинского сегмента соцсетей бурно отреагировали на заявление президента России Владимира Путина о том, что он не поддерживает идею ввести санкции в отношении Тбилиси.
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Путин напомнил о невыполненных Обамой договоренностях по Украине
Президент России Владимир Путин рассказал о договоренностях с занимавшим тогда пост главы США Бараком Обамой, касающихся Украины, которые не были исполнены американской стороной.
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Эксперты «Автостата» составили список самых продаваемых в России автомобилей стоимостью от 800 тысяч до одного миллиона рублей.
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Умер актер из «Людей в черном» Рип Торн
Американский актер Рип Торн, сыгравший агента Зед в фильме «Люди в черном», скончался на 89-м году жизни.
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Происшествия
Суд арестовал около €122 млн на счетах экс-министра Абызова
Басманный суд Москвы наложил арест на €121,7 млн (8,7 млрд рублей), находящихся на банковских счетах экс-министра по вопросам Открытого правительства Михаила Абызова.
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Происшествия
В Канаде почти 50 человек госпитализированы из-за утечки газа в отеле
Около 50 человек госпитализированы в канадском Виннипеге после утечки угарного газа в отеле, сообщает издание Global Times.
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Политика
Путин посетит Екатеринбург 9 июля
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Общество
В России упростили процедуру получения инвалидности
Помимо прочего, документ дает людям с инвалидностью право на бесплатную парковку в разных регионах России.
Обновлено вчера в 08:22
Политика
Кадыров ответил грузинскому журналисту, оскорбившему президента РФ
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров эмоционально отозвался о поведении журналиста грузинского канала "Рустави 2" Георгия Габуния.
Обновлено 08 июля в 15:02
Общество
Жительница Бурятии 55 лет стояла в очереди на жилье и получила отказ
Прокурором Советского района Улан-Удэ оспорено в суде решение администрации города об исключении местной жительницы из числа нуждающихся в жилье.
Обновлено в 00:45
Происшествия
Врачи рассказали о состоянии жестоко избитой девочки из Ингушетии
Врачи НИИ неотложной детской хирургии и травматологии рассказали о состоянии избитой в Ингушетии 7-летней девочки, состояние которой ранее оценивалось как тяжелое.
Обновлено 07 июля в 03:43
Технологии
Мобильное приложение ЦБ поможет определить подлинность банкнот
Новая версия приложения «Банкноты Банка России» может определить ряд признаков подлинности купюр номиналом 1000, 2000 и 5000 рублей.
Обновлено вчера в 10:59
Происшествия
Сотрудники ФСБ проводят обыски у первого вице-премьера Якутии
Сотрудники ФСБ проводят обыски в кабинете первого вице-премьера Якутии Алексея Колодезникова.
Обновлено вчера в 22:30
Культура
Обменянные на Скрипаля разведчики впервые дали интервью
Разведчики Елена Вавилова и Андрей Безруков, которых в 2010 году обменяли на Сергея Скрипаля, дали эксклюзивное интервью Андрею Малахову на телеканале «Россия 1».
Обновлено вчера в 13:58
Здоровье
В МЧС рассказали о правилах поведения при встрече со змеей
В МЧС дали рекомендации, как вести себя при встрече со змеей. Об этом 10 июля сообщает «РИА Новости».
Обновлено в 00:33
Авто
Skoda начала производство нового кроссовера Kamiq
На главном заводе Skoda в чешском Млада-Болеславе стартовало серийное производство нового кроссовера Kamiq.
Обновлено вчера в 03:26
Политика
Экс-сотрудница Госдепа попалась на сговоре с разведкой Китая
В США суд столичного округа Колумбия приговорил экс-сотрудницу американского Госдепа Кэндис-Мари Клейборн к 40 месяцам тюрьмы из-за сговора с китайской разведкой.
Обновлено вчера в 21:42
Футбол
Левандовски в рамках Bottle Cap Challenge открыл бутылку шампанского
Обновлено вчера в 21:40
Происшествия
В Ульяновске загорелось здание областного правительства
Пожар произошел во вторник вечером в здании правительства Ульяновской области.
Обновлено вчера в 14:44
Общество
В Китае эвакуировали 77 тысяч человек из-за проливных дождей
Семьдесят семь тысяч человек эвакуированы в Китае из-за проливных дождей, сообщает газета People's Daily со ссылкой на министерство чрезвычайных ситуаций.
Обновлено в 00:48
Экономика
Законопроект об увеличении акцизов на вино внесён в Госдуму
Российское правительство внесло в Госдуму законопроект о поэтапном увеличении акцизов на вино начиная с 2020 года, а также установлении налоговых ставок на подакцизные товары начиная с 2022 года.
Обновлено вчера в 16:55
Авто
В Сети продают «Запорожец» на базе Porsche за 3,2 млн рублей
За уникальный «гибрид», созданный в белорусской мастерской известного кастомайзера Юрия Шифа Shif Customs, просят 3,2 млн рублей.
Обновлено вчера в 21:32
Наука
Швейцарские ученые нашли способ борьбы с глобальным потеплением
В своем исследовании ученые приходят к выводам, что дополнительное насаждение лесного покрова поможет бороться с глобальным потеплением, так как оно вызвано, в первую очередь, с накоплением в атмосфере углерода, который в процессе фотосинтеза поглощают кроны деревьев и перерабатывают в кислород.
Обновлено 07 июля в 14:24
Происшествия
Число фигурантов дела о разбое сотрудников ФСБ удвоилось
В деле о разбое сотрудников ФСБ появились еще 8 фигурантов.
Обновлено вчера в 12:18
Общество
Гороскоп на 10 июля: Весам не стоит ввязываться в авантюры, а к Стрельцам заглянут гости
Сегодня, 10 июля, звезды советуют сохранять благоразумие сегодняшний день богат на всякие странности.
Обновлено вчера в 10:00
Общество
Сильные дожди и грозы может вызвать очередной циклон в Приморье
На юге края начнутся осадки различной интенсивности, местами пройдут сильные дожди и грозы, на побережье усилится ветер.
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Финансы
Минфин нашёл новое объяснение падению реальных доходов
На этой неделе первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов нашёл новое объяснение падению реальных доходов населения.
Обновлено в 00:40
Армия и оружие
Адмирал США заявил, что в Венесуэле находятся сотни российских военных
Глава Южного командования вооруженных сил США адмирал Крейг Фоллер считает, что в Венесуэле находятся сотни российских военнослужащих и военных подрядчиков.
Обновлено вчера в 18:20
Общество
На севере Хабаровского края ввели режим ЧС из-за паводка
В Охотском районе Хабаровского края ввели режим чрезвычайной ситуации из-за подтопления участка дороги, ведущей к аэропорту Охотска.
Обновлено вчера в 22:04