Экономика

Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системыREGNUM 00:52

Премьер-министр России Дмитрий Медведев исключил неутвержденную программу развития пенсионной системы из перечня госпрограмм, соответствующий документ опубликован 9 июля на официальном интернет-портале правовой информации.
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Медведев ликвидировал госпрограмму развития пенсионной системы. Ее разрабатывали несколько лет

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