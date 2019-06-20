Медведев рассказал об одном языке интеграции России и БелоруссииГазета.Ru 12:21

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев по итогам переговоров с белорусским коллегой Сергеем Румасом заявил, что стороны понимают друг друга в вопросах интеграции. Об этом сообщает РИА "Новости". Он назвал переговоры успешными.

Медведев рассказал об одном языке интеграции России и Белоруссии

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