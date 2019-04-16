Политика

Медведев избегает вопросов по пенсионной реформеАктуальные комментарии 02:39

«Пенсионную реформу могут затронуть лидеры фракций, в частности Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов („Справедливая Россия“), но острых вопросов председателю правительства депутаты, возможно, не зададут», — сообщает источник издания.
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ОСАГО и лов краба для Госдумы важнее, чем пенсионная реформа?

Красная весна12:16

Дмитрий Медведев «отчитается» перед Госдумой. Вопросов о пенсионной реформе не будет

Весьмавчера в 19:55

Премьер Дмитрий Медведев в эти минуты начинает выступать с ежегодным отчётом правительства в Госдуме

Эхо Москвы05:00

Госдума заслушает 11-й отчёт Правительства

Парламентская газета00:20

Медведев избегает вопросов по пенсионной реформе

Актуальные комментарии02:39

Медведев откажется от самой острой темы на выступлении в Госдуме - источник

Царьград03:01

Отчет Медведева перед Госдумой обойдется без самой острой темы 2018 года

Ведомостивчера в 17:35
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Происшествия

В Петербурге автомобиль сбил 8-летнюю девочку

По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на 8-летнюю девочку на самокате. В результате аварии ребенок получил травмы.
Обновлено в 13:21
Спорт

Адвокат объяснила позицию Пака по делу Кокорина и Мамаева

Обновлено в 13:33
Общество

Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Экономика

Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке

О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Происшествия

Более 20 школ закрыты после угроз вооруженной женщины

Более 20 школ в американском штате Колорадо закрыты после угроз вооруженной женщины. Об этом передает телевизионный канал NBC News.
Обновлено в 00:35
Космос

Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита»

Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.
Обновлено в 11:37
Футбол

СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»

По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Авто

УАЗ выпустил новую версию «буханки»

Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол

«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы

17 апреля в Манчестере состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».
Обновлено в 13:53
Общество

Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет

Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия

Хоккеист Обухов избил девушку в Казани

Обновлено в 10:48
Энергетика

ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти

В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика

ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей

Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Футбол

«Барселона» близка к трансферу де Лигта

«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN заявил, что де Лигт желает рассматривать только предложение от «Барселоны».
Обновлено в 11:53
Происшествия

В Петербурге задержали 11 геев с заклеенными ртами

Обновлено в 13:25
Наука

Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней

Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
Обновлено в 14:38
Общество

Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд

Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд Роль в истории Иосифа Виссарионовича положительно оценивают 70% респондентов.
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес

Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери

Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Авто

Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения

Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Политика

Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев

Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Авто

Назван лучший автомобиль мира 2019 года

Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Политика

Страны ЕС пытались заблокировать санкции против России

Украинское издание «Европейская правда» выяснило, что страны Евросоюза не хотели вводить санкции против России после инцидента в Керченском проливе, пишут РИА Новости.
Обновлено в 10:11
Политика

Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах

Обновлено в 12:02
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие

СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ

Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия

Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали

Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Общество

Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО

Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.
Обновлено в 07:59
Наука

Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену

Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Обновлено в 10:56
Космос

Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика

Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено в 12:58
Как работают Яндекс.Новости?
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