Политика
Медведев избегает вопросов по пенсионной реформеАктуальные комментарии 02:39
«Пенсионную реформу могут затронуть лидеры фракций, в частности Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов („Справедливая Россия“), но острых вопросов председателю правительства депутаты, возможно, не зададут», — сообщает источник издания.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7309 источников, обновлено в 14:45, Ашберн
Происшествия
В Петербурге автомобиль сбил 8-летнюю девочку
По имеющимся данным, водитель автомобиля совершил наезд на 8-летнюю девочку на самокате. В результате аварии ребенок получил травмы.
Обновлено в 13:21
Спорт
Адвокат объяснила позицию Пака по делу Кокорина и Мамаева
Обновлено в 13:33
Общество
Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Актера Панкратова-Черного сняли с рейса
Обновлено в 05:44
Экономика
Абрамович-младший передумал выращивать овощи на Дальнем Востоке
О планах построить теплицы Аркадий Абрамович-младший говорил в конце 2018 года. Выращивать собирались помидоры, огурцы и сладкий перец.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Более 20 школ закрыты после угроз вооруженной женщины
Более 20 школ в американском штате Колорадо закрыты после угроз вооруженной женщины. Об этом передает телевизионный канал NBC News.
Обновлено в 00:35
Космос
Команда SpaceIL показала последний снимок «Берешита»
Израильская частная компания SpaceIL опубликовала последний снимок, переданный лунным посадочным зондом «Берешит» незадолго до того, как он потерпел крушение.
Обновлено в 11:37
Футбол
СМИ узнали сумму компенсации избитому пешеходу от игрока «Спартака»
По информации издания, пострадавший от действий полузащитника «Спартака» пешеход собирается пройти медицинское освидетельствование в больнице и затребовать у Гулиева бо́льшую сумму в качестве компенсации.
Обновлено вчера в 14:32
Авто
УАЗ выпустил новую версию «буханки»
Новая версия автомобиля УАЗ «Комби» («буханка») появилась у официальных дилеров марки, новинка получила название «Трофи», сообщает «Российская газета».
Обновлено в 11:13
Футбол
«Манчестер Сити» — «Тоттенхэм»: стали известны стартовые составы
17 апреля в Манчестере состоится ответный четвертьфинальный матч Лиги чемпионов, в котором «Манчестер Сити» на своем поле примет «Тоттенхэм».
Обновлено в 13:53
Общество
Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет
Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.
Обновлено в 10:04
Происшествия
Хоккеист Обухов избил девушку в Казани
Обновлено в 10:48
Энергетика
ФАС ответила на предложение Белоруссии повысить тариф на транзит нефти
В Федеральной антимонопольной службе прокомментировали предложение Белоруссии увеличить стоимость транзита российской нефти на 23,1 процента.
Обновлено в 13:26
Политика
ЦРУ заставило Трампа выслать дипломатов РФ из-за дела Скрипалей
Американские журналисты выяснили, что в 2018 г. Дональд Трамп не планировал высылать российских дипломатов из страны из-за отравления Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.
Обновлено в 01:23
Футбол
«Барселона» близка к трансферу де Лигта
«Ювентус» и «Бавария» интересуются де Лигтом, но один из источников ESPN заявил, что де Лигт желает рассматривать только предложение от «Барселоны».
Обновлено в 11:53
Происшествия
В Петербурге задержали 11 геев с заклеенными ртами
Обновлено в 13:25
Наука
Ученые впервые частично перезапустили клетки мозга мертвых свиней
Ученые Йельского университета на время восстановили часть функций клеток мозга свиней через несколько часов после отрезания их голов.
Обновлено в 14:38
Общество
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд
Уровень одобрения Сталина в РФ побил исторический рекорд Роль в истории Иосифа Виссарионовича положительно оценивают 70% респондентов.
Обновлено вчера в 02:09
Шоу-бизнес
Пелагея впервые показала лицо двухлетней дочери
Звездные родители свою девочку предпочитают не показывать в личных блогах. Но сегодня Пелагея сделала исключение.
Обновлено в 05:30
Авто
Официально представлен внедорожник Mercedes-Benz GLS нового поколения
Компания Mercedes официально представила на автосалоне в Нью-Йорке внедорожник GLS нового поколения.
Обновлено в 13:42
Политика
Путин встретится с выпускниками программы развития резерва управленцев
Президент России Владимир Путин в среду встретится с выпускниками второго потока программы развития управленческого кадрового резерва.
Обновлено вчера в 17:04
Авто
Назван лучший автомобиль мира 2019 года
Жюри только что подвело итоги, которые мы спешим Вам сообщить: 1. Лучший всемирный автомобиль — Jaguar I-Pace 2. Лучший автомобиль в классе Luxury — Audi A7 3. Лучший гиперкар года — McLaren 720S 4. Лучший городской автомобиль — Suzuki Jimny 5. Лучший «зеленый» автомобиль — Jaguar I-Pace 6. Дизайн года — Jaguar I-Pace После премии началось то, чего мы всех ждали — презентация новых автомобилей.
Обновлено в 08:26
Политика
Страны ЕС пытались заблокировать санкции против России
Украинское издание «Европейская правда» выяснило, что страны Евросоюза не хотели вводить санкции против России после инцидента в Керченском проливе, пишут РИА Новости.
Обновлено в 10:11
Политика
Тимошенко уверена в победе Зеленского на выборах
Обновлено в 12:02
Политика
Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству
Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Армия и оружие
СБУ обвинила в убийствах украинских военных чинов генерала ФСБ
Организатором убийств представителя ГУР Минобороны Украины Шаповала и полковника СБУ Хараберюша является генерал-лейтенант ФСБ РФ Дмитрий Минаев.
Обновлено в 06:59
Происшествия
Писателя Дмитрия Быкова госпитализировали
Российский писатель Дмитрий Быков экстренно госпитализирован в Уфе в среду, 17 апреля. Об этом передает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 04:33
Общество
Госдума уравняла бумажный и электронный полисы ОСАГО
Дума приняла закон, уравнивающий бумажный и электронный полисы ОСАГО.
Обновлено в 07:59
Наука
Ученые выяснили, что женщины лучше скрывают измену
Ученые признали, что результаты их удивили: оказалось, мужчины были в состоянии определить потенциальных изменщиков среди других мужчин, но среди женщин сделать это оказалось слишком трудно даже для других женщин.
Обновлено в 10:56
Космос
Роскосмос ответил на обвинения в плагиате видеоролика
Пресс-секретарь Роскосмоса Владимир Устименко ответил на обвинения в плагиате видеоролика «Мы — российский космос», который показали в Кремле.
Обновлено в 12:58