Политика

Медведев избегает вопросов по пенсионной реформеАктуальные комментарии 02:39

«Пенсионную реформу могут затронуть лидеры фракций, в частности Геннадий Зюганов (КПРФ) и Сергей Миронов („Справедливая Россия“), но острых вопросов председателю правительства депутаты, возможно, не зададут», — сообщает источник издания.
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Медведев избегает вопросов по пенсионной реформе

Актуальные комментарии02:39

Медведев откажется от самой острой темы на выступлении в Госдуме - источник

Царьград03:01

Премьер Дмитрий Медведев в эти минуты начинает выступать с ежегодным отчётом правительства в Госдуме

Эхо Москвы05:00

Медведев посетил Госдуму и объяснил депутатам суть проводимых правительством реформ в экономике

Апрал11:05

Дмитрий Медведев «отчитается» перед Госдумой. Вопросов о пенсионной реформе не будет

Весьмавчера в 19:55

Отчет Медведева перед Госдумой обойдется без самой острой темы 2018 года

Ведомостивчера в 17:35
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Происшествия

Денис Пак: компания Кокорина угрожала мне убийством

Обновлено в 08:53
Происшествия

В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре

В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.
Обновлено в 11:08
Политика

Медведев: в России проживают почти 19 млн бедных

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что на сегодняшний день в России проживают почти 19 млн бедных.
Обновлено в 07:38
Общество

Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом

Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.
Обновлено в 07:48
Экономика

Топилин назвал регионы, отставшие по повышению зарплаты бюджетникам

Министр напомнил, что в 2018 году должно было быть завершено исполнение майских указов президента РФ Владимира Путина, в том числе, по повышению зарплат для 12 категорий бюджетников.
Обновлено в 09:52
Театры

Названы победители премии «Золотая маска»

В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".
Обновлено вчера в 16:15
Происшествия

Актера Панкратова-Черного сняли с рейса

Обновлено в 05:44
Происшествия

Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе

Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.
Обновлено в 05:55
Наука

В сердце 42000-летнего жеребенка ученые СВФУ нашли жидкую кровь

Обновлено в 08:03
Происшествия

Шестун потерял сознание во время следственных действий

Бывшему главе Серпуховского района Московской области Александру Шестуну, обвиняемому в мошенничестве, стало плохо во время проведения с ним следственных действий, он потерял сознание, сообщила ТАСС его супруга Юлия Шестун.
Обновлено в 09:37
Общество

Писателя Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому

Обновлено в 09:59
Политика

Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы»

Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.
Обновлено в 10:02
Наука

Определен признак скорой преждевременной смерти

Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.
Обновлено в 00:34
Спорт

Салах вошел в топ-100 самых влиятельных людей мира по версии Time

Американский журнал Time опубликовал список 100 наивлиятельнейших людей мира. В него были включен нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах.
Обновлено в 10:44
Происшествия

Экс-президент Перу умер после попытки суицида

Экс-президент Перу Алан Гарсия, совершивший попытку суицида во время задержания по делу о коррупции, скончался в госпитале Лимы.
Обновлено в 11:10
Шоу-бизнес

Как выглядит 43-летняя звезда сериала «Клон» Джованна Антонелли без макияжа

43-летняя Джованна Антонелли, наиболее известная по роли Жади в сериале «Клон», поделилась снимком без макияжа.
Обновлено в 10:24
Политика

Москва заинтересовалась сообщениями об «отравленных в Солсбери детях»

Посольство России направило запрос в МИД Британии с просьбой прокомментировать сообщения СМИ о фотографиях "отравленных в Солсбери детей и уток".
Обновлено в 09:37
Происшествия

Обыск прошел в свердловском Фонде капремонта

В свердловском Фонде капремонта прошел обыск. Силовики задержали нескольких сотрудников, сообщает Ура.ру.
Обновлено в 09:54
Футбол

«Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем

Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.
Обновлено в 07:31
Политика

Суд в Москве продлил арест восьмерым украинским морякам

Лефортовский суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия о продлении на три месяца срока ареста восьмерым украинским морякам, задержанным в Керченском проливе за незаконное пересечение границы России.
Обновлено в 07:52
Политика

Ярмуш: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции

Ярмуш \: после Brexit Великобритания ужесточит антироссийские санкции До 10 лет заключения грозит британским подданным за попытку сотрудничества с российскими компаниями из "санкционного списка".
Обновлено в 11:00
Шоу-бизнес

Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм

Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.
Обновлено в 03:21
Происшествия

Самолет вернулся на полтора часа

Обновлено в 04:08
Экономика

ЦБ сообщил о росте популярности 2-тысячных купюр у фальшивомонетчиков

Центробанк назвал самые популярные у фальшивомонетчиков купюры по итогам первого квартала 2019 года, сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 07:18
Политика

Путин уволил главу Управления Кремля по приграничному сотрудничеству

Российский президент Владимир Путин уволил Олега Говоруна с должности главы Управления Кремля по приграничному сотрудничеству, сообщает ТАСС со ссылкой на указ.
Обновлено в 10:48
Технологии

Британским любителям порно с июля придется подтверждать свой возраст

Британские посетители порносайтов с 15 июля будут обязаны подтверждать свой возраст, сообщает Sky News со ссылкой на решение правительства Соединенного Королевства.
Обновлено в 11:25
Наука

Ученые рассказали, как вычислить неверных мужчин по лицу

Ученые считают, что результаты исследования могли бы помочь женщинам вычислять ненадежных партнеров, а мужчинам - потенциальных соперников, способных «увести» их супругу.
Обновлено в 07:22
Политика

Украинский депутат предупредил об опасности военного путча и исчез

Бывший член фракции «Блок Петра Порошенко», народный депутат Евгений Рыбчинский заявил, что действующий президент готовит в стране путч.
Обновлено в 11:05
Общество

В зоопарке Красноярска посетители закормили козла до смерти

Посетители зоопарка «Роев ручей» в Красноярске до смерти закормили винторогого козла.
Обновлено в 08:05
Футбол

Фанаты «Манчестер Юнайтед» оскорбили на расовой почве капитана команды

Защитник и капитан английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Эшли Янг после ответного матча 1/4 финала Лиги чемпионов с испанской "Барселоной" подвергся оскорблениям на расовой почве со стороны фанатов собственной команды, сообщает Daily Mail.
Обновлено в 09:27
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