Медведев и Матвиенко приехали на банкет к ПугачевойКомсомольская правда вчера в 16:07

Более трёх часов на празднике провёл премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кстати, Медведев дружит с певицей более 10 лет. Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

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