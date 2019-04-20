Шоу-бизнес
Медведев и Матвиенко приехали на банкет к ПугачевойКомсомольская правда вчера в 16:07
Более трёх часов на празднике провёл премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кстати, Медведев дружит с певицей более 10 лет. Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.
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Политика
В штаб Зеленского пришла полиция
В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Наука
Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной
Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Общество
В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей
Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Происшествия
Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек
Обновлено в 04:10
Политика
Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%
Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Футбол
Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)
«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие
В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк
Обновлено в 09:30
Армия и оружие
Международный аэропорт в Триполи возобновил работу
Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.
Обновлено в 02:53
Футбол
Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»
Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.
Обновлено в 05:35
Политика
Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным
Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Политика
Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00
По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Общество
Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области
Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Энергетика
Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти
Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика
Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»
Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Футбол
Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия
Легкомоторный самолет разбился в Казахстане
Обновлено в 08:43
Происшествия
В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов
Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Футбол
Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе
Обновлено в 09:16
Политика
В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России
В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество
Дмитрий Быков пришел в сознание
Обновлено в 07:02
Происшествия
Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области
Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия
В Туве задержан еще один сбежавший заключенный
Обновлено в 09:07
Общество
Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения
Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика
Глава Минздрава Украины пошла на выборы с фашистским лозунгом
Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.
Обновлено в 09:22
Происшествия
Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала
Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес
Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию
Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика
Лавров сравнил политику Гуайдо с действиями Петра Порошенко
Министр добавил, что любая военная авантюра Вашингтона отвернет подавляющее количество государств региона от политики США.
Обновлено в 09:17
Общество
Умер телеведущий и диктор Михаил Быков
Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика
Папа Римский поздравил католиков с Пасхой
Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45