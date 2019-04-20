Шоу-бизнес

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к ПугачевойКомсомольская правда вчера в 16:07

Более трёх часов на празднике провёл премьер-министр страны Дмитрий Медведев с супругой Светланой. Кстати, Медведев дружит с певицей более 10 лет. Дмитрий Анатольевич приезжал на семейные праздники Примадонны еще в те времена, когда Алла с Максимом Галкиным жила в квартире на Филипповском переулке.
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Пугачева угощала гостей четырехъярусным тортом со съедобной короной

Телепрограмма07:21

Медведев и Матвиенко приехали на банкет к Пугачевой

Комсомольская правдавчера в 16:07

Дмитрий Медведев пришел на закрытый день рождения Пугачевой

Газета.Ru02:39

На юбилее Пугачевой заметили Медведева

Дни.ру03:53

Выступление Киркорова, Медведев в качестве гостя: как прошел банкет Пугачевой

ТК Звезда04:54

Медведев посетил закрытый день рождения Пугачевой (ВИДЕО)

Super.ruвчера в 14:59

Самый дорогой ресторан на Рублевке, визит Дмитрия Медведева: как Алла Пугачева отмечает юбилей

StarHit.ruвчера в 14:40
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Политика

В штаб Зеленского пришла полиция

В штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского в Киеве пришла полиция, сообщает РБК со ссылкой на своего корреспондента в расположении команды шоумена.
Обновлено в 07:36
Наука

Патриарх Кирилл заявил о неспособности ученых понять зарождение Вселенной

Ученые никогда не смогут понять зарождение Вселенной, которое было божественным актом.
Обновлено в 07:49
Общество

В 2018 году в России подали иски к СМИ на 6,8 млрд рублей

Если в 2016-2017 годах в суды было подано по 40 исков к СМИ с требованиями свыше 1 млн рублей, то в минувшем году их было 65.
Обновлено в 02:39
Происшествия

Число жертв взрывов на Шри-Ланке превысило 150 человек

Обновлено в 04:10
Политика

Явка на выборах президента Украины на 15:00 составила 47,87%

Явка избирателей во втором туре президентских выборов на Украине по состоянию на 15:00 составила 47,87%.
Обновлено в 08:16
Футбол

Эвертон — Манчестер Юнайтед 3:0 (2-й тайм)

«МЮ» пропустил 45-й и 46-й голы в текущем сезоне и установил клубный антирекорд в эпоху АПЛ.
Обновлено в 09:14
Армия и оружие

В день выборов украинские силовики обстреляли Донецк

Обновлено в 09:30
Происшествия

Столкновения спецназа с чеченцами в Грузии попали на видео

Обновлено в 07:56
Армия и оружие

Международный аэропорт в Триполи возобновил работу

Международный аэропорт Митига в Триполи вновь открыт для полётов. Об этом сообщает администрация аэропорта в Facebook.
Обновлено в 02:53
Футбол

Паратичи: «Дибала останется в „Ювентусе“»

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи заявил, что клуб не планирует расставаться с нападающим Пауло Дибалой.
Обновлено в 05:35
Политика

Кучма пожалел будущего президента Украины и попросил его быть честным

Экс-президент Украины Леонид Кучма сказал, что ему жаль человека, который по итогам выборов возглавит страну, так как он получит незавидное наследство в виде войны в Донбассе и угрозы дефолта в экономике.
Обновлено в 06:25
Политика

Стал известен лидер голосования на Украине на 12:00

По состоянию на 12:00 Владимир Зеленский набирает 71,8% голосов в ходе второго тура президентских выборов Украины.
Обновлено в 07:19
Общество

Появилось видео падения метеорита в Нижегородской области

Опубликовано видео, на котором зафиксировано падение светящегося белого объекта в небе над Нижегородской областью.
Обновлено в 02:15
Энергетика

Минск ограничил экспорт нефтепродуктов из-за качества российской нефти

Заместитель председателя «Белнефтехима» Владимир Сизов заявил, что белорусский концерн временно ограничивает поставки нефтепродуктов.
Обновлено в 06:33
Политика

Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами»

Владимир Зеленский объяснил, почему назвал ДНР и ЛНР «повстанцами», выступая на дебатах 19 апреля.
Обновлено в 08:57
Футбол

Семак: Дзюба после матча с «Краснодаром» продолжит забивать и дальше

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба продолжит голевую серию в оставшихся матчах чемпионата России по футболу, считает главный тренер "сине-бело-голубых" Сергей Семак.
Обновлено вчера в 17:32
Происшествия

Легкомоторный самолет разбился в Казахстане

Обновлено в 08:43
Происшествия

В Харькове в день выборов сообщили о минировании четырех объектов

Около часа дня харьковские правоохранители получили сообщения о минировании аэропорта, отеля «Kharkiv Palace», торгового центра «Ave Plaza», а также супермаркета «Ашан» на улице Героев Труда.
Обновлено в 08:18
Футбол

Хоккеист «Ак Барса» дебютировал в профессиональном футболе

Обновлено в 09:16
Политика

В Сети высмеяли призыв украинского генерала захватить часть России

В соцсетях отреагировали на призыв украинского генерала, бывшего замначальника Генштаба ВСУ Игоря Романенко захватить часть России в случае ее "распада".
Обновлено в 08:06
Общество

Дмитрий Быков пришел в сознание

Обновлено в 07:02
Происшествия

Четыре рыбака утонули на озере в Архангельской области

Четыре рыбака утонули, провалившись под лед на озере Лаче в городе Каргополь Архангельской области, сообщает пресс-служба регионального управления МЧС в воскресенье.
Обновлено в 05:09
Происшествия

В Туве задержан еще один сбежавший заключенный

Обновлено в 09:07
Общество

Королева Елизавета Вторая празднует 93-й день рождения

Королева Великобритании Елизавета Вторая празднует 93-летие. Ее день рождения совпал сегодня с католической Пасхой.
Обновлено в 05:59
Политика

Глава Минздрава Украины пошла на выборы с фашистским лозунгом

Глава украинского Минздрава Ульяна Супрун, известная как «доктор Смерть», поразила пользователей Сети не своеобразными медицинскими советами, а фашистским лозунгом.
Обновлено в 09:22
Происшествия

Один человек погиб в ДТП на трассе Сортавала

Обновлено в 07:21
Шоу-бизнес

Рита Дакота призналась, что сделала липосакцию

Недавно поклонники стали подозревать, что Дакота сделала пластическую операцию – слишком резко изменилась ее внешность.
Обновлено в 07:37
Политика

Лавров сравнил политику Гуайдо с действиями Петра Порошенко

Министр добавил, что любая военная авантюра Вашингтона отвернет подавляющее количество государств региона от политики США.
Обновлено в 09:17
Общество

Умер телеведущий и диктор Михаил Быков

Телеведущий и диктор Михаил Быков, известный как "голос петербургского метрополитена", умер на 73-м году жизни.
Обновлено в 05:33
Политика

Папа Римский поздравил католиков с Пасхой

Папа Римский Франциск в светлое Воскресение Христово поздравил католиков с праздником Пасхи и обратился к пастве с традиционным посланием и благословением Urbi et Orbi ("Городу и Миру").
Обновлено в 06:45
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Николай Басков
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Российский эстрадный и оперный певец. Известен также как телеведущий, киноактёр, педагог, кандидат искусствоведения, профессор кафедры вокала. Народный артист Украины, Мастер искусств Молдавии. Народный артист России.
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Алла Пугачёва
Певица
Советская и российская эстрадная певица, композитор-песенник, эстрадный режиссёр, продюсер, киноактриса и телеведущая. Народный артист СССР. Лауреат Государственной премии Российской Федерации. Кавалер ордена «За заслуги перед Отечеством» II, III и IV степени.
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