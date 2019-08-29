Футбол

Sports.ruSports.ruМедведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ

«Зенит» находится в первой корзине, а «Локомотив» – в четвертой. Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.
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«Клуб, который все хотят на жеребьевке». «Зенит» изменил описание в англоязычном твиттере

Советский спорт05:45

«Зенит» проявил самоиронию перед жеребьевкой Лиги чемпионов

Матч ТВ06:17

«Клуб, который все хотят получить на жеребьевке Лиги чемпионов». «Зенит» изменил свое описание в Twitter

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Sport24.ru05:33

«Зенит» назвал себя самым желаемым вариантом в 1-й корзине перед жеребьёвкой ЛЧ

Чемпионат05:57

«Зенит» о себе: «Клуб, который все хотят получить в соперники во время жеребьевки ЛЧ»

Sports.ru05:51

В «Зените» назвали свой клуб желанным соперником для остальных команд при жеребьёвке ЛЧ

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Renault подтвердила контракт с Эстебаном Оконом

Команда Renault официально заявила о подписании контракта с 22-летним французским гонщиком.
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Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»

Газета.Ru вчера в 21:06
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Актер Александр Числов умер в 54 года

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Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»

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Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн

Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
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На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
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Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%

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Отец умершей в Турции россиянки считает, что у дочери вырезали органы

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Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
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