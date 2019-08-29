Футбол
Sports.ruМедведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ
«Зенит» находится в первой корзине, а «Локомотив» – в четвертой. Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 09:17, Вашингтон
Театры
МХАТ прокомментировал жалобу актеров в прокуратуру на нового худрука
Поводом обращения в надзорный орган стал перевод сотрудников на новые условия трудовой деятельности Во МХАТ прокомментировали заявление актеров на нового художественного руководителя Эдуарда Боякова в прокуратуру.
Аргументы и Факты 09:11
Происшествия
В «новой Москве» ищут родителей двухлетнего ребенка, брошенного на улице
У здания на территории «новой Москвы» нашли оставленного без присмотра двухлетнего ребенка.
Росбалт 08:36
Автоспорт
Появился черновой календарь Формулы-1 на 2020
29 августа "Формула-1" опубликовала предварительный календарь на 2020 год, этапы включают 22 гонки за сезон в 8,5 месяцев, вместивший семь сдвоенных Гран При.
МонаВиста 06:57
Музыка
Директор «Новой волны» прокомментировал скандал с Киркоровым
Генеральный директор "Новой волны" Александр Румянцев прокомментировал скандал с участием певца Филиппа Киркорова во время репетиции в Сочи, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 06:33
Политика
Медведев распорядился выплатить €54,6 млн долга по взносам в СЕ
Российский премьер-министр Дмитрий Медведев подписал распоряжение о выплате долга России по взносам в Совет Европы (СЕ) за 2017–2018 годы.
RT на русском 09:08
Финансы
Минэкономразвития представило прогноз по курсу доллара до 2024 года
Специалисты Минэкономразвития представили свой прогноз по курсу доллара до 2024 года.
Капитал страны вчера в 15:40
Политика
Спикером Верховной рады стал Дмитрий Разумков
Спикером Верховной рады Украины нового созыва в ходе заседания парламента избран глава партии «Слуга народа» Дмитрий Разумков.
RT на русском 08:34
Автоспорт
Renault подтвердила контракт с Эстебаном Оконом
Команда Renault официально заявила о подписании контракта с 22-летним французским гонщиком.
Autosport.com.ru 08:07
Происшествия
Неизвестные сорвали спектакль о геях в «Театре.doc»
Газета.Ru вчера в 21:06
Футбол
Воспитанник лондонского «Арсенала» перешел в «СКА-Хабаровск»
В 2014 году россиянин попал в академию «Краснодара», но через два года перешел в академию «Спартака», из которой и выпустился.
Нева Спорт 07:52
Культура
Актер Александр Числов умер в 54 года
Российский актер Александр Числов умер на 55-м году жизни, сообщает РЕН ТВ в четверг, 29 августа.
Известия 05:13
Политика
Телеведущий извинился за слова о связях Трампа с «русскими олигархами»
Ведущий американского кабельного телеканала MSNBC Лоуренс О'Доннелл заявил, что допустил ошибку, когда сослался на неизвестный источник в новостном сюжете и сообщил о связях президента США Дональд Трамп с "русскими олигархами".
Московский Комсомолец вчера в 19:19
Авто
Представлен «заряженный» кроссовер Mercedes-AMG GLB 35
Компактный семиместный кроссовер Mercedes-Benz GLB, представленный в июне этого года, получил «заряженную» версию – GLB 35 от Mercedes-AMG.
Автоновости дня вчера в 23:21
Происшествия
Минздрав: возросло число пострадавших в ДТП с автобусом на Ставрополье
Ранее сообщалось о том, что в больницу после ДТП были доставлены 17 человек, отпущены после осмотра врачами 14 из них.
REGNUM 03:45
Политика
Петиция против приостановки работы парламента Британии набрала 1 млн
Более миллиона британцев подписали петицию против приостановки работы парламента.
РЕН ТВ вчера в 18:52
Общество
Росстат подсчитал стоимость подготовки первоклассника в школу
Сборы первоклассника в школу в 2019 году в среднем обойдутся россиянам в 18,5 тыс. руб. для мальчика и в 22,9 тыс. руб. для девочки.
РБК 08:25
Шоу-бизнес
Анжелика Варум оказала поддержку Лолите Милявской после развода
Анжелика Варум решила оказать поддержку коллеге, опубликовав новый пост на своей странице в Instagram.Знаменитость подчеркнула, что знает с Лолиту уже 25 лет и видит её как по-настоящему доброго и великодушного человека, имеющего болезненное чувство справедливости и безусловное доверие, чем нередко пользуются «нечистоплотные персонажи».
Актуальные Новости вчера в 12:59
Армия и оружие
На МАКС показали уникальный Су-47
На авиасалоне МАКС-2019, который проходит в Жуковском с 27 августа по 1 сентября, на статической экспозиции выставили перспективный палубный истребитель Су-47 "Беркут".
Суть событий 27 августа в 11:48
Армия и оружие
Ливанская армия открыла огонь по беспилотникам Израиля
«Ливанская армия открыла огонь по двум израильским беспилотникам в пограничной деревне Адейса», — указывает телеканал.
RT на русском вчера в 13:56
Экономика
Во 2-м квартале выручка АФК «Система» выросла на 9,6%
Лесопромышленный холдинг Segezha Group во 2-м квартале нарастил выручку на 17,2% - до 15,5 млрд рублей, OIBDA компании увеличилась на 44,8% и составила 3,8 млрд рублей.
Финмаркет 04:54
Политика
Путин и Меркель обсудили транзит газа через Украину и ситуацию в Сирии
Российская газета 08:16
Транспорт
В ЦОДД разберутся с несогласованным ограничением скорости на МКАД
Внутреннее разбирательство пройдет в Центре организации дорожного движения из-за не согласованного с руководством введения на одном из участков МКАД ограничения скорости в 80 километров в час, сообщил РИА Новости заместитель руководителя ЦОДД Александр Евсин.
РИА Новости 04:53
Энергетика
Польша решила продавать Украине доставленный из США газ
В конце 2019 года польская компания PGNiG планирует начать поставки на Украину природного газа, полученного в результате регазификации СПГ, доставленного в Польшу на газовозах из США.
РБК 08:36
Политика
Президент Грузии рассказала об условиях диалога с Россией
В интервью, которое вышло на канале Euronews 28 августа, президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала, что должно измениться в России, чтобы стало возможным возобновление диалога между странами.
REGNUM вчера в 05:30
Технологии
Сооснователь сервиса CloudPayments покинет компанию
В 2019 году «Группа Тинькофф» увеличила свою долю в компании до 90%, а у ее основателей осталось по 5%. «Я предложил Тинькофф выкупить мою долю в CloudPayments», — цитируется в релизе компании слова Яна.
РБК 07:48
Политика
В ЕКА заявили о готовности отправки астронавтов на МКС на «Союзах»
RT на русском 01:00
Армия и оружие
В ДНР сообщили о гибели ополченца в бою с диверсантами
РИА Новости 06:06
Политика
Зеленский внёс в Раду законопроект об импичменте
Президент Украины Владимир Зеленский внёс на рассмотрение Верховной рады законопроект об импичменте.
RT на русском 07:37