Футбол
Sports.ruМедведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ
«Зенит» находится в первой корзине, а «Локомотив» – в четвертой. Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.
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с чего всё началось
Уже сегодня, в четверг, столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит» узнают своих соперников по групповому этапу самого престижного клубного турнира континента. Днем позже состоится жеребьевка для ЦСКА и «Краснодара», которые обеспечили себе участие в той же стадии Лиги Европы.Известиявчера в 17:01
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