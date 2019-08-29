Футбол

Sports.ruSports.ruМедведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ

«Зенит» находится в первой корзине, а «Локомотив» – в четвертой. Команды из одной национальной ассоциации не могут встретиться на групповом этапе. Кроме того, согласно решению исполкома УЕФА, клубы из России и Украины разводятся по разным группам.
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с чего всё началось

ЛОКОлизация: что ждёт российские клубы в еврокубках

Уже сегодня, в четверг, столичный «Локомотив» и петербургский «Зенит» узнают своих соперников по групповому этапу самого престижного клубного турнира континента. Днем позже состоится жеребьевка для ЦСКА и «Краснодара», которые обеспечили себе участие в той же стадии Лиги Европы.
Известиявчера в 17:01

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Игрок «Локомотива» Гильерме поделился ожиданиями от жеребьевки Лиги чемпионов

Газета.Ruвчера в 21:16

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Советский спорт03:07

Жеребьевка Лиги чемпионов. «Зенит» представит Медведев, «Локомотив» – Кикнадзе

Бомбардир.ру05:32

«Зенит» на жеребьевке Лиги чемпионов представит Медведев, «Локомотив» — Кикнадзе

Спорт-Экспресс04:14

Медведев и Кикнадзе представят «Зенит» и «Локо» на жеребьевке ЛЧ

Sports.ru05:39

Гильерме в ЛЧ предпочёл бы сыграть против «Барселоны», «Сити» или ПСЖ

Soccer.ruвчера в 19:40

Гилерме — о жеребьёвке ЛЧ: интересно сыграть против «Барселоны», «Сити», «ПСЖ»

Чемпионатвчера в 18:15
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Автоматически обработано 7295 источников, обновлено в 06:18, Вашингтон
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В Кремле с большим вниманием наблюдают за перезагрузкой власти на Украине, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя начало работы новой Верховной Рады.
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В ФСВТС заявили, что Россия и Индия решили вопрос с авансом за С-400

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Генпрокурор Украины Луценко написал заявление об отставке

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