Медведев: экономика растет третий год, но граждане этого не ощущаютМР7.ру вчера в 07:39

Рост экономики фиксируется уже третий год подряд, но качество этого роста нас не устраивает. На него влияет много разовых факторов, но самое главное, что этот рост пока не ощущается нашими гражданами.

Премьер-министр России Дмитрий Медведев заявил, что российская экономика адаптировалась к постоянным санкциям и уже третий год показывает рост, об этом он заявил на заседании Российского инвестиционного форума «Сочи-2019».

Медведев: экономика растет третий год, но граждане этого не ощущают

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