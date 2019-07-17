Политика

Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 годуРБК 10:08

Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2023 году. Об этом глава кабмина заявил на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности, передает ТАСС.
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РИА Новости09:30
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