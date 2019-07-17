Политика
Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 годуРБК 10:08
Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2023 году. Об этом глава кабмина заявил на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности, передает ТАСС.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 18:54, Вашингтон
Футбол
«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено в 17:07
Экономика
Реальные доходы россиян продолжили падение
Реальные располагаемые денежные доходы россиян (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на инфляцию) во втором квартале снизились на 0,2% год к году, следует из оценки Росстата.
Обновлено в 11:00
Футбол
Гацкан объяснил своё решение уйти из «Ростова» после 11 лет в клубе
Полузащитник и капитан футбольного клуба «Ростов» Александр Гацкан прокомментировал своё решение уйти из команды.
Обновлено в 13:41
Происшествия
Суд в США приговорил наркобарона Коротышку к пожизненному сроку
Федеральный суд в американском Бруклине приговорил мексиканского наркобарона Хоакина Гусмана, известного также по прозвищу Коротышка, к пожизненному заключению плюс еще к 30 годам, сообщает агентство Reuters.
Обновлено в 18:46
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с «Мисс Москва – 2015»
Бывший король Малайзии Мухаммад V, женившийся в ноябре прошлого года на обладательнице титула "Мисс Москва 2015" Оксане Воеводиной, развелся со своей русской супругой.
Обновлено в 07:36
Кино
Гарри Стайлс может сыграть принца Эрика в «Русалочке»
Обновлено в 07:00
Музыка
Ханс-Йоахим Фрай и Елена Фишер выступят в Москве
Легендарная звезда немецкой поп-музыки выступит в сопровождении Симфонического оркестра Москвы «Русская филармония» и хора Fusion Voices.
Обновлено в 17:19
Общество
Женщину уличили в измене спустя несколько часов после родов
Обновлено в 00:01
Политика
Мэй перед уходом сравнила уровень жизни в России и Британии
Обновлено в 12:55
Политика
Конгресс США проголосовал против поставок оружия Эр-Рияду
Большинство в палате представителей США проголосовали за резолюцию, блокирующую решение американского лидера Дональда Трампа по поставкам оружия Саудовской Аравии.
Обновлено в 18:41
Футбол
«Лацио» вновь заинтересовался Азмуном
По информации издания, в сферу интересов римской команды входят Фернандо Льоренте, находящийся в статусе свободного агента, выступающий за СПАЛ Андреа Петанья и форвард Зенита Сердар Азмун, которым Лацио интересовался до перехода нападающего в клуб из Санкт-Петербурга.
Обновлено в 16:13
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко купила платье за 890 рублей
Недавно замечания в негативной ключе коснулись и зеленого платья, в котором модель появилась на свадьбе Марии Беловой и рэпера T-Killah.
Обновлено в 12:58
Политика
Опрос: в Верховную раду по итогам выборов проходят четыре партии
Ранее президент Украины Владимир Зеленский выразил надежду на то, что его партия «Слуга народа» одержит победу на предстоящих выборах в Верховную раду.
Обновлено в 09:17
Происшествия
В мэрии Москвы вновь отказались согласовать марш в поддержку сестер Хачатурян
Как рассказала «МБХ медиа» одна из организаторов Татьяна Сухарева, вместо заявленного маршрута мэрия предложила провести акцию в Марьино.
Обновлено в 18:05
Общество
Монтаж витражей начался на станции метро «Дунайская» в Петербурге
На строящейся станции петербургского метрополитена «Дунайская» начали устанавливать витражи.
Обновлено в 13:40
Политика
Мадуро в этом году посетит Россию
Обновлено в 14:50
Общество
В России представили паспорта будущего
Пластиковая карточка, которая станет новым паспортом россиян с 2023 года, будет иметь чип, голографические фото, QR-код и всю информацию о человеке.
Обновлено в 16:36
Политика
Антонов заявил, что США развязали против России визовую войну
В МИД России заявили, что власти США специально создали тупиковую ситуацию, чтобы придумать очередной скандал.
Обновлено в 17:22
Гаджеты
Представлен «неубиваемый» смартфон Doogee S90 Pro
Обновлено в 07:59
Технологии
«ВКонтакте» тестирует сервис знакомств
Обновлено в 09:47
Космос
Уфолог обнаружил на Луне череп инопланетянина
Обновлено в 05:05
Происшествия
Прокуроры отозвали обвинения в домогательствах против Спейси
Прокуроры штата Массачусетс отозвали обвинения в сексуальном насилии, которые ранее были выдвинуты против актера Кевина Спейси, сообщает Reuters.
Обновлено в 17:22
Космос
ФПИ летом начнет создание возвращаемой ступени ракеты-носителя
Аванпроект возвращаемой ступени "Крыло-СВ" был подготовлен и защищен в ФПИ 29 мая 2018 года.
Обновлено вчера в 20:02
Шоу-бизнес
Ольга Бузова раскритиковала «состарившихся» звезд
Звезда раскритиковала коллег, которые решили показать себя в старости.
Обновлено в 10:49
Технологии
Еврокомиссия проводит антимонопольное расследование в отношении Amazon
Европейская комиссия начала антимонопольное расследование в отношении компании Amazon, которая могла нарушить правила конкуренции Европейского союза.
Обновлено в 10:53
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Происшествия
Мужчина умер после купания в море
В городе Дестин, стоящем на берегу Мексиканского залива в штате Флорида, пожилой мужчина заразился в море смертоносной бактерией, после чего умер.
Обновлено в 01:00
Здоровье
Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске
В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58