Премьер-министр России Дмитрий Медведев допустил, что выдача электронных паспортов в России может начаться в 2023 году. Об этом глава кабмина заявил на совещании по вопросу разработки и внедрения электронного удостоверения личности, передает ТАСС.

Медведев допустил выдачу электронных паспортов россиянам в 2023 году

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