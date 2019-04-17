Медведев допустил снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%Известия 07:04

Все граждане нашей страны должны иметь разнообразный стол… В настоящий момент прорабатываются два варианта решения этой задачи… дать субсидию российским производителям фруктов и ягод или унифицировать ставку на уровне 10%. Подготовим предложение и окончательно вас проинформируем.

Премьер-министр Дмитрий Медведев допустил, что в России может быть снижен налог на добавленную стоимость (НДС) на ягоды и фрукты. «Российские производители фруктов и ягод могут либо получить государственную субсидию, либо льготный НДС в 10%», — цитирует российского премьера в среду, 17 апреля, ТАСС.

Медведев допустил снижение НДС на ягоды и фрукты до 10%

Политика Стало известно о попытках стран ЕС заблокировать санкции против России Против введения каких-либо новых санкций в отношении России выступила Германия. Ее поддержали Франция, Италия и другие члены Евросоюза.

Наука Определен признак скорой преждевременной смерти Шведские ученые пришли к выводу, что частота сердечных сокращений в состоянии покоя, равная 75 ударам в минуту, удваивает риск преждевременной смерти среди мужчин.

Шоу-бизнес Ссора Гузеевой с мужем не попала в эфир «Давай поженимся» Гузеева довольно эмоционально в эфире шоу поделилась со зрителями о недавней ссоре с мужем.

Происшествия В Севастополе убили мужчину за отказ танцевать лезгинку в баре В Севастополе уроженец Дагестана убил мужчину в баре за отказ танцевать лезгинку, сообщает МВД по Республике Дагестан на официальной странице ведомства в Instagram.

Происшествия Экс-глава «Космосавиаспецстроя» объявлен в международный розыск Следствие объявило в международный розыск и просит заочного ареста для бывшего генерального директора "Космосавиаспецстроя" Григория Вайсмана, обвиняемого в особо крупной растрате.

Общество Гидрометцентр России рассказал о погоде предстоящим летом Ранее Вильфанд рассказал о погоде в мае в европейской части России.

Театры Названы победители премии «Золотая маска» В Большом театре состоялась церемония вручения 25-й театральной премии "Золотая Маска".

Экономика Включение региональных телеканалов в «цифру» может состояться в ноябре В среду премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что в бюджет РФ заложены средства на включение региональных каналов в "цифру" путем предоставления телеканалам двух вставок на ОТР.

Политика Челябинский депутат рассказал о дочери, служащей в Нацгвардии США Депутат ответил, что, скорее, он находится на иждивении у дочери, которая служит в Нацгвардии США.

Общество Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.

Общество Штаб Навального нашел у семьи экс-мэра Хабаровска шесть домов в США Штаб Навального в Хабаровске обнаружил у семьи бывшего мэра города Александра Соколова шесть домов в США.

Политика ЕС воспротивился санкциям США против Кубы Ранее сообщалось, что власти США планируют ввести новые санкции против ряда стран, в число которых входят Куба и Венесуэла.

Общество Омичке предложили заплатить налог за подаренный в роддоме букет Недавно молодая мать получила письмо из мэрии, в котором говорится, что в связи с получением подарка стоимостью более 4 тыс. рублей (сертификатов и «букета цветов в количестве 1 штука на общую сумму 2025 рублей») она должна подать налоговую декларацию и заплатить 2343 рубля.

Общество В сети захотели нажиться на углях от Нотр-Дама На сайте интернет-аукциона eBay появились объявления, связанные с пожаром в соборе Парижской Богоматери.

Армия и оружие СБУ «воскресила» погибшего при взрыве российского диверсанта Глава СБУ утверждает, что эта же диверсионная группа связана с убийством украинского генерала Максима Шаповала в 2017 году: под его автомобиль была заложена взрывчатка.

Кино Сериал «Ведьмак» от Netflix выйдет в четвёртом квартале 2019 года Netflix опубликовала отчёт для инвесторов, из которого стало известно, что переноса выхода сериала «Ведьмак» можно не бояться - компания намерена выпустить ТВ-шоу в четвёртом квартале 2019 года, то есть с октября по декабрь.

Футбол «Зенит» ведёт переговоры с Ковачичем Питерцы уже ведут переговоры касательно возможного трансфера. Ковачич принадлежит "Реалу" и выступает в "Челси" на правах аренды.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России возможное перекрытие Белоруссией нефтепровода «Дружба» в целях выполнения ремонтных работ будет форс-мажором.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Игры Игра Assassin’s Creed поможет восстановить собор Парижской Богоматери Видеоигра Assassin’s Creed Unity поможет французским властям восстановить собор Парижской Богоматери, сообщает gpsworld.com.

Политика КМИС: Зеленский опережает Порошенко почти на 50% Выяснилось, что за Владимира Зеленского хотят отдать голос 72,2% опрошенных, тогда как за действующего президента Петра Порошенко – 25,4%. Также 2,4% респондентов хотят прийти на избирательный участок и испортить бюллетень.