Медведев допустил продление договора о транзите газа через УкраинуВедомости 06:35

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

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