Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через УкраинуВедомости 06:35
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
Читать в источнике
Оценить172
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 15:09, Ашберн
Шоу-бизнес
Виктория Боня опровергла слухи о своей беременности
Обновлено в 06:27
Общество
Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе
На окраине Симферополя выпал град размером с пятирублевую монету. Очевидцы прислали фото и видео в редакцию Крыминформа.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Обвиняемый в убийстве спецназовца арестован
Обновлено в 13:16
Авто
Great Wall открыла в Тульской области новый автозавод Haval
Сегодня, 5 мая, китайская компания Great Wall открыла в Тульской области на территории Индустриального парка «Узловая» новый автозавод по производству машин марки Haval.
Обновлено в 11:00
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Общество
Малышева предупредила о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева рассказала, что природа пытается «увести лишних людей из жизни» с помощью переедания.
Обновлено в 14:46
Гаджеты
В Google Play обнаружилось более 200 приложений со зловредной рекламой
В Google Play обнаружилась очередная подборка приложений зловредного характера с сотнями миллионов установок.
Обновлено в 10:14
Экономика
«Новатэк», Газпромбанк и Sinopec создадут СП по торговле СПГ в Китае
"Новатэк", Газпромбанк и Sinopec подписали юридически обязывающие базовые условия соглашения о создании в Китае совместного предприятия по реализации СПГ и природного газа на внутреннем рынке КНР, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 11:18
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Политика
Путин и Си Цзиньпин встретились в Кремле
Государственный визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию начался с церемонии официальной встречи с президентом России Владимиром Путиным.
Обновлено в 07:59
Политика
Лавров оценил перспективу проведения встречи Путина и Зеленского
Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что в настоящее время рано говорить о встрече президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского.
Обновлено в 13:59
Политика
Пресс-секретарь Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Действующий президент Украины Владимир Зеленский в выступлении в Брюсселе повторил заявление бывшего главы государства Петра Порошенко, заявил его пресс-секретарь Святослав Цеголко.
Обновлено в 11:35
Политика
Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков
Аудиторы пришли к выводу, что в 50 из 85 субъектов не выполнен указ президента в части повышения средней заработной платы среднего и младшего персонала медицинских работников.
Обновлено в 12:11
Политика
Кучма: заседание по Донбассу в Минске впервые прошло конструктивно
Переговоры трёхсторонней контактной группы по Донбассу в Минске впервые прошли конструктивно, заявил представитель Киева, экс-президент Украины Леонид Кучма.
Обновлено в 13:11
Политика
Трамп прибыл на торжества по случаю 75-летия высадки в Нормандии
Президент США Дональд Трамп в среду прибыл в британский город Портсмут на юге страны для участия в торжественных мероприятиях, приуроченных к 75-летней годовщине высадки союзных войск в Нормандии, сообщает издание Independent.
Обновлено в 06:24
Политика
Росатом обеспечит ядерным топливом все АЭС в Словакии до 2026 года
Топливная компания госкорпорации "Росатом" ТВЭЛ и словацкая национальная электрогенерирующая компания Slovenske elektrarne подписали в среду в Москве соглашение по поставкам ядерного топлива на АЭС Словакии на 2022-2026 годы с возможностью продления до 2030 года, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 06:12
Экономика
Помощник Путина вычислил сливших список Белоусова бизнесменов
Помощник российского лидера Андрей Белоусов заявил, что знает, кто слил журналистам его предложение по изъятию сверхдоходов у металлургических и нефтехимических компаний более 500 млрд рублей.
Обновлено в 03:55
Общество
Суд оштрафовал очередных участников акций против храма в Екатеринбурге
Ленинский районный суд Екатеринбурга обязал выплатить штрафы ещё троих участников акций против возведения храма на месте сквера.
Обновлено в 10:51
Авто
Audi показала новый внедорожный универсал A6 Allroad
Компания Audi представила вседорожный универсал A6 Allroad нового поколения.
Обновлено в 03:44
Игры
В Steam с 97% скидкой продают Borderlands: The Handsome Collection
Пока Sony раздаёт подписчикам PS Plus сборник Borderlands: The Handsome Collection бесплатно, в Steam его можно купить с беспрецедентной скидкой в 97% — за 168 рублей (обычная цена — 6365 рублей).
Обновлено в 10:28
Политика
Россия призвала Запад образумить Косово
Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что российская сторона призывает западные страны образумить руководство непризнанного Косово.
Обновлено в 14:59
Шоу-бизнес
Ирина Меладзе рассказала, как пыталась встретиться с Джанабаевой
Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» рассказала, что очень хотела встретиться с Альбиной Джанабаевой, когда узнала, с кем изменяет ей муж.
Обновлено в 10:41
Политика
Ушедший в отставку глава Астраханской области перейдет в спецслужбы
Сергей Морозов, которого президент Владимир Путин снял с должности врио губернатора Астраханской области, будет работать в одной из спецслужб, сообщили ТАСС, «РИА Новости» и «Интерфакс» со ссылкой на источники.
Обновлено в 07:16
Технологии
Почти каждый второй россиянин видел личные данные своих коллег
Выяснилось, что практически каждый второй россиянин — примерно 44 % — видел конфиденциальные данные людей, с которыми он работает.
Обновлено в 11:49
Футбол
Месси: средний сын является фанатом «Реала»
Капитан «Барселоны» Лионель Месси рассказал об интересе, который проявляют к футболу его два старших сына — Тьяго и Матео.
Обновлено в 14:21
Футбол
«Рубин» уволил Курбана Бердыева
Ну а иранский форвард Сердар Азмун был под руководством Бердыева в Казани, вместе с ним перебрался в Ростов-на-Дону и там стал ключевой фигурой в нападении, а затем вслед за наставником вернулся в "Рубин".
Обновлено в 12:29
Авто
«Автотор» начал производство внедорожника BMW X7
Калининградский завод «Автотор» начал выпуск нового флагманского внедорожника BMW X7.
Обновлено в 05:41
Политика
Глава украинского Минздрава оскорблена высказыванием Зеленского
Напомним, что ранее в среду Зеленский дал отрицательную оценку деятельности Супрун и даже намекнул на её расхожее прозвище Доктор Смерть.
Обновлено в 11:28