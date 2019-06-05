Политика

«Нафтогаз» отреагировал на заявление Медведева о транзите газаИзвестия 10:55

Контракт на транзит газа между «Газпромом» и «Нафтогазом» заканчивается в конце текущего года. Киев требует от российской компании выплаты почти $12 млрд из-за вероятных убытков Украины в случае потери транзита и снижения стоимости газотранспортной системы страны.
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Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину

РИА Новости12:43

«Нафтогаз» сообщил о готовности вести «конструктивный диалог» по транзиту газу

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Газета.Ru10:13

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Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

РБК08:25

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Коммерсантъ07:55

Медведев: РФ сохранит транзит газа через Украину на взаимовыгодных условиях

Интерфакс - Россия07:12
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Бари Алибасов попал в реанимацию

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Происшествия

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Скворцова назвала ошибкой выводы Счетной палаты по зарплатам медиков

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Авто

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Происшествия

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Обновлено в 12:09
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Официальный представитель МИД Мария Захарова в фейсбуке прокомментировала встречу лидера ЛДПР Владимира Жириновского с американской журналисткой Джилл Догерти в Москве.
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Общество

Мэр Омска упала в грязь во время инспекции

Мэр Омска Оксана Фадина во время объезда Советского округа города упала в лужу. Инцидент не помешал ей продолжить общение с жителями района.
Обновлено в 06:18
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Сервис Qiwi обрушился по всей России вместе с Mail.ru

Пожар в здании, где расположен один из московских дата-центров Qiwi, привел к сбоям в работе платежной системы.
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Шоу-бизнес

Тимати и Анастасия Решетова наконец подтвердили, что ждут ребенка

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Происшествия

Сотрудники ФСБ раскрыли ячейку Свидетелей Иеговы в Севастополе

Сотрудники управления ФСБ по Крыму и Севастополю пресекли деятельность ячейки религиозной организации Свидетели Иеговы, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ, сообщило ведомство в среду.
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Цена на нефть упала ниже $61 за баррель

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Обновлено 03 июня в 02:24
Политика

Большинство американцев верят в переизбрание Трампа

Больше половины жителей США (55%) уверены, что президент США Дональд Трамп будет переизбран на следующих президентских выборах в 2020 году.
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Град размером с пятирублевую монету выпал в Симферополе

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Ликвидаторы аварии на ЧАЭС назвали недочеты сериала «Чернобыль»

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УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
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АвтоВАЗ отказался от статуса публичной компании

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Экс-жена Меладзе рассказала, что их дочери не общаются с Джанабаевой

Первая жена Валерия Меладзе Ирина в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказала, как тяжело ей дался развод с мужем.
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Москва и Пекин призвали ядерные державы отказаться от холодной войны.
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В Махачкале ликвидировали пожар в онкоцентре

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Обновлено в 12:25
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Губернатор Пермского края Максим Решетников дал распоряжение отменить закупку зонтов для кабмина края.
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Обновленная модификация кроссовера Chevrolet Tracker с сегодняшнего дня поступила в продажу на рынок.
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Ученые предсказали скорую гибель человеческой цивилизации

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Певица Нюша назвала причины расставания с Егором Кридом

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