Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через УкраинуВедомости 06:35
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Авто
Lamborghini выпустила вседорожный Huracan
Компания Lamborghini представила экспериментальную версию суперкара Huracan, получившую название Sterrato (в переводе с итальянского — «грунтовая дорога»).
Обновлено вчера в 11:05
Экономика
Всемирный банк сообщил о росте экономики в России
Отмечается, что в прошедшем 2018 году показатель роста экономики России достиг своего шестилетнего максимума, составив 2,3%. Эксперты Всемирного банка подчеркивают, что России удалось показать данные показатели, невзирая на ужесточение санкций со стороны Запада.
Обновлено вчера в 19:53
Политика
Представитель Порошенко обвинил Зеленского в плагиате
Президент Украины Владимир Зеленский в ходе выступления в Брюсселе процитировал заявление своего предшественника Петра Порошенко, заявил пресс-секретарь экс-главы Незалежной Святослав Цеголко.
Обновлено в 14:45
Политика
Лавров прокомментировал перспективы встречи Путина и Зеленского
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в среду, что пока не приходится говорить об организации встречи президента России Владимира Путина с новым украинским лидером Владимиром Зеленским.
Обновлено в 12:06
Политика
Трамп опроверг масштабные протесты против него в Великобритании
Президент США Дональд Трамп не увидел во время визита в Великобританию массовых протестов против его приезда.
Обновлено в 03:57
Космос
Команда InSight пробует новую стратегию, чтобы помочь «кроту»
У инженеров и ученых есть новый план получения теплового зонда NASA InSight, также известного как крот, копающего грунт Марса.
Обновлено в 12:11
Наука
Машинное обучение предсказало рост кристаллов в два раза лучше людей
Китайские физики применили методы машинного обучения для прогнозирования успеха экспериментов по росту монокристаллов на основе выбранных условий.
Обновлено вчера в 12:53
Происшествия
СК возбудил дело из-за отмененной поездки на турбазу детей с ВИЧ
Уголовное дело возбуждено после отказа детям с ВИЧ-инфекцией в отдыхе на турбазе в Нижегородской области, сообщается на сайте СК РФ.
Обновлено в 04:29
Общество
BadComedian предложили мировое соглашение
Кинокомпания Kinodanz допустила возможность обсуждения мирового соглашения с видеоблогером Евгением Баженовым, известным под псевдонимом BadComedian.
Обновлено в 17:43
Общество
Уголовную ответственность введут за оборот глазного лекарства
С 1 декабря 2019 года в России ужесточается наказание за нарушения при обороте трех препаратов: тропикамида (средство для расширения зрачка), тапентадола (опиоидный анальгетик) и прегабалина (противосудорожное лекарство).
Обновлено вчера в 20:24
Футбол
Хет-трик Роналду вывел Португалию в финал Лиги наций
Обновлено в 16:58
Общество
Лёвкин рассказал, что Алибасову могут сделать операцию
Бывший участник группы «На-На» Владимир Лёвкин в беседе с агентством городских новостей «Москва» сообщил, что продюсеру Бари Алибасову в ближайшее время могут сделать операцию.
Обновлено в 16:46
Кино
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма «Красотка»
Джулия Робертс рассказала об оригинальной концовке фильма "Красотка". Об этом сообщает издание Variety.
Обновлено в 15:53
Баскетбол
Винс Картер объявил о своем последнем сезоне в НБА
Обновлено в 17:58
Общество
Малышева рассказала о природном способе истребления женщин после 50
Телеведущая Елена Малышева заявила, что природа задумала переедание как способ умертвить людей старше 50 лет.
Обновлено в 11:39
Происшествия
Подозреваемый в убийстве экс-спецназовца ГРУ арестован
Красногорский городской суд (Московская область) отправил под арест предполагаемого убийцу бывшего спецназовца ГРУ Никиты Белянкина.
Обновлено в 14:16
Политика
Кучма предложил снять с Донбасса экономическую блокаду
На переговорах трехсторонней группы по Донбассу в Минске представитель Киева Леонид Кучма предложил снять экономическую блокаду с ЛНР и ДНР, сообщил представитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Обновлено в 14:20
Футбол
УЕФА оштрафовал модель, выбежавшую на поле в финале ЛЧ
Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле во время финального матча Лиги чемпионов, получила от УЕФА суммарный штраф в размере 15 тысяч евро.
Обновлено в 05:01
Общество
Роскачество выявило кишечную палочку в пакетированных чаях
Роскачество проверило 48 видов листовых и пакетированных чаёв. В некоторых из них обнаружены пестициды, плесень и даже кишечная палочка.
Обновлено вчера в 03:14
Игры
В GOG вышло дополнение Hellfire для первой Diablo — бесплатно!
В марте в GOG появилась оригинальная Diablo, причём с двумя режимами — классическим и современным.
Обновлено в 12:20
Шоу-бизнес
Николь Кузнецова едва не умерла при родах
Обновлено в 14:30
Общество
Власти Москвы не стали публиковать сведения о доходах Михалкова
Русская служба Би-би-си обратила внимание на то, что Департамент культуры Москвы, опубликовав доходы руководителей городских учреждений культуры, не стал размещать информацию о доходе режиссера Никиты Михалкова, который уже два года работает художественным руководителем в Государственном театре киноактера.
Обновлено в 16:45
Политика
Россию пригласили на торжества в Нормандии
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее заявлял, что в Кремле не получали приглашения Владимиру Путину принять участие в торжествах, посвященных 75-й годовщине высадки союзных войск в Нормандии.
Обновлено 03 июня в 11:14
Политика
Аваков отказался уйти в отставку из-за убийства ребенка полицейскими
Глава украинского МВД Арсен Аваков не будет подавать заявление об отставке после смерти пятилетнего мальчика Кирилла Тлявова, в гибели которого подозревают двух полицейских.
Обновлено в 08:52
Шоу-бизнес
Садальский обвиняет внучку Федосеевой-Шукшиной в отравлении Алибасова
Ранее сообщалось, что продюсер Бари Алибасов отравился чистящим средством «Крот», приняв его за стакан с соком.
Обновлено в 11:25
Политика
В Воронеже установили «надгробие Путину»
В Воронеже установили "надгробие" Путину На эпитафии написано: "Путин В. В. сказочный вор и лжец, политический труп 1952-2019" # надгробиеПутину pic.twitter.com / f3NZd3Cbb4 — Агит Россия (@ agit_ru) 5 июня 2019 г. Ранее "надгробия Путина" появлялись в Екатеринбурге и Петербурге.
Обновлено в 09:36
Авто
Haval назвал цены на новый кроссовер Haval F7 российской сборки
Обновлено в 10:46