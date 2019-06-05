Политика
Медведев допустил продление договора о транзите газа через УкраинуВедомости 06:35
Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Происшествия
В Махачкале загорелась крыша онкологического центра
Обновлено в 11:18
Здоровье
Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении
Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Общество
Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии
Обновлено в 11:25
Авто
На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat
Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями
Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Авто
Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области
Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие
Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»
Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Происшествия
СК возбудил дело после гибели подростка в Москве-реке
Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Москве-реке на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
Обновлено в 11:48
Экономика
Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга
Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия
Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии
Обновлено в 09:02
Армия и оружие
Украина решила создать новую базу ВМС
Обновлено в 11:20
Политика
Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине
Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Происшествия
В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины
Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Футбол
В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор
Генеральным директором футбольного клуба «Ростов» назначен Вадим Рыбаков, сообщил «Чемпионат-Ростов» со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 06:26
Технологии
На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G
Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Кино
Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала «Содержанки»
Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" будет Дарья Жук, первые эпизоды снял Константин Богомолов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе видеосервиса START.
Обновлено в 07:43
Общество
Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего
Обновлено вчера в 12:46
Авто
Lamborghini построила вседорожный Huracan
Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия
В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой
Обновлено в 06:44
Экономика
Правительство одобрило продление нулевой пошлины на экспорт пшеницы
Правительство РФ поддержало инициативу по сохранению нулевой пошлины на экспорт пшеницы на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Обновлено в 10:31
Экономика
РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»
Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Экономика
Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе
Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество
Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза
Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Политика
Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия
Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка
Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Единоборства
Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC очередной контракт
Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил с указанной организацией новый договор.
Обновлено в 08:51
Общество
17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах
Обновлено вчера в 14:24
Общество
Оштрафованы еще трое участников акций против храма в Екатеринбурге
Интерфакс Суд в Екатеринбурге наложил штраф на троих участников акций протеста против строительства собора св. Екатерины, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 10:09