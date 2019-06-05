Медведев допустил продление договора о транзите газа через УкраинуВедомости 06:35

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».

Медведев допустил продление договора о транзите газа через Украину

Здоровье Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.

Авто На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).

Шоу-бизнес Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.

Авто Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.

Армия и оружие Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос» Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".

Происшествия СК возбудил дело после гибели подростка в Москве-реке Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Москве-реке на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.

Экономика Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.

Политика Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.

Происшествия В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.

Футбол В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор Генеральным директором футбольного клуба «Ростов» назначен Вадим Рыбаков, сообщил «Чемпионат-Ростов» со ссылкой на свой источник.

Технологии На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.

Кино Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала «Содержанки» Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" будет Дарья Жук, первые эпизоды снял Константин Богомолов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе видеосервиса START.

Авто Lamborghini построила вседорожный Huracan Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.

Экономика Правительство одобрило продление нулевой пошлины на экспорт пшеницы Правительство РФ поддержало инициативу по сохранению нулевой пошлины на экспорт пшеницы на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.

Экономика РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов» Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".

Экономика Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.

Общество Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.

Политика Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.

Происшествия Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.

Единоборства Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC очередной контракт Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил с указанной организацией новый договор.