Политика

Медведев допустил продление договора о транзите газа через УкраинуВедомости 06:35

Премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия не отказывается от продления договора с Украиной на транзит газа, но такое сотрудничество должно быть взаимовыгодным, передает «Интерфакс».
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Медведев назвал условие для сохранения транзита газа через Украину

РБК08:25

Медведев сформулировал условия сохранения транзита газа через Украину

Газета.Ru10:13

«Нафтогаз» сообщил о готовности вести «конструктивный диалог» по транзиту газу

ТАСС10:12

Медведев назвал условие продления транзита газа через Украину

RT на русском09:16

Медведев назвал условие продления договора о транзите газа через Украину

РИА Новости08:23

Медведев сообщил о возможном продлении договора на транзит газа с Украиной

Коммерсантъ07:55

Медведев: РФ сохранит транзит газа через Украину на взаимовыгодных условиях

Интерфакс - Россия07:12
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Автоматически обработано 7269 источников, обновлено в 12:06, Ашберн
Происшествия

В Махачкале загорелась крыша онкологического центра

Обновлено в 11:18
Здоровье

Скворцова отметила отсутствие жалоб на зарплату в здравоохранении

Жалоб на зарплату в отрасли в последние два-три года не было, заявила 5 июня глава Минздрава РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 11:33
Общество

Фонд борьбы с коррупцией обнаружил в центре Москвы дом, который заселили сотрудниками мэрии

Обновлено в 11:25
Авто

На ПМЭФ привезли золотой Aurus Senat

Российский автомобиль Aurus Senat золотого цвета, построенный в рамках федерального проекта «Кортеж», показали на променаде Экспофорума, где сейчас проходит Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ).
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес

Меган Маркл запрещает принцу Гарри общаться с неугодными ей друзьями

Британский принц Гарри перестал общаться со многими своими друзьями после женитьбы на Меган Маркл.
Обновлено в 11:15
Авто

Китайская Great Wall открыла автомобильный завод в Тульской области

Китайский автопроизводитель Great Wall Motor открыл завод на территории индустриального парка «Узловая» в Тульской области, сообщается на сайте регионального правительства.
Обновлено в 11:02
Армия и оружие

Представлен первый образец новейшей самоходки для ВДВ «Лотос»

Сегодня состоялась церемония выкатки первого опытного образца новейшего самоходного орудия для Воздушно-десантных войск "Лотос".
Обновлено в 10:06
Происшествия

В аэропорту Екатеринбурга не смогли сесть несколько самолетов

Обновлено в 09:32
Происшествия

СК возбудил дело после гибели подростка в Москве-реке

Уголовное дело возбуждено по факту гибели подростка в Москве-реке на западе столицы, сообщает пресс-служба ГСУ Следственного комитета по городу.
Обновлено в 11:48
Экономика

Сотовая связь подорожала в России после отмены роуминга

Ранее сообщалось, что глава России Владимир Путин подписал закон об отмене национального роуминга, который обязывает операторов сотовой связи взимать единую плату с абонентов по всей стране.
Обновлено в 05:56
Происшествия

Бари Алибасов попал в реанимацию в тяжелом состоянии

Обновлено в 09:02
Армия и оружие

Украина решила создать новую базу ВМС

Обновлено в 11:20
Политика

Жителя Ставрополья ждет суд за пост о Путине

Канал «Дождь» сообщает, что административное дело против жителя города Изобильный (Ставропольский край) возбудили за запись в «ВКонтакте», в которой он назвал главу государства «фарисействующим» и ничего не умеющим человеком.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В Волгограде патологоанатома судят за подмену органов умершей женщины

Суд рассмотрит уголовное дело главного врача волгоградского областного патологоанатомического бюро и двоих его подчиненных, которые подменили органы умершей беременной женщины ради того, чтобы занизить показатель материнской смертности, сообщает в среду СУСК России по региону.
Обновлено в 10:09
Футбол

В ФК «Ростов» назначен новый генеральный директор

Генеральным директором футбольного клуба «Ростов» назначен Вадим Рыбаков, сообщил «Чемпионат-Ростов» со ссылкой на свой источник.
Обновлено в 06:26
Технологии

На ПМЭФ состоялся первый в России звонок по 5G

Речь идет о первом из России звонке в сети 5G между абонентами Tele2 и «Мегафона», который совершили гендиректор Tele2 Сергей Эмдин и директор по техническим инновациям и инфраструктуре «Мегафона» Фредерик Ваносчуйзе.
Обновлено в 12:01
Кино

Дарья Жук станет режиссером второго сезона сериала «Содержанки»

Режиссером второго сезона сериала "Содержанки" будет Дарья Жук, первые эпизоды снял Константин Богомолов, сообщили журналистам в среду в пресс-службе видеосервиса START.
Обновлено в 07:43
Общество

Среди ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС нашли чернокожего

Обновлено вчера в 12:46
Авто

Lamborghini построила вседорожный Huracan

Концептуальный Lamborghini Huracán Sterrato построен на базе Huracán EVO и комплектуется 5,2-литровым атмосферным мотором V12 мощностью 640 л.с. Работу всех бортовых систем кроссовера, таких как полный привод, полноуправляемое шасси, улучшенная подвеска и система управления вектором тяги контролирует фирменный блок Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata с предиктивной логикой работы.
Обновлено вчера в 11:20
Происшествия

В ходе спасательной операции в Аризоне под вертолётом раскрутило носилки с 74-летней туристкой

Обновлено в 06:44
Экономика

Правительство одобрило продление нулевой пошлины на экспорт пшеницы

Правительство РФ поддержало инициативу по сохранению нулевой пошлины на экспорт пшеницы на заседании подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции.
Обновлено в 10:31
Происшествия

В МЧС объяснили задержку помощи при крушении SSJ-100 в Шереметьево

Обновлено в 10:54
Экономика

РЖД планируют купить 13 новых «Сапсанов»

Российские железные дороги (РЖД) планируют купить 13 новых высокоскоростных поездов "Сапсан".
Обновлено в 11:55
Экономика

Alibaba, «Мегафон», Mail.ru и РФПИ рассказали о совместном бизнесе

Китайский интернет-гигант Alibaba Group, Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), «Мегафон» и Mail.ru Group договорились о деталях будущего совместного предприятия в онлайн-торговле AliExpress Russia.
Обновлено в 10:45
Общество

Трамп устроил в Лондоне торжественный ужин в честь принца Чарльза

Президент США Дональд Трамп во второй день своего государственного визита в Великобританию сам выступил в роли хозяина и пригласил своих гостей, в числе которых был принц Уэльский Чарльз с супругой Камиллой, на торжественный ужин.
Обновлено вчера в 19:44
Политика

Глава Минздрава Украины ответила на шутку Зеленского

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун надеется, что президент Владимир Зеленский изменит свое отношение к ней после личной встречи.
Обновлено в 09:16
Происшествия

Глава МВД Украины рассказал о подозреваемых в убийстве ребенка

Глава МВД подчеркнул, что, по его мнению, в этом деле должно быть пять подозреваемых — четверо тех, кто принимал участие стрельбе, и женщина, которая спрятала оружие, тем самым способствуя сокрытию преступления.
Обновлено в 11:09
Единоборства

Хабиб Нурмагомедов подписал с UFC очередной контракт

Российский чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заключил с указанной организацией новый договор.
Обновлено в 08:51
Общество

17-летняя девушка прибегла к эвтаназии в Нидерландах

Обновлено вчера в 14:24
Общество

Оштрафованы еще трое участников акций против храма в Екатеринбурге

Интерфакс Суд в Екатеринбурге наложил штраф на троих участников акций протеста против строительства собора св. Екатерины, сообщает Интерфакс.
Обновлено в 10:09
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