В России задумались о четырехдневной рабочей неделеPro Город Сыктывкар 06:10

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.

с чего всё началось

Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина. Медведев также напомнил, что сто лет назад знаменитый Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, чем добился впечатляющего роста производительности.

В России задумались о четырехдневной рабочей неделе

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