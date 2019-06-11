Экономика
В России задумались о четырехдневной рабочей неделеPro Город Сыктывкар 06:10
Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина. Медведев также напомнил, что сто лет назад знаменитый Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, чем добился впечатляющего роста производительности.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.ТАССвчера в 05:56
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Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?
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