Экономика

В России задумались о четырехдневной рабочей неделеPro Город Сыктывкар 06:10

Весьма вероятно, что будущее за четырехдневной рабочей неделей как основы социально-трудового контракт, - заявил глава кабмина. Медведев также напомнил, что сто лет назад знаменитый Генри Форд сократил рабочую неделю с 48 до 40 часов, чем добился впечатляющего роста производительности.
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Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАССвчера в 05:56

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ТАССвчера в 09:00

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Lenta.ruвчера в 06:03

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфаксвчера в 05:48
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Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 13:16, Ашберн
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Ранее стало известно, что Порту согласовал с Зе Луишем условия четырехлетнего контракта с годовой зарплатой в 1,5 миллиона евро, хотя сейчас в России нападающий получает 1,9 миллиона за сезон.
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