Политика

Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 годуИзвестия 10:04

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта. В среду, 17 июля, в ходе профильного совещания глава российского кабмина допустил сокращение сроков отказа от использования бумажных удостоверений личности.
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Выдача бумажных паспортов прекратится в 2024 году

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Lenta.ru09:59

Медведев назвал сроки перехода на электронные паспорта в России

Газета.Ru09:20

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ТАСС09:28

Медведев назвал срок перехода россиян на электронные паспорта

News.ru10:07
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