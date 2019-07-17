Политика
Медведев допустил переход на электронные паспорта в 2023 годуИзвестия 10:04
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил, что уже через четыре года граждане страны перейдут на электронные паспорта. В среду, 17 июля, в ходе профильного совещания глава российского кабмина допустил сокращение сроков отказа от использования бумажных удостоверений личности.
Читать в источнике
Оценить101
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7332 источника, обновлено в 17:24, Вашингтон
Политика
Суд продлил арест шести украинским морякам
Суд постановил удовлетворить ходатайство следствия и продлить содержание под стражей Власюку, Гриценко, Драчу, Зинченко, Головашу и Попову на три месяца, до 24 октября, — сказала судья.
Обновлено в 06:07
Политика
Китай поблагодарил Лаврова за слова о китайской угрозе
Ранее в интервью «Аргументам и фактам» Лавров подчеркнул, что «китайская угроза» — это миф, который раскручивают люди, недовольные развитием связей Москвы и Пекина.
Обновлено в 06:20
Шоу-бизнес
Пользователи из России превратили соцсети Леди Гаги в форум
Русскоязычные пользователи превратили Инстаграм Леди Гаги в форум, на котором делятся рецептами, рекламируют свои услуги, продают вещи и обсуждают погоду.
Обновлено в 12:07
Политика
МИД объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы
МИД назвал сообщения о том, что работающим в России американским учителям не выдают визы, "откровенной ложью".
Обновлено в 06:06
Политика
Зеленский рассказал о выступающих против звонков Путину «партнёрах»
Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что «партнёры Украины» против того, чтобы он звонил российскому коллеге Владимиру Путину.
Обновлено в 13:25
Наука
Опубликованы редчайшие кадры со дна Атлантического океана
При исследовании дна океана, ученые сняли процесс поедания мелкими акулами более крупной рыбы.
Обновлено в 16:25
Происшествия
CBS: прокуратура США отозвала обвинения против Кевина Спейси
Прокуратура в США отозвала обвинения в сексуальном насилии, выдвинутые ранее против актера Кевина Спейси.
Обновлено в 16:47
Политика
Пентагон оценил потери Турции от исключения из программы F-35
В Министерстве обороны США оценили потери Турции вследствие исключения из программы истребителей F-35.
Обновлено в 15:35
Кино
Тайка Вайтити станет режиссером четвертого «Тора»
Обновлено в 08:21
Политика
Служащим по контракту рядовым существенно повысят зарплату
Рядовым и сержантам, служащим по контракту, с 1 сентября 2019 года существенно повысят зарплату, сообщает газета Вооруженных сил РФ «Красная звезда».
Обновлено в 00:35
Политика
Путин упростил получение гражданства РФ для всех жителей Донбасса
Президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке получения российского гражданства для украинцев, проживающих на всей территории Донецкой и Луганской областей.
Обновлено в 11:14
Экономика
Пальмового масла лишат льгот в России
Правительство и Госдума России запланировали лишить льгот по НДС для пищевых продуктов, содержащих пальмовое масло.
Обновлено в 17:02
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии развелся с бывшей королевой красоты
В СМИ появились сообщения, что развод Мухаммада V и «Мисс Москва — 2015» Оксаны Воеводиной состоялся 1 июля.
Обновлено в 15:38
Кино
Умер знаменитый актер и режиссер Юрий Прохоров
Актер и режиссер Юрий Прохоров скончался на 80-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на сайт Союза кинематографов РФ.
Обновлено в 13:30
Футбол
Кокорин и Мамаев оказались в штрафном изоляторе
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев, отбывающие наказание в ИК-4 УФСИН по Белгородской области, оказались в штрафном изоляторе.
Обновлено в 07:38
Шоу-бизнес
Тарзан продемонстрировал результат многолетних тренировок в зале
Отличная физическая форма дается ему непросто. 49-летний танцор не пропускает тренировки даже во время отпуска.
Обновлено в 15:21
Футбол
Сборная Нигерии победила Тунис в матче за 3-е место на Кубке Африки
Сборная Нигерии по футболу победила команду Туниса в матче за 3-е место на Кубке африканских наций.
Обновлено в 16:59
Политика
В Донбассе согласовали бессрочное перемирие
Контактная группа по урегулированию ситуации на юго-востоке Украины согласовала бессрочное перемирие в Донбассе.
Обновлено в 13:44
Политика
Зеленский рассказал, кому доверяет
Обновлено в 14:21
Здоровье
Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске
В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Общество
В Москве зарегистрирован рекордный спрос на новостройки
В Москве перед вступлением в силу новых правил долевого строительства зафиксировано рекордное число сделок с первичным жильем – в июне зарегистрировано 11,7 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), сообщило столичное управление Росреестра.
Обновлено в 03:00
Происшествия
Два офицера ФСБ признали вину по делу о разбое
Двое из семи задержанных за разбой офицеров ФСБ написали явку с повинной и признали вину, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 07:17
Происшествия
В Ираке застрелили двух турецких дипломатов
Как минимум два сотрудника дипкорпуса Турции, включая вице-консула, были убиты в столице иракского Курдистана Эрбиле в результате нападения.
Обновлено в 10:40
Происшествия
В петербургском суде умер переводчик
В Санкт-Петербурге на заседании в Фрунзенском районном суде скончался мужчина, сообщили РБК в объединенной пресс-службе судов города.
Обновлено в 15:25
Футбол
«Селтик» вышел во второй квалификационный раунд Лиги чемпионов
Шотландский "Селтик" победил на своем поле боснийский футбольный клуб "Сараево" со счетом 2:1 в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги чемпионов и вышел в следующий раунд.
Обновлено в 17:07
Экономика
New Stream обвинила Сбербанк в недружественных действиях
New Stream описывает ситуацию так, что «сразу после окончания строительства Антипинского НПЗ (в сентябре 2018 г. завод стал выходить на новые мощности с увеличением ЕBITDA до $30 млн в месяц) основной кредитор завода – Сбербанк – предпринял ряд недружественных действий по отношению к предприятию».
Обновлено в 17:00
Политика
СБУ задержала водителя, якобы перевозившего сбивший МН17 «Бук»
СБУ заявила о задержании водителя автотягача, перевозившего зенитно-ракетный комплекс "Бук", из которого, по утверждению украинской стороны, сбили самолет Boeing в Донбассе в 2014 году, сообщил замначальника Главного следственного управления СБ Украины Виталий Маяков.
Обновлено в 09:06
Игры
EA внезапно анонсировала Plants vs. Zombies 3
Electronic Arts и PopCup внезапно анонсировали продолжение Plants vs. Zombies, которое получило звучный слоган: «Одолжите нам свои мозги».
Обновлено в 12:39
Политика
Зеленский объяснил свое поведение желанием быть ближе к народу
Президент Украины Владимир Зеленский в среду, 17 июля, опубликовал видеоинтервью, в котором объяснил свое публичное поведение.
Обновлено в 14:32