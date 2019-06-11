Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделюИзвестия вчера в 08:57
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует его «Интерфакс».
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.ТАССвчера в 05:56
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Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?
Телеканал 360°вчера в 17:32
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