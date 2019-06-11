Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделюИзвестия вчера в 08:57

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует его «Интерфакс».
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Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАССвчера в 05:56

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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новостивчера в 08:59

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфаксвчера в 05:48

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ruвчера в 09:05

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАССвчера в 09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ruвчера в 06:03

Россияне скептически отнеслись к словам Медведева о сокращенной неделе. «Пенсионный возраст поднимут до 100 лет»

URA.Ruвчера в 09:40
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Тимошенко заявила о «падении» экономики Украины

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Технологии

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Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
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София Каштанова родила сына в бассейне

Как оказалось, в момент появления сына на свет 31-летняя Каштанова находилась в специальном акушерском бассейне.
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Обновлено вчера в 02:06
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Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что чеченская сторона не нарушила границы с Дагестаном, установив знаки на своей территории, но призвал "отнестись с пониманием" к реакции жителей, которые восприняли это "как наступление на территориальные интересы".
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Новое открытие ученых сужает поиск обитаемых экзопланет во Вселенной

Обновлено вчера в 18:01
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Убитая любовница экс-главы Раменского района Андреяы Кулакова Евгения Исаенкова была ВИЧ-инфицирована, сообщает РЕН со ссылкой на данные результатов судебно-медицинской экспертизы.
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Авто

Названы цены нового внедорожника Hyundai Palisade

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Обновлено вчера в 23:37
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МВД предлагает расширить перечень признаков опьянения водителей

В России может быть расширен перечень признаков опьянения водителей транспортных средств.
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