Экономика
Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделюИзвестия 08:57
В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует его «Интерфакс».
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.ТАСС05:56
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