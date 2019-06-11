Экономика

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделюИзвестия 08:57

В будущем мир может перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом заявил премьер-министр России Дмитрий Медведев. «Весьма вероятно, что будущее — за четырехдневной рабочей неделей как новой основой социально-трудового контракта», — цитирует его «Интерфакс».
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Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАСС05:56

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Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости08:59

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru09:05

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Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс05:48

Медведев не исключил перехода на четырёхдневную рабочую неделю

RT на русском05:45
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Автоматически обработано 7277 источников, обновлено в 12:21, Ашберн
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Ранее глава МВД Колокольцев сообщил, что сегодня журналист Иван Голунов будет освобождён из-под домашнего ареста, все обвинения с него сняты.
Обновлено в 10:58
Происшествия

Экс-главу СК Волгоградской области проверят на другие преступления

Бывший руководитель управления Следственного комитета РФ по Волгоградской области, генерал-лейтенант Михаил Музраев, который задержан по делу о поджоге дома губернатора Андрея Бочарова, будет проверен на причастность к другим преступлениям.
Обновлено в 11:49
Политика

В Кремле отреагировали на акцию в поддержку журналиста Голунова

12 июня отмечается День России. Также на 12 июня в Москве запланирована акция в поддержку задержанного журналиста "Медузы" Ивана Голунова.
Обновлено в 06:38
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Названы лучшие сериалы начала года

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Документалка выйдет в эфир 22 июня. В субботу, 22 июня, Первый канал покажет документальный фильм об аварии на Чернобыльской АЭС.
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В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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Навас просит «Реал» отпустить его бесплатно. Клуб против

Голкипер "Реала" Кейлор Навас не хочет быть запасным вратарем команды в следующем сезоне, а потому попросил клуб выплатить ему зарплату за оставшиеся два года контракта и отпустить.
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Силуанов призвал не фетишизировать дело Калви

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что дело основателя инвестфонда Baring Vostok Майкла Калви находится на контроле у руководства страны.
Обновлено в 10:30
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Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
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Датские ученые назвали основное условие рекордного долголетия

Разница объясняется связанным с развитием системы здравоохранения улучшением показателей здоровья в Дании.
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"Уолл-стрит джорнэл" сообщает, что компания Amazon планирует закрыть в США подразделение по доставке клиентам заказанной ими в ресторанах еды.
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Режиссер фильма Светлана Дружинина снимает в Царском Селе и Петергофе эпизоды о Екатерине II, которую играет известная певица и актриса Кристина Орбакайте.
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«Совершенно секретно»: В морском порту Махачкалы на танкере произошел взрыв.
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В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
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