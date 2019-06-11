Экономика

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех днейИнтерфакс 05:48

В качестве еще одного примера Медведев привел новозеландскую компанию, которая после введения четырехдневной рабочей недели получила рост производительности в пересчете на час рабочего времени в 20%, а уровень стресса сотрудников снизился "весьма значительно".
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Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАСС05:56

Подробнее о событии

Правительство задумалось о четырехдневке. Пожертвуют ли россияне зарплатой ради отдыха?

Телеканал 360°17:32

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости08:59

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс05:48

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru09:05

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАСС09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru06:03

Россияне скептически отнеслись к словам Медведева о сокращенной неделе. «Пенсионный возраст поднимут до 100 лет»

URA.Ru09:40
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Общество

Виктория Скрипаль опубликовала вторую главу своей книги

Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория Скрипаль опубликовала в социальных сетях Facebook и "ВКонтакте" в ночь на среду вторую главу своей книги "Беседы с черным котом".
Обновлено в 18:33
Политика

На Украине просят Зеленского пустить в Крым воду и транспорт

Украинцы просят президента страны Владимира Зеленского вернуть в Крым воду, а также возобновить транспортное сообщение с полуостровом.
Обновлено в 18:23
Происшествия

Задержавший Голунова глава отдела полиции заявил о своей невиновности

Начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы Андрей Щиров в интервью RT заявил, что не опасается уголовного преследования.
Обновлено в 16:25
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено в 18:17
Происшествия

В Москве шесть автомобилей столкнулись на Кутузовском проспекте

Авария с участием шести автомобилей произошла на Кутузовском проспекте, один человек погиб, двое пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичной госавтоинспекции.
Обновлено в 19:16
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Интернет

WhatsApp решил судиться c пользователями

Мессенджер WhatsApp объявил о готовности судиться с пользователями из-за нарушения правил пользования.
Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

L’One со скандалом ушел из Black Star

L'One объявил альбом «Пангея» последним в рамках работы с Black Star, а сейчас потребовал компанию отчитаться за прибыль, принесенную им лейблу за последние семь лет.
Обновлено в 10:00
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Обновлено в 12:14
Экономика

Энергетический минимум: тару для тонизирующих напитков хотят уменьшить

Производители энергетиков хотят сами ограничить объем тары для своих напитков до 0,5 л. О том, что сейчас компании разрабатывают документ, одним из положений которого может быть эта норма, «Известиям» рассказал президент Союза производителей безалкогольных тонизирующих напитков Максим Новиков.
Обновлено в 17:01
Футбол

Сборная России одержала нелегкую победу над командой Кипра

Наши футболисты одержали победу со счетом 1:0. Единственный мяч на 38 минуте забил Алексей Ионов.
Обновлено в 16:39
Политика

Глава Дагестана прокомментировал снос знака на границе с Чечней

Глава Дагестана Владимир Васильев заявил, что вопрос границы с Чечней после сноса дорожного указателя будет решен с учетом интересов жителей обеих республик.
Обновлено в 17:44
Шоу-бизнес

Продюсер Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна

Российский музыкант и продюсер Бари Алибасов, находящийся в отделении токсикореанимации НИИ скорой помощи имени Н.В. Склифосовского, вышел из состояния медикаментозного сна.
Обновлено в 08:32
Экономика

Силуанов рассказал о причинах падения реальных доходов россиян

Показатели реальных доходов россиян падают из-за роста потребительского кредитования и сокращения доли теневой экономики, заявил первый вице-премьер.
Обновлено вчера в 08:15
Космос

Falcon Heavy отправит на орбиту космический зонд на «чистом топливе»

Обновлено вчера в 22:43
Спорт

1 400 непальских рабочих погибли на строительстве объектов к ЧМ-2022

Правительство Непала подтвердило, что 1 400 непальских рабочих погибли, помогая строить футбольные стадионы для чемпионата мира по футболу 2022 года, который пройдёт в Катаре.
Обновлено в 18:10
Культура

Дело Никулина в США продолжит рассматривать суд присяжных

Жюри присяжных в США приступит к рассмотрению дела российского гражданина Евгения Никулина, обвиняемого в киберпреступлениях, 13 января.
Обновлено в 19:53
Происшествия

У убитой любовница экс-главы Раменского района был ВИЧ, узнали СМИ

Обновлено в 12:25
Игры

Opera выпустила игровой браузер для геймеров

Opera представила браузер GX, созданный для геймеров, сообщает 11 июня портал cyber.sports.ru.
Обновлено в 15:20
Общество

В России изменят правила выезда детей за границу

В соответствии с новыми правилами, вступающими в силу 12 июня, заявление о несогласии на выезд несовершеннолетнего за рубеж будет необходимо подавать не в ФСБ, а в территориальные органы МВД, сообщает ТАСС.
Обновлено в 02:06
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Футбол

Сборная Франции разгромила Андорру, Мбаппе забил 100-й гол в карьере

В составе победителей отличились нападающий Килиан Мбаппе (11-я минута), форвард Виссам Бен Йеддер (30), а также хавбек Флорьян Товен (45) и защитник Курт Зума (60).
Обновлено в 16:42
Энергетика

IEnova и TC Energy построили газопровод из США в Мексику

Мексиканская IEnova и TC Energy (ранее TransCanada) объявили о завершении строительства морского газопровода из американского Техаса к восточному побережью Мексики, который позволит на 40% увеличить мощности по импорту газа латиноамериканской страны, говорится в совместном заявлении компаний.
Обновлено в 19:38
Экономика

В работе онлайн-банка ВТБ произошел сбой

Пользователи онлайн-банка ВТБ во вторник жалуются на проблемы в работе сервиса.
Обновлено в 08:45
Космос

Астрономы на 98 % уверены, что нашли потерянный лунный модуль «Snoopy» миссии Apollo 10

Астронавты Томас Стаффорд (Thomas Stafford) и Юджин Сернан (Eugene Cernan) приблизились на этом пилотируемом модуле к спутнику Земли на расстояние около 50 тыс. футов (15,2 км). Это должно было стать последним испытанием оборудования модуля, завершившимся в точке, с которой должен был начаться спуск на Луну с использованием двигателя.
Обновлено в 05:11
Общество

Посол Латвии в России пожаловался на шпротный стереотип

В соцсетях про Латвию пишут, что у нее ничего, кроме шпрот и бальзама, нет, однако это не так, заявил посол прибалтийской республики в России Марис Риекстиньш в интервью журналу "Открытый город".
Обновлено в 20:09
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Шоу-бизнес

Рианна обмолвилась о возможной свадьбе с миллиардером

Певица Рианна уже два года встречается с миллиардером Хассаном Джамилем и ревностно оберегает свои отношения от посторонних глаз.
Обновлено в 02:29
Гаджеты

«Умные» часы Amazfit Verge 2 получили керамический корпус и датчик ЭКГ

Обновлено в 16:07
Армия и оружие

Никарагуа дала иностранным военным доступ на свою территорию

По данным портала, разрешение касается в том числе кораблей и самолетов из других стран, а также военного персонала, который станет сопровождать технику.
Обновлено в 20:01
Как работают Яндекс.Новости?
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