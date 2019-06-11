Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделеИзвестия вчера в 06:40

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, пишет во вторник, 11 июня, ТАСС.

Общество Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.

Футбол «Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».

Авто Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.

Авто Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.

Футбол Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.

Армия и оружие Новый набор девушек стартовал в Краснодарском авиаучилище Плановый набор девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище начнется летом 2019 года.

Политика Киев нашел новый способ закупки российского газа Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".

Наука Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей» Российский биолог подтвердил планы отечественного научного сообщества начать эксперименты с имплантацией генно-отредактированных эмбрионов.

Политика В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".

Футбол Нойер побил рекорд Майера в сборной Германии Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундестим как голкипер национальной команды, отыгравший на ноль наибольшее количество матчей.

Культура Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.

Общество Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.

Игры Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077 На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.

Происшествия Солист Rammstein сломал челюсть фанату Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.

Технологии Uber запустит воздушное такси в Мельбурне Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).

Авто АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta «АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.

Гаджеты Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40 Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.

Происшествия Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

Финансы ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.