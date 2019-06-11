Общество

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделеИзвестия вчера в 06:40

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев допустил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе, пишет во вторник, 11 июня, ТАСС.
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Обойтись без пятницы, чтобы не сгореть на работе: В четырехдневной рабочей неделе нашли очевидную выгоду

Царьградвчера в 19:26

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Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

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Хронический стресс снижает производительность труда, заявил Медведев

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«Люди подчас просто сгорают на работе». Дмитрий Медведев обратился к коммунистической идеологии, озаботившись здоровьем трудящихся

Ваши новостивчера в 09:58
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Медведев сослался на опыт Великого Октября

Вести.UZвчера в 12:42
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Общество

Канада отреагировала на просьбу жителей Киселевска об убежище

Жители российского Киселевска (Кемеровская область) получили ответ на свою просьбу об убежище, адресованную премьер-министру Канады Джастину Трюдо, передает МБХ-Медиа.
Обновлено вчера в 12:28
Происшествия

МВД прекратило уголовное преследование Голунова

Обновлено вчера в 11:07
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«Торпедо» объявило о переходах Лебеденко и Рязанцева

Полузащитник «Химок» Александр Рязанцев и нападающий «Факела» Игорь Лебеденко перешли в «Торпедо».
Обновлено вчера в 15:51
Армия и оружие

NI назвал российский ПЛ-15 «квантовым скачком»

Журнал The National Interest оценил новый российский пистолет ПЛ-15.
Обновлено в 00:40
Авто

Самые старые машины в России продают на Дальнем Востоке

Эксперты автомобильного портала Авто. ру, проанализировав объявления, выяснили где в России продают подержаные машины посвежее, а где – постарше, сообщает DEITA.
Обновлено вчера в 23:24
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Одноклубник признался, что соскучился по Мамаеву

Обновлено вчера в 23:53
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Объявлены предварительные цены на новый Kia Seltos

Самое интересное же, как всегда – цены, которые пока не объявлены, но путем нехитрых расчетов эксперты «За рулем» все-таки узнали ориентировочную стоимость новинки хотя бы в базовой комплектации.
Обновлено в 00:32
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Футболисты сборной Украины победили команду Италии в полуфинале молодежного чемпионата мира (игроки до 20 лет), который проходит в Польше, и впервые в истории пробились в финал турнира.
Обновлено вчера в 14:18
Армия и оружие

Новый набор девушек стартовал в Краснодарском авиаучилище

Плановый набор девушек на летные специальности в Краснодарское высшее военное авиационное училище начнется летом 2019 года.
Обновлено в 00:57
Политика

Киев нашел новый способ закупки российского газа

Представитель президента Украины Андрей Герус предложил новый способ закупки российского газа. Об этом сообщает "112 Украина".
Обновлено вчера в 21:09
Наука

Российский биолог озвучил планы по созданию «ГМО-детей»

Российский биолог подтвердил планы отечественного научного сообщества начать эксперименты с имплантацией генно-отредактированных эмбрионов.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

В Раде признали, что за телефонным терроризмом в России стоят украинцы

Украинцы нередко оставляют ложные сообщения о минировании объектов в России, однако делают это в ответ на якобы такие же действия в адрес Украины со стороны россиян, заявил депутат Верховной рады Антон Геращенко в эфире телеканала "112 Украина".
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей

Джим Рутерфорд: «Скорее всего, Кессел останется в „Питтсбурге“»

Генеральный менеджер «Питтсбурга» Джим Рутерфорд прокомментировал информацию о возможном обмене нападающего Фила Кессела.
Обновлено вчера в 13:21
Футбол

Нойер побил рекорд Майера в сборной Германии

Вратарь "Баварии" и сборной Германии Мануэль Нойер стал рекордсменом Бундестим как голкипер национальной команды, отыгравший на ноль наибольшее количество матчей.
Обновлено вчера в 17:00
Культура

Звезда «Голоса» Алексей Сафиулин найден мертвым

Звезда "Голоса" Алексей Сафиулин найден мертвым Причина смерти артиста выясняется.
Обновлено вчера в 03:38
Общество

Бывшему вице-премьеру Шувалову подняли налог на землю в 2762 раза

Главе Внешэкономбанка и бывшему вице-премьеру Игорю Шувалову в 2762 раза повысили кадастровую стоимость его земельного участка в Сколково и сумму налогов, которые он выплачивает.
Обновлено вчера в 08:41
Игры

Еще 18 футуристических скриншотов Cyberpunk 2077

На Е3 2019 журналистам показали несколько новых скриншотов Cyberpunk 2077.
Обновлено вчера в 17:39
Происшествия

Задержан экс-глава волгоградского следкома калмык Михаил Музраев

Обновлено 10 июня в 14:27
Происшествия

Солист Rammstein сломал челюсть фанату

Лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн сломал челюсть своему фанату.
Обновлено вчера в 18:17
Технологии

Uber запустит воздушное такси в Мельбурне

Американская компания Uber запускает воздушное такси в австралийском Мельбурне, а также в американских городах Даллас (штат Техас) и Лос-Анджелес (штат Калифорния).
Обновлено в 00:36
Политика

Кадыров прокомментировал ситуацию на границе с Дагестаном

Обновлено вчера в 18:21
Авто

АвтоВАЗ нашел объяснение гудящей «механике» на Lada Granta

«АвтоВАЗ» объяснил, почему механические коробки передач в Lada Granta издают посторонний шум, похожий на гул.
Обновлено вчера в 09:33
Гаджеты

Представлен недорогой смартфон Samsung Galaxy M40

Компания Samsung представила смартфон Galaxy M40, который будет продаваться только через интернет по цене 290 долларов.
Обновлено вчера в 12:27
Общество

Столичная мэрия не согласовала намеченный на сегодня марш в защиту корреспондента «Медузы» Ивана Голунова

Сам Голунов, освобожденный минувшим вечером из-под ареста, сказал, что не пойдет на марш в свою защиту.
Обновлено вчера в 19:08
Происшествия

Названо нарушение разбившегося в Нью-Йорке пилота вертолета

Обновлено вчера в 23:30
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Краснодарском крае

Четыре человека погибли в результате столкновения двух легковых автомобилей под Геленджиком, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.
Обновлено вчера в 21:16
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ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
Обновлено вчера в 11:11
Армия и оружие

Литва передала Украине снятые с вооружения боеприпасы на 256 тыс. евро

Обновлено вчера в 12:03
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

Обновлено вчера в 06:11
Армия и оружие

В США назвали причины поставок оружия в ОАЭ и Саудовскую Аравию

Ранее госсекретарь США Майк Помпео поручил Госдеу одобрить сделку по продаже оружия в Иорданию, Объединённые Арабские Эмираты и Саудовскую Аравию.
Обновлено вчера в 20:10
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