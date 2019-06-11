Экономика
Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделеГазета.Ru 09:05
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
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с чего всё началось
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.ТАСС05:56
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