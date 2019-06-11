Экономика

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделеГазета.Ru 09:05

Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил в перспективе переход мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе.
Читать в источнике
Обсудить31
с чего всё началось

Медведев не исключил в будущем переход в мире к четырехдневной рабочей неделе

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев не исключил в перспективе перехода мировой экономики к четырехдневной рабочей неделе. Об этом он заявил во вторник, выступая на Международной конференции труда.
ТАСС05:56

Подробнее о событии

Россияне скептически отнеслись к словам Медведева о сокращенной неделе. «Пенсионный возраст поднимут до 100 лет»

URA.Ru09:40

Медведев допустил переход к четырехдневной рабочей неделе

Газета.Ru09:05

Медведев предсказал сокращение рабочей недели до четырех дней

Интерфакс05:48

От Франции до Китая. Сколько часов составляют рабочий день и рабочая неделя в странах мира

ТАСС09:00

В России допустили четырехдневную рабочую неделю

Lenta.ru06:03

Медведев допустил переход на четырехдневную рабочую неделю

РИА Новости08:59

Медведев не исключил перехода на четырёхдневную рабочую неделю

RT на русском05:45
Показать все источники
Автоматически обработано 7278 источников, обновлено в 15:49, Ашберн
Футбол

Сборная Украины по футболу впервые в истории вышла в финал молодежного ЧМ

Обновлено в 14:18
Происшествия

Российская семья погибла в ДТП в Турции

Два гражданина России погибли в ДТП в турецкой провинции Анталья. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя в генконсульстве.
Обновлено в 12:14
Армия и оружие

Боевики обстреляли из «Градов» деревню в сирийской провинции Хама

Обновлено в 13:48
Политика

Начальник отдела УВД ЗАО не смог объяснить свои слова о деле Голунова

Глава отдела по обороту наркотиков УВД ЗАО Андрей Щиров в интервью «Дождю» заявил, что «пока не готов» пояснить собственные слова об отсутствии нестыковок в деле корреспондента «Медузы» Ивана Голунова, которое позднее было прекращено из-за недоказанности.
Обновлено в 14:39
Общество

Жители кузбасского Киселевска попросили убежища в Канаде

Обновлено вчера в 11:59
Здоровье

Эспрессо подавляет непроизвольные движения мышц

Врачи давно знали, что крепкий кофе помогает подавить мышечные спазмы, но заболевание настолько редкое, что не хватает пациентов, чтобы провести эксперимент.
Обновлено в 09:33
Общество

ФБК нашел элитное жилье у семьи сотрудника ФСБ из расследования Голунова

Навальный выяснил, что одна из дочерей Медоева в прошлом работала в мэрии Москвы, а недавно продала квартиру за 250 млн руб. Автопарк семьи, указано в расследовании, состоит из шести мотоциклов, трех Range Rover, двух Audi Q7, трех Mercedes, Porsche Cayenne и Lexus.
Обновлено в 09:18
Здоровье

ВОЗ сообщила о первом подтвержденном случае Эболы в Уганде

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) сообщила во вторник о первом подтвержденном случае болезни, вызываемой вирусом Эбола (БВВЭ), отмеченном в Уганде после начала нынешней вспышки этого смертельно опасного заболевания в соседней Демократической Республике Конго (ДРК).
Обновлено в 15:35
Шоу-бизнес

45-летняя Юлия Высоцкая показала фигуру в бикини

Актриса не стесняется своего возраста, ведь и в 45 лет она может похвастаться хорошей фигурой.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Голунов не пойдет на акцию в его поддержку 12 июня

Освобожденный из-под домашнего ареста журналист издания "Медуза" Иван Голунов считает, что вместо участия в несогласованном марше в его поддержку лучше уделить внимание близким.
Обновлено в 14:10
Армия и оружие

Советский пулемет уничтожил современный американский броневик

Йеменские повстанцы-хуситы уничтожили современный бронеавтомобиль американского производства, принадлежащий их противникам, из советского пулемета ДШКМ.
Обновлено в 08:56
Политика

Омбудсмены Украины и России обсудят условия освобождения заключенных

Обновлено в 14:10
Шоу-бизнес

Пелагея прокомментировала смерть участника шоу «Голос» Сафиулина

Российская певица Пелагея написала на своей странице в Instagram, что у скончавшегося участника вокального телепроекта "Голос" Алексея Сафиулина было "большое доброе сердце".
Обновлено в 09:47
Политика

Глава Дагестана отреагировал на снос знака на границе с Чечней

Обновлено в 15:23
Шоу-бизнес

Алена Хмельницкая переживает из-за перерыва в работе

Как признается сама актриса, ее пугает неизвестность.
Обновлено вчера в 15:14
Хоккей

Артемий Панарин сделал на ногах татуировки «1939» и «1945»

Татуировки «1939» и «1945» обозначают даты рождения дедушек хоккеиста, о чём Панарин рассказал в комментариях.
Обновлено в 14:03
Политика

Климкин оценил шансы Украины на вступление в ЕС через десять лет

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин сообщил, что для вступления Украины в Европейский союз через 10 лет переговоры нужно начинать уже завтра.
Обновлено в 15:02
Происшествия

МВД России расширит перечень признаков опьянения водителей

Министерство внутренних дел России предполагает расширить перечень признаков наличия алкоголя, наркотических средств или психотропных веществ в организме водителя, выявленных с помощью специальных приборов, сообщается на сайте МВД РФ.
Обновлено в 15:29
Культура

На яхте саудовского принца нашли самую дорогую картину в мире

Картина Леонардо да Винчи «Спаситель мира», долгое время считавшаяся пропавшей, находится на яхте наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бен Салмана.
Обновлено в 11:38
Политика

В Госдуме хотят смягчить наказание за хранение наркотиков

В Госдуме разработали законопроект о смягчении наказания за хранение наркотиков без цели сбыта.
Обновлено в 14:41
Шоу-бизнес

Сын Бари Алибасова не исключил, что продюсера могли отравить

Обновлено в 13:15
Экономика

Сбербанк запустил сервис переводов с получением наличных в банкоматах

«Сбербанк» запустил с 11 июня сервис переводов с получением в банкомате наличных без карт, сообщает пресс-служба банка.
Обновлено в 03:51
Происшествия

В порту Петербурга нашли 400 килограммов эквадорского кокаина

Обновлено в 12:32
Общество

Николай Дроздов ушел из «В мире животных»

Биолог и телеведущий Николай Дроздов заявил, что уходит из передачи «В мире животных», которую вел более 40 лет.
Обновлено в 12:43
Происшествия

Журналист Голунов покинул здание ГСУ МВД

Журналист Иван Голунов покинул здание ГСУ МВД в Москве после снятия с него всех обвинений по делу о покушении на сбыт наркотических веществ.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Следствие допустило версию «коммерческого заказа» в деле Голунова

Следствие проводит доследственную проверку и рассмотрит версию коммерческого заказа в деле специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова.
Обновлено в 14:10
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Шоу-бизнес

У певицы Анны Плетневой диагностировано психическое расстройство

Пиар-менеджер 41-летней российской певицы Анны Плетневой, солистки группы "Винтаж" и бывшей участницы проекта "Лицей", подтвердил ранее прозвучавшую в СМИ информацию о том, что у Анны - расстройство диссоциативной идентичности, раздвоение личности.
Обновлено в 09:41
Происшествия

СМИ сообщили о захвате заложников в тюрьме во Франции

Захват заложников произошел в тюрьме Конде-сюр-Сарт во французском департаменте Орн, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники.
Обновлено в 14:53
Кино

Названы даты вручения трех предстоящих «Оскаров»

В Американской академии киноискусств определились с датами церемоний вручения премии «Оскар» на ближайшие три года.
Обновлено в 13:16
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное