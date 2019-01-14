Вообще, у нас праздники очень длинные, вы знаете, для экономики это плохо. Я как председатель правительства не могу этого не отметить, потому что 14 дней практически страна мало чего создаёт, но очень хорошо отмечает.

Длинные новогодние праздники вредят экономике. За 14 дней страна мало что создает, но очень хорошо отмечает, заметил российский премьер-министр Дмитрий Медведев. Это выступление глава российского правительства предпринял на церемонии вручения премий правительства в области СМИ.

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