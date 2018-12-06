Экономика

Медведев: дедолларизация не означает полного отказа от доллара
НТВ
05:29

План по дедолларизации не предполагает полного отказа от доллара, заявил Дмитрий Медведев. Премьер подчеркнул, что россияне в любом случае смогут хранить, покупать и продавать американскую валюту.
НТВ05:29
Дмитрий Медведев
Дедолларизация вообще не означает отказа от доллара. Доллар, безусловно, является важнейшей мировой валютой, важнейшей резервной валютой, и никакого запрета на хождение доллара - конечно, в установленных законом рамках - в нашей стране не будет.
— Дмитрий Медведев, российский политикРИА Новости 05:30

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