Экономика

Медведев дал поручения по развитию производства лифтов в РоссииРИА Новости 05:27

Как указывается в них, ведомства также должны к 3 апреля представить предложения по применению расширенного банковского сопровождения фондов капремонта по закупкам лифтового оборудования.
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Медведев поручил до 25 марта разработать «ипотечные» предложения для ИЖС

Интерфакс09:21

Медведев поручил развивать ипотеку на строительство индивидуального жилья

РИА Новости05:35

Предложения по ипотеке под ИЖС разработают к концу марта

ТАСС08:18

Ведомствам поручено подготовить предложения по развитию ипотеки на индивидуальные жилые дома

Банки.ру06:53

Медведев поручил стимулировать ипотеку для индивидуального жилья

Российская газета07:19

Медведев потребовал напрямую закупать лифты у производителей

Московский Комсомолец06:03

Медведев поручил увеличить объемы строительства цементобетонных дорог

РБК09:37
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Происшествия

В Ярославле задержан бывший начальник колонии, где пытали осужденных

Сотрудники Следственного комитета задержали бывшего бывшего начальника исправительной колонии № 1 Ярославля Дмитрия Николаева.
Обновлено в 09:50
Происшествия

В Москве задержали ударившего полицейского школьника

Полицейские задержали одного из учеников московской школы за то, что, проиграв спор, он ударил стража порядка.
Обновлено в 07:15
Общество

Медведев утвердил положение об обязательной классификации гостиниц

Министерство гарантирует, что в течение пяти дней после подачи документов гостиница или тот объект, которые претендуют на получение звезд, будет получать необходимую квалификацию в рамках этой системы.
Обновлено в 09:40
Происшествия

Потерявшийся шестилетний ребёнок провёл ночь в парке «Лосиный остров»

В Москве потерявшийся шестилетний мальчик провёл ночь в заповеднике «Лосиный остров».
Обновлено в 06:56
Энергетика

Россия обогнала Саудовскую Аравию по добыче нефти

Россия обогнала Саудовскую Аравию по уровню добычи нефти на декабрь 2018 года, отмечается на сайте JODI.
Обновлено в 09:33
Армия и оружие

Предназначенные для Китая ракеты С-400 были уничтожены

Зенитные управляемые ракеты С-400, которые Китай заказал у России, были уничтожены.
Обновлено в 07:36
Происшествия

Представитель космонавта Леонова пояснила причины его отъезда из России

Советский космонавт Алексей Леонов уехал за границу для планового обследования. Об этом ТАСС сообщила его помощница Наталья Филимонова.
Обновлено в 09:43
Спорт

Туктамышева примет участие в финале Кубка России по фигурному катанию

Чемпионка мира и Европы Елизавета Туктамышева выступит в финале Кубка России, который пройдёт с 18 по 22 февраля в Великом Новгороде.
Обновлено в 09:40
Экономика

Минфин хочет устанавливать минимальные цены на алкоголь

Минфин хочет получить право устанавливать минимальные розничные цены на все алкогольные напитки, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на подготовленный ведомством проект.
Обновлено в 03:39
Культура

Источник опроверг сообщения о смерти рэпера Саши Скула

В официальной группе звезды «Версуса» рэпера Тагира Маджулова, выступающего под псевдонимом Саша Скул, во «ВКонтакте» появилась информация о смерти исполнителя.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Уголовное дело на главу порта Усть-Луга вернули в прокуратуру

В понедельник, 18 февраля в Смольнинском райсуде завершились предварительные слушания по уголовному делу в отношении Валерия Израйлита, сообщается в объединенной пресс-службе городских судов.
Обновлено в 09:01
Политика

Запуск серийного производства МС-21 перенесли из-за санкций

Запуск серийного производства первых самолетов МС-21 перенесли на конец 2020 года, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов.
Обновлено в 08:57
Политика

Омбудсмен Титов углядел в «деле Baring Vostok» корпоративный спор

«В деле Baring Vostok — чистейшей воды корпоративный спор, и принятие судом меры пресечения для Калви, связанной с лишением свободы, явно незаконное», — цитирует Титова «Интерфакс».
Обновлено в 08:25
Политика

Порошенко уволил советника, который захотел стать президентом

Президент Украины Петр Порошенко уволил с должности своего внештатного советника бывшего председателя Службы безопасности Украины Игоря Смешко, который зарегистрирован кандидатом в президенты на выборы 31 марта, сообщает администрация украинского президента.
Обновлено в 07:51
Экономика

На форуме в Сочи заключили контракты на 1 трлн руб

В прошлом году на Российском инвестиционном форуме подписали 538 соглашений на общую сумму 794,05 млрд руб. В 2019 году РИФ прошел в Сочи 14 и 15 февраля.
Обновлено в 08:48
Энергетика

В России производители в январе снизили цены на бензин на 19,1%

Цены производителей на бензин в январе в среднем по России снизились на 19,1%, на дизельное топливо - на 9,2%, говорится в материалах Росстата.
Обновлено в 08:30
Политика

Крымские татары потребовали изъять из школ учебник по истории Крыма

Обновлено вчера в 10:09
Происшествия

Главу Свердловской железной дороги перевели из СИЗО под домашний арест

В Екатеринбурге глава Свердловской железной дороги Алексей Миронов отпущен из СИЗО и переведён под домашний арест.
Обновлено в 09:32
Происшествия

В парке «Зарядье» бетонная плита упала на ногу ребенку

Бетонная плита упала на ногу девятилетней девочке в столичном парке "Зарядье", у ребенка диагностирован перелом ноги.
Обновлено в 04:06
Политика

Караулов рассказал о встрече с несуществующим китайским министром

Журналист и телеведущий Андрей Караулов рассказал на своей странице в Facebook о том, как китайский министр по развитию высоких технологий Джиан Минг отказался пожимать руку главе «Роснано» Анатолию Чубайсу на форуме «Евразийские технологии» в Петербурге.
Обновлено в 09:45
Политика

Путин включил Александра Беглова в состав Совета безопасности РФ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ, которым обновил состав Совета безопасности России.
Обновлено в 09:49
Здоровье

В Минздраве обсудят идею штрафов за недостаточно стройную талию

Идея измерения охвата талии как одного из способов профилактики производственного здоровья пока не обсуждалась с министерством здравоохранения, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 03:32
Происшествия

Два ребенка пострадали при обрушении балкона на севере Москвы

Обновлено в 08:16
Общество

Леонид Якубович прокомментировал раздачу еды на «Поле чудес»

Якубович, в свою очередь, осуждает т.н. критиков, поясняя, что традиция угощать зрителей "Поля чудес" после окончания записи тем, что принесли в программу ее игроки, - давняя, и такого рода кадры в программе появлялись и ранее.
Обновлено в 09:30
Происшествия

Обвиняемый в краже картины Куинджи объяснил свой поступок

Обновлено в 04:14
Общество

Аршавин забрал у жены общий автомобиль, оставив только детское кресло

Андрей Аршавин в сопровождении охраны отобрал дорогую иномарку у своей супруги Алисы, оставив ей только детское автокресло.
Обновлено в 08:52
Происшествия

Часть жилого дома обрушилась на Урале

В Первоуральске произошло частичное обрушение стены и потолочного перекрытия между этажами в двухэтажном жилом доме, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на представителей МЧС.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Участники «банды Гагиева» отказались от суда присяжных

Обновлено в 08:56
Авто

Арабский фонд получит 36% в производителе Aurus

Фонд Tawazun из Объединенных Арабских Эмиратов получит более трети акций ООО «Аурус» — компании, которая производит автомобили класса люкс Aurus.
Обновлено в 03:58
Экономика

Заявитель по «делу Baring Vostok» объяснил свои претензии

Акционер банка «Восточный» Шерзод Юсупов, который выступил заявителем по «делу инвестиционного фонда Baring Vostok», рассказал, что в уставе люксембургской компании International Financial Technology Group S.C.A. (IFTG) были прописаны ограничения, которые касались дивидендных выплат и выплат при ликвидации компании.
Обновлено в 06:30
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