Политика
Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАПСвободная Пресса 03:00
Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как передаёт агентство «Интерфакс», соответствующее поручение содержится в протоколе заседания правительства от 21 марта.
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Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.
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В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
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Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
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Армия и оружие
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В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
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Здоровье
Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов
В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов.
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Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Панамы (1:1) на стадионе «Драгау» в Португалии.
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Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
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В Министерство обороны России поступило более тысячи заявок от девушек, желающих учиться в филиале пансиона воспитанниц в Северной столице.
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Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
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По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
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В сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»
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Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили
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Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву
Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
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В Мали при атаке убиты 110 человек
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