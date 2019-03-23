Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАПСвободная Пресса 03:00

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как передаёт агентство «Интерфакс», соответствующее поручение содержится в протоколе заседания правительства от 21 марта.
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Концепцию нового КоАП РФ подготовят до лета

Российская газета05:00

Крашенинников допускает смягчение наказания за общественно неопасные наркопреступления

ТАСС09:42

Депутат призвал сделать КоАП понятным людям

РИА Новости09:01

Совфед готов принять участие в подготовке новой концепции КоАП

News.ru10:01

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня

RT на русском02:15

Медведев поручил разработать концепцию нового административного кодекса

Газета.Ru02:14

Медведев поручил Минюсту и Минэку подготовить концепцию нового КоАП

РБК02:14
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Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 16:46, Ашберн
Хоккей

42-летний Хара подписал новый контракт с «Бостоном»

Как сообщает клуб в своем твиттере, 42-летний защитник подписал новый контракт. Соглашение рассчитано на один сезон.
Обновлено в 10:13
Здоровье

Судебный прецедент: В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми

В России ребенок без прививки может посещать детсад наравне с остальными детьми, что было решено в судебном порядке.
Обновлено в 08:46
Происшествия

В Петербурге эвакуировали шесть торговых центров

Обновлено в 14:02
Политика

Расследование спецпрокурора Мюллера завершено

Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено вчера в 17:29
Армия и оружие

На Донбассе уничтожен украинский оккупант, ещё один каратель погиб при невыясненных обстоятельствах

В районе проведения оккупационной операции на Донбассе 22 марта погиб украинский военнослужащий Николай Денисов, который приехал в распоряжение комендатуры Константиновки.
Обновлено в 11:37
Авто

В феврале рынок новых люксовых автомобилей в России упал на четверть

Обновлено в 02:04
Происшествия

Президентский дворец загорелся в столице Судана

Сильный пожар вспыхнул в президентском дворце в суданской столице Хартуме, сообщает ТАСС.
Обновлено в 10:35
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Здоровье

Епархия установит в амурских поликлиниках плакаты против абортов

В женских консультациях и поликлиниках Амурской области установят информационные стенды, призывающие общество отказаться от абортов.
Обновлено в 07:51
Спорт

Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира

Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Политика

На проспекте Сахарова проходит акция протеста в защиту социальных прав

Обновлено в 06:07
Футбол

Товарищеский матч. Бразилия сыграла вничью с Панамой

Сборная Бразилии в товарищеском матче сыграла вничью с командой Панамы (1:1) на стадионе «Драгау» в Португалии.
Обновлено в 04:12
Политика

В Крыму назвали шуткой слова Зеленского о возврате полуострова

Заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о возвращении Крыма после отставки Путина являются фейком и неумной шуткой.
Обновлено в 04:22
Культура

Назван секрет успеха фильмов с Бредом Питтом. Главное правило ‐ почаще есть

Обновлено в 15:16
Происшествия

8 тонн рыбных голов рассыпали около правительства Камчатского края

Обновлено в 12:10
Шоу-бизнес

Отец Началовой назвал ее виновницей собственной смерти

Обновлено в 13:17
Авто

В РФ появился обновленный кроссовер Mazda CX-9

Компания Mazda привезла в Россию обновленную версию флагманского кроссовера CX-9.
Обновлено в 10:32
Общество

Более тысячи девушек хотят учиться в пансионе Минобороны в Петербурге

В Министерство обороны России поступило более тысячи заявок от девушек, желающих учиться в филиале пансиона воспитанниц в Северной столице.
Обновлено в 11:50
Происшествия

Специалисты не нашли опасных предметов в ТРЦ «РИО» в Москве

Сотрудники правоохранительных органов не обнаружили угрозы взрыва в торгово-развлекательном центре «РИО» на северо-востоке Москвы после поступления анонимного сообщения о минировании здания.
Обновлено в 15:46
Происшествия

Опубликовано видео с терпящего бедствие в Норвегии круизного лайнера

Пассажиры круизного лайнера Viking Sky сняли на видео ситуацию на борту.
Обновлено в 16:17
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон поссорилась с лучшей подругой

По сообщениям Mirror, герцогиня Кембриджская поссорилась со своей лучшей подругой Роуз Ханбери и попросила принца Уильяма прекратить общение с ней.
Обновлено в 07:44
Шоу-бизнес

Участник шоу «Последний герой. Актеры против экстрасенсов» Денис Высоцкий: «Сыграю свадьбу в следующем году»

Денис Высоцкий — 23-летний маг, который принимал участие в 17-ой «Битве экстрасенсов», а в этом году попал в новый сезон шоу «Последний герой».
Обновлено в 13:00
Кино

В сеть слили первую серию последнего сезона «Игры престолов»

В сети за три недели до официальной премьеры появилась первая серия заключительного сезона сериала «Игра престолов».
Обновлено в 15:30
Спорт

Протест на дисквалификацию лыжницы Белоруковой отклонили

Протест сборной России на дисквалификацию российской лыжницы Юлии Белоруковой отклонён.
Обновлено в 09:33
Шоу-бизнес

Лене Лениной стали угрожать после улыбки в передаче о Началовой

Писательницу Лену Ленину обругали за улыбку на фото с передачи о смерти Юлии Началовой, где она улыбается вместе с телеведущим Андреем Малаховым, сообщает "Московский Комсомолец".
Обновлено в 16:20
Единоборства

Чудинов досрочно победил Нуерланга

Обновлено в 15:42
Политика

Порошенко раскритиковал Бойко за визит в Москву

Президент Украины Петр Порошенко раскритиковал Юрия Бойко, своего оппонента на грядущих выборах, за поездку в Москву.
Обновлено в 16:07
Происшествия

Более 40 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 15:23
Происшествия

В шести провинциях на юге Таиланда объявлена угроза цунами

Обновлено в 16:11
Происшествия

В Мали при атаке убиты 110 человек

Обновлено в 13:28
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