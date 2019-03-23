Политика

Медведев дал поручение подготовить концепцию нового КоАПСвободная Пресса 03:00

Глава российского правительства Дмитрий Медведев поручил подготовить до 1 июня 2019 года концепцию нового кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП). Как передаёт агентство «Интерфакс», соответствующее поручение содержится в протоколе заседания правительства от 21 марта.
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Совфед готов принять участие в подготовке новой концепции КоАП

News.ru10:01

Медведев поручил подготовить концепцию нового КоАП к 1 июня

RT на русском02:15

Депутат призвал сделать КоАП понятным людям

РИА Новости09:01

Концепцию нового КоАП РФ подготовят до лета

Российская газета05:00

Крашенинников допускает смягчение наказания за общественно неопасные наркопреступления

ТАСС09:42

Медведев поручил разработать концепцию нового административного кодекса

Газета.Ru02:14

Медведев поручил Минюсту и Минэку подготовить концепцию нового КоАП

РБК02:14
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Религия

В РПЦ назвали преступлением операции по смене пола

"Сама по себе операция по перемене пола, с моей точки зрения и с точки зрения Церкви, является кощунством, она является преступлением против Бога", - сказал глава Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" (ВГТРК).
Обновлено в 08:15
Наука

Самки живут дольше, когда им помогают растить потомство

Обновлено 21 марта в 09:01
Происшествия

У берегов Норвегии эвакуируют пассажиров круизного лайнера

Спасательные службы Норвегии проводят эвакуацию 1,3 тысячи человек с круизного лайнера Viking Sky, у которого возникли проблемы с двигателем у западного побережья Норвегии, сообщает местное издание VG со ссылкой на информацию полиции.
Обновлено в 11:10
Происшествия

Более 8 тыс. человек приняли участие в акциях протеста во Франции

Обновлено в 11:28
Политика

В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами

Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Армия и оружие

МИД РФ: пятно позора навсегда останется на репутации НАТО

"Пятном позора" назвал МИД РФ бомбардировки странами НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес

В Сети появилось видео анонса интервью Малахова с родителями Началовой

Родители умершей певицы Юлии Началовой дали интервью телеведущему Андрею Малахову. Его выход анонсирован в Instagram канала «Россия 1».
Обновлено в 07:55
Происшествия

В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек

В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Происшествия

На кузбасском курорте Шерегеш 38 человек застряли на канатной дороге

Порядка 38 человек оказались заблокированными на канатной дороге в кузбасском Шерегеше из-за поломки подъемника на трассе «Комсомолка».
Обновлено в 11:01
Спорт

Йоханнес Бе выиграл гонку преследования в Холменколлене

В норвежском Холменколлене завершилась мужская гонка преследования на 12,5 км в рамках заключительного этапа Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 13:33
Политика

Порошенко заявил о направленном против Киева визите Бойко в Москву

Визит кандидата в президенты Украины Юрия Бойко и лидера движения «Украинский выбор — право народа», члена партии «За жизнь» Виктора Медведчука в Россию направлен против Киева.
Обновлено в 07:40
Культура

Андрей Разин: Юлия Началова была фанаткой «Ласкового мая»

Популярный продюсер, предприниматель и депутат Андрей Разин назвал покойную Юлию Началову фанаткой творчества группы «Ласковый май» и Юрия Шатунова.
Обновлено в 09:45
Общество

ФСИН рассказала, как Улюкаев отмечает день рождения в колонии

Обновлено в 13:31
Армия и оружие

Трамп заявил о полном освобождении территорий Сирии и Ирака от ИГ

Соединенные Штаты вместе с партнерами по международной антитеррористической коалиции освободили все территории Сирии и Ирака, которые когда-то контролировала экстремистская группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).
Обновлено в 14:09
Политика

Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР

Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Шоу-бизнес

Муж актрисы Федосеевой-Шукшиной рассказал о ее госпитализации

Актриса Лидия Федосеева-Шукшина была госпитализирована в плановом порядке. Об этом 23 марта ее муж Бари Алибасов рассказал ТАСС.
Обновлено в 11:18
Политика

В Киеве завершился митинг националистов

Митинг представителей партии "Национальный корпус" (создана на базе батальона "Азов", против которого в России возбуждено уголовное дело) завершился возложением у администрации президента Украины венков, которые символизируют "похороны коррупции", передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 10:02
Общество

Более 60 активистов провели субботник на набережной Невы

В эту субботу, 23 марта, на уборку набережной Невы пришло более 60 активистов общественного движения «Петербург - город перемен!».
Обновлено в 13:15
Происшествия

В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия

В квартире в центре Москвы сотрудники полиции и ФСБ нашли и изъяли арсенал огнестрельного оружия.
Обновлено в 05:28
Общество

«Связной» продавал AirPods 2 в два раза дешевле, но теперь отказывается их доставлять

На официальном сайте интернет-магазина «Связной» в результате ошибки предварительный заказ на новые беспроводные наушники Apple AirPods 2 можно было оформить вместо 13 490 рублей всего за 6 590 рублей.
Обновлено в 12:32
Армия и оружие

НАТО может построить в Польше объект для хранения военной техники США

НАТО намеревается построить в польском городе Повидзе объект, где будут хранить американскую военную технику.
Обновлено в 01:48
Футбол

Голландский тренер рассказал о работе в «гнилой» команде

Бывший главный тренер итальянского "Интера" Франк де Бур рассказал о неудачном периоде работы в серии А. Я начал браться за слишком многое в "Интере".
Обновлено в 13:25
Политика

Матвиенко дала совет тем, кто хочет поругать власть

Ранее законы о запрете фейковых новостей и неуважительного отношения к обществу, власти и госсимволам в Интернете раскритиковали в Совете по правам человека при президенте РФ.
Обновлено в 13:02
Путешествия

Федор Конюхов попал в смертельно опасный шторм в Южном океане

Обновлено в 05:41
Финансы

Ставки вкладов могут начать снижаться уже через неделю

Однако ставки вкладов, а также кредитов могут начать падать значительно раньше ключевой, полагают банкиры.
Обновлено в 03:56
Происшествия

На плотине Vale в Бразилии объявили высший уровень тревоги

Обновлено в 14:03
Футбол

Вратарь «Зенита» Городовой: свист болельщиков? Они имеют на это право

Голкипер «Зенита» Алексей Городовой дал комментарий после поражения со счётом 0:3 в товарищеском матче с «Аустрией» из Вены.
Обновлено в 13:41
Происшествия

Голый пассажир в «Домодедово» пытался проникнуть на борт самолета

Обновлено в 05:34
Спорт

IBU признал Павлову лучшим новичком сезона

Международный союз биатлонистов (IBU) признал Евгению Павлову лучшим новичком среди женщин по итогам сезона-2018/19.
Обновлено в 10:15
Политика

Послы стран G7 предупредили об угрозе срыва выборов на Украине

Послы стран "Большой семерки" написали письмо министру внутренних дел Украины Арсену Авакову с просьбой не допустить срыва предстоящих выборов президента, сообщает тнеБабель.
Обновлено в 07:31
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