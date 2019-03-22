Экономика
Медведев поручил найти ответственных за срыв инвестпрограммыТелеканал 360° 07:18
Чиновники, виновные в задержке сдачи объектов федеральной адресной инвестиционной программы (ФАИП), будут наказаны. Соответствующее распоряжение дал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Глава правительства поручил составить список заместителей министров, ответственных за срыв сроков исполнения ФАИП.
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