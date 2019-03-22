Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммыРБК 08:23
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП). Это следует из решения правительства.
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Здоровье
Кабмин внес в Думу уточняющий постановку диагноза «наркомания» проект
Правительство внесло в Госдуму законопроект, уточняющий правовое регулирование вопросов постановки диагноза «наркомания».
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Марчук озвучил потери ВСУ с начала «весеннего» перемирия
Представитель Украины в Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины (ТКГ) Евгений Марчук заявил, что пять военнослужащих Объединенных сил (ООС) погибли и 15 были ранены с начала «весеннего» перемирия 8 марта.
Обновлено в 07:49
Политика
Судовладелец танкера «Витязь» опроверг связь с КНДР
Представитель российской компании Алиса, которая владеет танкером Витязь, опроверг связь с КНДР и заявил, что суда уже давно не ходили в заграничные рейсы и никогда за все время своего существования с судами КНДР работ не проводили.
Обновлено в 00:23
Здоровье
Вероника Скворцова заинтересовалась рождаемостью в Саратовской области
Как сообщили интернет-изданию «Новости Саратова» в региональном правительстве, Вероника Скворцова проведет в областном центре большое совещание по проблемам здравоохранения.
Обновлено вчера в 01:02
Финансы
Банк России сохранил ключевую ставку в 7,75%
Банк России, как и ожидали аналитики, не стал менять ключевую ставку, сохранив ее на уровне 7,75 процента годовых.
Обновлено в 06:46
Политика
Украина внесла в черный список звезду Comedy Woman
Обновлено в 06:04
Футбол
Каррера рассказал, как к нему относятся болельщики «Спартака»
Обновлено в 05:35
Политика
Порошенко поддержал посла США после обвинений Луценко
Президент Украины Пётр Порошенко заявил, что он полностью поддерживает посла США в Киеве Мари Йованович на фоне обвинений со стороны украинского генпрокурора Юрия Луценко в адрес высокопоставленного американского дипломата.
Обновлено в 08:20
Происшествия
Дело обвиняемого в шпионаже норвежца Берга поступило в Мосгорсуд
Генпрокуратура утвердила обвинительное заключения в отношении норвежца Фруде Берга, обвиняемого в шпионаже, дело поступило в Мосгорсуд для рассмотрения по существу.
Обновлено в 07:37
Спорт
Синицина и Кацалапов идут вторыми после ритм-танца на чемпионате мира
Россияне Виктория Синицина и Никита Кацалапов занимают второе место после ритм-танца на чемпионате мира по фигурному катанию в Сайтаме.
Обновлено в 03:17
Происшествия
Появилось видео задержания главного судебного пристава Томской области
Предполагается, что Иван Конгаров — главный судебный пристав по Томской области, государственный советник юстиции Российской Федерации 2 класса — похитил и потратил в течение 2018 года не менее 700 тысяч рублей.
Обновлено в 08:27
Политика
Лавров назвал причину авиаударов НАТО по Югославии
Бомбардировка НАТО Югославии в 1999 году основывалась на желании альянса продвинуться к границам России.
Обновлено в 02:55
Политика
Большинство американцев прогнозируют упадок страны, показал опрос
Большинство американцев считают, что страна движется по неверному пути во многих сферах, свидетельствуют данные опроса Pew Research Center.
Обновлено в 05:58
Политика
КПРФ попросила ВС опротестовать отказ Грудинину в депутатском мандате
Ранее Зюганов сообщил, что ЦК КПРФ принял решение передать депутатский мандат, ставший вакантным после смерти Жореса Алферова, Грудинину.
Обновлено в 07:28
Авто
В РФ введут платную экспертизу для ретромашин
В случае, если сумма штрафных баллов не превысит 100, владельцу ретромашины вручат паспорт классического транспортного средства (КТС) сроком действия на пять лет, а также впоследствии он сможет получить в ГИБДД специальные номера с буквой «К». Экспертиза будет платной, ее стоимость еще не определена.
Обновлено в 03:08
Общество
В Пенсионном фонде разъяснили, кто имеет право на двойную пенсию
Право на две пенсии имеют члены семей ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, получившие радиационное заражение и еще несколько категорий граждан.
Обновлено в 01:17
Культура
Шнуров сравнил закон «О культуре» с попыткой поймать океан сетью
Концепция законопроекта "О культуре" выглядит как попытка с помощью сети поймать океан.
Обновлено в 08:07
Происшествия
Найдена таинственная гробница доримской Британии
Обновлено в 08:20
Технологии
Роскомнадзор заказал систему контроля за поисковиками и VPN
Подведомственный Роскомнадзору Главный радиочастотный центр заказал разработку автоматизированной системы по контролю за блокировкой запрещённых сайтов, следует из материалов, опубликованных на портале госзакупок.
Обновлено в 06:17
Происшествия
Российские заключенные вскрыли животы гвоздями
В знак протеста против беспредела администрации десять заключенных мордовской колонии №5, где отбывают наказание бывшие сотрудники правоохранительных органов, проткнули животы штырями или гвоздями.
Обновлено в 07:52
Политика
Россия и Венгрия договорились о поставках газа в обход Украины
Будапешт получил от "Газпрома" гарантии на продолжение поставок газа после 2019 года, несмотря на планируемое прекращение транзита этого углеводорода в Европу через территорию Украины.
Обновлено в 02:09
Происшествия
Украина обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро
Служба безопасности Украины (СБУ) обвинила российские спецслужбы в подготовке теракта в метро Харькова.
Обновлено в 07:19
Общество
Более 60 регионов могут снизить тарифы на вывоз мусора
Обновлено в 06:11
Общество
На 7,7% в прошлом году выросли зарплаты региональных чиновников
Соответственно за 2018 год средняя заработная плата в месяц гражданских служащих в регионах составила 49,4 тысяч рублей по сравнению с 2017 годом.
Обновлено в 08:03
Экономика
Силуанов раскритиковал уровень реализации нацпроектов в регионах
Нацпроекты направлены на научно-технологическое и социально-экономическое развитие России, а также на увеличение численности населения страны и повышение уровня жизни.
Обновлено в 07:30
Спорт
Турсынбаева стала первой в истории фигуристкой, которая исполнила четверной прыжок на взрослых соревнованиях
Обновлено в 08:24
Авто
В Петербурге предложили сажать за скручивание пробега у машин
Инициатива предполагает изменение статьи, предусматривающей наказание за мошенничество во время реализации автотранспорта, в том числе бывшего в употреблении.
Обновлено в 06:23
Происшествия
Самосвал с песком раздавил такси с пассажиром в Москве
Груженный песком КамАЗ упал на автомобиль такси на юге Москвы.
Обновлено в 07:10
Футбол
Бэйл рассказал об отношениях с Роналду
Форвард мадридского «Реала» Гарет Бэйл опроверг слухи о конфликте с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.
Обновлено в 08:12
Происшествия
ФСБ провела обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Как уточняется, следственные действия связаны с уголовным делом о хищении средств федерального бюджета, выделенных на гособоронзаказ.
Обновлено в 03:40