Экономика
Медведев поручил представить список ответственных за срыв сроков ФАИПРИА Новости 06:11
Премьер-министр РФ Дмитирий Медведев поручил министру экономического развития Максиму Орешкину представить список ответственных за срыв сроков ввода объектов, включенных в Федеральную адресную инвестиционную программу (ФАИП).
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Шоу-бизнес
Юлию Началову похоронили на Троекуровском кладбище
Обновлено вчера в 09:36
Футбол
Как Россия проиграла Бельгии в квалификации Евро-2020
Сборная России на выезде уступила Бельгии со счётом 1:3 в стартовом матче квалификации Евро-2020.
Обновлено вчера в 18:29
Происшествия
МВД решило бороться с незаконным преследованием россиян за наркотики
В МВД полагают, что поправки позволят исключить факты необоснованного уголовного преследования граждан при отсутствии объективных признаков сбыта наркотиков, определения их вида и массы.
Обновлено в 05:44
Экономика
Росстат: уровень бедности в России продолжает падение
В среднем за 2018 год уровень бедности в России составил 12,9% против 13,2% годом ранее, привёл данные Росстат.
Обновлено вчера в 11:37
Авто
Представлен новый кроссовер Porsche Cayenne Coupe
В Штутгарте представлен новый купеобразный кроссовер Porsche Cayenne Coupe.
Обновлено вчера в 15:11
Шоу-бизнес
Фролова попросили не тревожить семью Началовой с исками
Известная певица Дарья Ермолаева призвала хоккеиста Александра Фролова оставить в покое убитую горем семью артистки Юлии Началовой, передает Sport24.
Обновлено в 00:30
Авто
В России начались продажи топовой версии внедорожника Haval H9
В России начались продажи топовой версии китайского рамного внедорожника Haval H9.
Обновлено вчера в 15:21
Происшествия
МИД Греции осудил атаку с гранатой на посольство России в Афинах
Ранее сообщалось, что двое неизвестных бросили гранату в полицейскую будку у российского посольства в Афинах.
Обновлено в 04:08
Общество
Британские бродяги признались в зарабатывании $800 в день
Обновлено вчера в 18:25
Общество
Роструд запустил бесплатный сервис для профтестирования
Федеральная служба по труду и занятости (Роструд) на своём портале "Работа в России" (trudvsem.ru) представила сервис "Профессиональная ориентация", где можно бесплатно пройти профтестирование, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
Обновлено в 03:08
Экономика
Самозанятые столкнулись с первыми блокировками в банках
Самозанятые россияне столкнулись с блокировками счетов в банках: учреждения запрещают использовать личные счета для ведения бизнеса, а открыть расчётный счёт можно только зарегистрировавшись в качестве индивидуального предпринимателя, со ссылкой на налоговых экспертов пишет «Банки.ру».
Обновлено в 07:07
Космос
Фото: невероятные снимки Луны астронома-любителя из США поразили соцсети
В соцсетях обсуждают невероятные снимки Луны, которые сделал маркетолог из США, увлекающийся астрономией.
Обновлено в 03:33
Армия и оружие
Пентагон не признал факт перехвата B-52 российским Су-27
Ранее в четверг Минобороны России опубликовало видео, подтверждающее факт сопровождения американского бомбардировщика истребителем Су-27.
Обновлено вчера в 17:38
Футбол
Гол Зардеса принес США победу над Эквадором
Сборная США выиграла у Эквадора в товарищеском матче (1:0). Единственный гол в концовке встречи забил форвард "Коламбус Крю" Гьяси Зардес.
Обновлено вчера в 23:53
Политика
Евросоюз одобрил отсрочку по Brexit
Австрийский канцлер Себастьян Курц заявил, что участники саммита Евросоюза (ЕС) в Брюсселе единогласно одобрили предоставление Великобритании отсрочки по Brexit, передает Reuters.
Обновлено вчера в 18:43
Гаджеты
Поставки кошельков Ledger Nano X задержат минимум на месяц
Компания Ledger предупредила клиентов, что поставки задерживаются как минимум на месяц.
Обновлено в 06:46
Происшествия
СК попросил заочно арестовать экс-главу «Газпром промгаз» Карасевича
Следствие просит Бабушкинский суд Москвы заочно арестовать российского ученого и бывшего руководителя АО «Газпром промгаз» Александра Карасевича по подозрению в уклонении от уплаты налогов.
Обновлено в 07:03
Финансы
В Morgan Stanley предсказали ослабление доллара США
Три ключевых фактора, помогавшие американскому доллару расти в 2018 году, в текущем году могут сыграть на ослабление национальной валюты Соединенных Штатов, сообщает Bloomberg со ссылкой на аналитиков Morgan Stanley.
Обновлено в 06:59
Шоу-бизнес
Родившая Лопырева похвасталась идиллией с любовником
Напомним, уже через несколько дней после родов Виктория Лопырева сходила на романтическое свидание в ресторан вместе с Игорем Булатовым, отметив День всех влюбленных.
Обновлено в 07:03
Происшествия
Путин не поедет в Кемерово на годовщину пожара в «Зимней вишне»
Пожар в четырехэтажном ТРЦ "Зимняя вишня" произошел 25 марта прошлого года.
Обновлено в 06:19
Происшествия
В Нижнекамске неизвестный убил полицейского ножом
На полицейского в Нижнекамске напал неизвестный с ножом, в результате сотрудник правоохранительных органов погиб, сообщает следственное управление СКР по Татарстану.
Обновлено в 05:00
Шоу-бизнес
Де юре: Тимур Еремеев не является сыном Спартака Мишулина
Близкие Спартака Мишулина по-прежнему пытаются доказать, что Тимур Еремеев не имеет права называть себя сыном известного актера.
Обновлено в 00:00
Происшествия
ФСБ проводит обыски по делу о хищениях средств гособоронзаказа
Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) России проводят обыски в трех российских городах в рамках уголовного дела по хищению средств гособоронзаказа.
Обновлено в 05:00
Наука
Антропологи рассказали, как появились карающие боги
Обновлено в 04:47
Общество
Денежные премии для чиновников заменят похвалой
Минтруд до конца июня разработает рекомендации для министров и губернаторов по мотивации подчиненных не с помощью денег, а через грамоты, поощрения, поздравления, звания и медали.
Обновлено в 03:51
Происшествия
Фура с песком раздавила такси с пассажиром в Москве
Такси засыпало песком, у автомобиля снесло крышу. Для того, чтобы поднять фуру, на место доставили кран.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений
Ольга Бузова расплакалась в прямом эфире после оскорблений Телеведущую задели слова одной из участниц "Дома-2".
Обновлено в 02:39
Политика
Россия отказалась от транзита газа через Украину
"Газпром" начинает уведомлять своих контрагентов, что с 1 января следующего года компания не будет транспортировать свой газ через Украину.
Обновлено 20 марта в 10:07
Здоровье
В Москве развивается высокотехнологичная медицина
Обновлено в 00:26