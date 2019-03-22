Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммыРБК 08:23
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП). Это следует из решения правительства.
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Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 19:28, Ашберн
Происшествия
Битва морского льва и леопардовой акулы попала на видео
Обновлено в 14:50
Спорт
Алина Загитова стала чемпионкой мира по фигурному катанию
Россиянка Алина Загитова заняла первое место на чемпионате мира по фигурному катанию в Японии.
Обновлено в 08:42
Наука
Прямая стимуляция мозга может лечить тяжелые формы депрессии
Немецкие ученые вживили электроды в участки мозга, отвечающие за положительное подкрепление, страдающим от неизлечимой депрессии пациентам и наблюдали за их выздоровлением.
Обновлено 20 марта в 09:26
Транспорт
«Аэрофлот» отменяет самый дешевый тариф с багажом
По словам одного из сотрудников «Аэрофлота», согласно исследованиям авиакомпании, большинство пассажиров, которые приобретали билеты по тарифу «Эконом бюджет», предпочитают летать без багажа.
Обновлено в 09:11
Здоровье
Скворцова назвала главную причину смертности мужчин в России
Мужская смертность в России через пять лет должна снизиться до 530 человек на 100 тыс. населения, сообщила 22 марта министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова.
Обновлено в 17:14
Политика
Зеленский рассказал, может ли Крым вернуться в состав Украины
Кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский считает, что Крым вернется в состав Украины после смены власти в РФ, при этом признался, что не знает, как вернуть полуостров сразу после победы на президентских выборах в стране.
Обновлено в 17:42
Шоу-бизнес
"Чтоб вас покарал Бог!": Удовиченко пристыдила журналистов за Началову
Актриса призвала уважать память Началовой и не делать из трагедии сенсацию. "Я просто шокирована, чтоб вас покарал Бог!", - добавила она.
Обновлено в 15:48
Шоу-бизнес
Ксения Собчак назвала «идеально хороших» людей «убогими»
В последнее время 37-летняя Ксения Собчак привлекает к себе внимание не общественной деятельностью и творческими проектами, а скандалами, которые зачастую провоцирует сама.
Обновлено в 12:08
Космос
Мощная геомагнитная буря приближается к Земле
На планете начнется мощная геомагнитная буря.
Обновлено в 08:15
Политика
Мюллер завершил расследование «российского дела»
Спецпрокурор Роберт Мюллер завершил расследование по приписываемому России вмешательству в американские президентские выборы и передал итоговый отчет генеральному прокурору США Уильяму Барру, сообщил телеканал Fox News.
Обновлено в 17:29
Политика
МИД Венесуэлы призвал Трампа уйти ради будущего человечества
Глава МИД Венесуэлы Хорхе Арреаса призвал руководство США в лице президента Дональда Трампа и вице-президента Майка Пенса срочно уйти в отставку ради будущего всего человечества.
Обновлено в 17:31
Гаджеты
5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE
Компания OPPO сообщила об успешном прохождении её первым 5G-смартфоном тестирования на соответствие стандарту 5G CE, которое было проведено международным контролирующим агентством Sporton International Inc. 5G-версия смартфона OPPO Reno получила сертификат 5G CE от компании CTC advanced GmbH.
Обновлено в 19:01
Политика
Россию попросили защитить киргизов в Якутии
Председатель парламента Киргизии Дастанбек Джумабеков обсудил с послом России Николаем Удовиченко ситуацию с изнасилованием мигрантом жительницы Якутии.
Обновлено в 17:57
Технологии
Выбрать профессию только в вузе: фундаментальный бакалавриат
«Поступи Онлайн» советует обратить внимание на специальности широкого профиля, которые предполагают фундаментальную системную подготовку в той или иной области.
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
У берегов Крыма заметили два самолета-разведчика США
Самолет американской разведки ВВС США Boeing RC-135 заметили у берегов Крыма, сообщает РИА Новости со ссылкой на мониторинговый ресурс Plane Radar.
Обновлено в 10:42
Общество
Калужский губернатор предложил выставлять в музеях мощи святых
О неоцененной властями и калужанами роли музеев заявил 21 марта губернатор Калужской области Анатолий Артамонов в отчётном докладе депутатам Законодательного собрания по деятельности регионального правительства в 2018 году, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 12:47
Экономика
Госдума объяснила отклонение проекта о стоимости авто для чиновников
В Госдуме представили аргументы, почему нижняя палата парламента при обсуждении в первом чтении отказалась принимать законопроект, запрещающий закупку автомобилей для чиновников на сумму более 2 млн рублей.
Обновлено в 12:26
Экономика
ТМК продает американский дивизион за $1,2 млрд
Американский дивизион ТМК оценивается в $1,209 млрд.
Обновлено в 09:50
Общество
«Мисс Москву» лишили титула впервые в истории конкурса
Впервые победительница конкурса красоты "Мисс Москва" 2018 года Алеся Семеренко лишена титула и короны.
Обновлено вчера в 11:50
Политика
Трамп отменил дополнительные санкции против КНДР
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил в пятницу, что распорядился отменить дополнительные рестрикции против КНДР.
Обновлено в 14:02
Культура
Режиссер Юрий Мамин заявил об эмиграции в США
Российский кинорежиссер Юрий Мамин заявил в интервью «Росбалту», что давно думал об отъезде из страны из-за «фактического запрета на профессию».
Обновлено в 18:56
Шоу-бизнес
Гуф опубликовал новое фото с Кети Топурией
Рэпер надеется, что Кети его когда-нибудь простит. Гуф опубликовал старый снимок с певицей в обнимку.
Обновлено в 13:30
Авто
«АвтоВАЗ» получил нулевую чистую прибыль по РСБУ за 2018 г
"АвтоВАЗ" получил нулевую чистую прибыль по российским стандартам бухучета (РСБУ) по итогам 2018 года против убытка в 12,4 миллиарда рублей в 2017 году, следует из отчета компании.
Обновлено в 10:29
Политика
Рахимов покинул пост президента Международной ассоциации бокса
Президент Международной ассоциации бокса (AIBA) Гафур Рахимов сделал официальное заявление о сложении своих полномочий.
Обновлено в 11:45
Армия и оружие
В США состоялся первый полет скоростного вертолета будущего
Вертолет Sikorsky-Boeing SB-1 DEFIANT, который может стать самым быстрым в мире, впервые совершил полет.
Обновлено в 13:59
Баскетбол
«Панатинаикос» обыграл «Милан» в матче Евролиги
Обновлено в 18:04
Армия и оружие
Белый дом объявил об окончательной победе над ИГ в Сирии
Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс заявила журналистам на "Борту номер один", что террористическая группировка ИГ (запрещена в РФ) полностью разгромлена в Сирии, передает портал Buzzfeed.
Обновлено в 12:41