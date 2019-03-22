Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммыРБК 08:23

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП). Это следует из решения правительства.

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

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