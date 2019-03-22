Экономика
Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммыРБК 08:23
Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП). Это следует из решения правительства.
Читать в источнике
Оценить26
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия
Украинец Гриб объявил голодовку после обвинительного приговора
Украинец Павел Гриб, осужденный за призыв к теракту на территории РФ, заявил о бессрочной голодовке после того, как в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону ему был зачитан обвинительный приговор.
Обновлено в 07:42
Космос
NASA сообщило о проблеме астронавтов при работе в открытом космосе
На следующей неделе Макклейн предстоит работа на внешней поверхности МКС с Кристиной Кок, и это станет первым в истории «чисто женским» выходом в открытый космос.
Обновлено в 13:53
Транспорт
«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом
Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Игры
Сколько стоит создание статуэтки? Рассказывают локализаторы Lost Ark
В новом выпуске спецпроекта внимание уделили работе 3D-художника, который создаёт ту самую статуэтку.
Обновлено в 12:16
Общество
Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman
Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Происшествия
Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро Харькова
По информации ведомства, сотрудники спецслужб РФ передали завербованному жителю Харькова взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
США объявили об избавлении Сирии от ИГ
Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Политика
Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом
Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Политика
Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов
Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Авто
Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна
После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Общество
Доренко ответил на призывы лишить его эфиров
Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Происшествия
МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи
Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия
Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США
Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Спорт
Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10
В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Происшествия
Все судьи томского районного суда ушли в отставку
Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Происшествия
В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта
Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика
Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР
Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие
В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю
В течение недели 21 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 19:16
Общество
СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков
Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Политика
Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия
Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне
Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Финансы
Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России
Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Общество
Как прошел первый рабочий выезд Алексея Текслера
Обновлено в 07:57
Политика
Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины
Обновлено в 09:05
Экономика
Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения
Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Здоровье
Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить
Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Космос
Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету
Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 12:49
Политика
Эрдоган ответил на заявление Трампа по Голанским высотам
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:15