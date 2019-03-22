Экономика

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммыРБК 08:23

Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития и его главе Максиму Орешкину до конца марта назвать ответственных за срыв федеральной адресной инвестиционной программы (АИП). Это следует из решения правительства.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Медведев поручил назвать ответственных за срыв федеральной инвестпрограммы

РИА Новости06:11

Медведев дал неделю на поиск ответственных за срыв инвестпрограммы

РБК08:23

Медведев дал неделю на разъяснение причин срыва строек из ФАИП

Коммерсантъ06:57

Медведев поручил подготовить список ответственных за срыв инвестпрограммы

Российская газета06:24

Медведев поручил выяснить причины задержек строек в рамках ФАИП

News.ru06:23

Премьер Дмитрий Медведев настроен наказать виноватых за срыв ФАИП

Газета.Ru12:35

Медведев поручил подготовить список ответственных за срыв сроков ФАИП чиновников

ТАСС05:59
Показать все источники
Автоматически обработано 7286 источников, обновлено в 14:48, Ашберн
Происшествия

Украинец Гриб объявил голодовку после обвинительного приговора

Украинец Павел Гриб, осужденный за призыв к теракту на территории РФ, заявил о бессрочной голодовке после того, как в Северо-Кавказском окружном военном суде в Ростове-на-Дону ему был зачитан обвинительный приговор.
Обновлено в 07:42
Шоу-бизнес

Стала известна цена гроба, в котором похоронили Юлию Началову

Обновлено в 11:29
Космос

NASA сообщило о проблеме астронавтов при работе в открытом космосе

На следующей неделе Макклейн предстоит работа на внешней поверхности МКС с Кристиной Кок, и это станет первым в истории «чисто женским» выходом в открытый космос.
Обновлено в 13:53
Транспорт

«Аэрофлот» отменит дешевые билеты с багажом

Крупнейшая российская авиакомпания "Аэрофлот" собирается отменить самые дешевые билеты с багажом.
Обновлено в 12:55
Игры

Сколько стоит создание статуэтки? Рассказывают локализаторы Lost Ark

В новом выпуске спецпроекта внимание уделили работе 3D-художника, который создаёт ту самую статуэтку.
Обновлено в 12:16
Общество

Внуки маршалов подают в суд из-за шутки Comedy Woman

Внуки маршалов Баграмяна и Конева подают в суд на телеканал ТНТ. Родственников военных возмутило шоу Comedy Woman.
Обновлено в 13:57
Происшествия

Украина обвинила спецслужбы РФ в подготовке теракта в метро Харькова

По информации ведомства, сотрудники спецслужб РФ передали завербованному жителю Харькова взрывное устройство мощностью 600 граммов в тротиловом эквиваленте.
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

США объявили об избавлении Сирии от ИГ

Террористическая организация «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России) больше не контролирует территории в Сирии, сообщает Reuters со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Сару Сандерс.
Обновлено в 12:14
Политика

Кандидат в президенты Украины приехал в Москву за газом

Кандидат в президенты Украины от «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко прибыл в Москву на встречу с российским премьер-министром Дмитрием Медведевым.
Обновлено в 09:47
Политика

Жителям ДНР выдадут полмиллиона российских паспортов

Сама стала свидетельницей проверки готовности пункта выдачи паспортов на Матвеевом Кургане к началу работы — приезжал какой-то высокий чин из РФ.
Обновлено в 08:21
Авто

Jaguar Land Rover засудил китайцев за копирование дизайна

После нескольких лет судебных разбирательств компания Jaguar Land Rover выиграла дело о плагиате против китайской компании Landwind, которая практически полностью скопировала дизайн кроссовера Range Rover Evoque для своей модели X7.
Обновлено в 10:30
Общество

Доренко ответил на призывы лишить его эфиров

Главный редактор радиостанции «Говорит Москва» Сергей Доренко заявил, что призывы ограничить его участие в эфирах со стороны главы Большого Московского государственного цирка Эдгарда Запашного — лишь попытка отвлечь внимание от действий самого дрессировщика.
Обновлено в 12:05
Происшествия

МВД предложило не возбуждать дела о наркотиках без факта их передачи

Министерство внутренних дел предлагает внести изменения в Уголовно-процессуальный кодекс и добавить в статью, регламентирующую возбуждение уголовного дела, положение, запрещающее заводить дела о распространении наркотиков без доказательства их передачи другим людям.
Обновлено в 07:41
Происшествия

Редкую змеевидную рыбу нашли на пляже в США

Американка Кэндис Вудбери нашла на побережье в штате Вашингтон странное существо, которое оказалось редким тихоокеанским змеевидным угрем.
Обновлено в 10:41
Спорт

Йоханнес Бе выиграл спринт Холменколлена, Логинов – в Топ-10

В норвежском Холменколлене продолжается заключительный этап Кубка мира по биатлону.
Обновлено в 12:48
Происшествия

Все судьи томского районного суда ушли в отставку

Квалификационная коллегия судей (ККС) Томской области сообщила, что судьи Молчановского районного суда в полном составе ушли в отставку из-за отмены оправдательного приговора, который они вынесли двум полицейским Молчановского района.
Обновлено в 13:31
Происшествия

В Германии задержали более 10 подозреваемых в подготовке теракта

Одиннадцать подозреваемых задержаны в федеральных землях Гессен и Рейнланд-Пфальц в Германии в ходе антитеррористической спецоперации, сообщает в пятницу телеканал Welt.
Обновлено в 11:24
Политика

Трамп заявил о решении отменить введение новых санкций против КНДР

Президент США Дональд Трамп заявил о своём решении отменить введение дополнительных санкций против КНДР, которые планировались Министерством финансов США.
Обновлено в 14:04
Армия и оружие

В Минобороны рассказали о разведактивности у границ России за неделю

В течение недели 21 летательный аппарат вёл разведку возле российских границ.
Обновлено вчера в 19:16
Общество

СПЧ попросил отменить решение об уменьшении некоторых дорожных знаков

Президентский совет по правам человека попросил премьер-министра Дмитрия Медведева отменить решение об уменьшении размера части дорожных знаков в России, сообщается на сайте СПЧ.
Обновлено в 13:47
Политика

Шнуров предложил разогнать Минкульт на слушаниях в Госдуме

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров впервые принял участие в заседании совета по культуре при Госдуме.
Обновлено в 07:16
Происшествия

Дрон на полчаса парализовал работу аэропорта Франкфурта-на-Майне

Работа аэропорта Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен) была приостановлена на полчаса после появления беспилотника, который засекли рядом в воздушном пространстве.
Обновлено в 14:02
Финансы

Силуанов: санкции не подорвали доверие инвесторов к активам России

Санкции и враждебная риторика стран Запада не подорвали доверие инвесторов к активам России, заявил российский министр финансов, первый вице-премьер Антон Силуанов.
Обновлено в 06:39
Общество

Как прошел первый рабочий выезд Алексея Текслера

Обновлено в 07:57
Политика

Скабеева представила себя кандидатом в президенты Украины

Обновлено в 09:05
Экономика

Медведев поручил смягчить наказание за валютные нарушения

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил подготовить поправки в Уголовный кодекс, либерализирующие ответственность за нарушения валютного законодательства.
Обновлено в 09:55
Здоровье

Скворцова заявила, что свыше 40% смертей в России можно предотвратить

Российский министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что 41% смертей от болезней в РФ можно предотвратить с помощью информирования о рисках и совершенствования системы здравоохранения.
Обновлено в 11:26
Космос

Частный космический завод под Воронежем запустит тестовую ракету

Уникальное в стране предприятие, которое будет производить метеорологические ракеты, планирует совершить тестовый запуск уже в 2019 году.
Обновлено вчера в 12:49
Происшествия

Участник поисков пропавшей группы Дятлова поделился секретными данными

Обновлено в 12:12
Политика

Эрдоган ответил на заявление Трампа по Голанским высотам

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подверг резкой критике заявление своего американского коллеги Дональда Трампа о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.
Обновлено в 04:15
Как работают Яндекс.Новости?
Главное