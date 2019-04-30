Политика

Медведев: цифровая торговля повысит конкурентоспособность стран ЕАЭСSputnik Кыргызстан 12:11

Радио Sputnik Казахстан цитирует слова Медведева на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, где он отметил что важнейшими условиями повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС являются развитие и внедрение цифровых технологий.
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