Политика
Медведев: цифровая торговля повысит конкурентоспособность стран ЕАЭСSputnik Кыргызстан 12:11
Радио Sputnik Казахстан цитирует слова Медведева на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, где он отметил что важнейшими условиями повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС являются развитие и внедрение цифровых технологий.
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Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти
Комсомольская правда08:48
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Виктория Дайнеко показала грудь жителям Нью-Йорка
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Роналду купил самый дорогой автомобиль в мире за 11 млн евро
Португалец приобрел Bugatti Voiture Noire за 11 миллионов евро. Voiture Noire считается самым дорогим автомобилем в мире.
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Грузовик ВСУ с боеприпасами подорвался на мине в Донбассе
Грузовик Вооруженных сил Украины (ВСУ) с боеприпасами подорвался на противотанковой мине под Мариуполем, сообщил глава пресс-службы управления народной милиции самопровозглашенной Донецкой народной республики Даниил Безсонов во вторник, 30 апреля.
Обновлено в 10:17
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Минздрав предложил запретить ВИЧ-отрицание
Законопроект о запрете распространения информации, призывающей к отказам освидетельствования и лечения ВИЧ, размещенном на федеральном портале нормативных правовых актов.
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Путин сменил посла России в Белоруссии
Российский лидер Владимир Путин назначил Дмитрия Мезенцева новым послом России в Белоруссии, Михаил Бабич снят с должности.
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Футбол
Объявлены стартовые составы «Тоттенхэма» и «Аякса» на матч 1/2 финала ЛЧ
УЕФА на своем официальном сайте объявил стартовые составы лондонского "Тоттенхэма" и амстердамского "Аякса" на первый полуфинальный матч Лиги чемпионов.
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Главы ФСО, ФСБ, СВР и Генпрокуратуры отчитались о доходах за 2018 год
Глава ФСО Дмитрий Кочнев в 2018 году заработал 11,372 млн руб. Годом ранее он заработал чуть меньше — 11,1 млн руб. В декларации о доходах господина Корчнева в соответствии с законом указан и годовой доход его жены (имя не указывается) — 89,243 млн руб. (годом ранее — около 55 млн руб.).
Обновлено в 13:48
Армия и оружие
Жертвами конфликта в Ливии стали 345 человек
«Число погибших в Триполи по данным на 28 апреля составило 345 человек, 1652 раненых», — говорится в сообщении ВОЗ в Twitter.
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Кино
В российском дубляже «Мстители: Финал» изменили реплику гея
В российском дубляже блокбастера «Мстители: Финал» изменили реплику гомосексуального персонажа. Расхождение заметил портал TJournal.
Обновлено в 09:08
Культура
Владелец прав на «Голос» обеспокоен из-за скандала с дочерью Алсу
Ситуацию среди прочих прокомментировал также бессменный ведущий проекта Дмитрий Нагиев, назвавший "мифом" версию, по которой Микелла победила в конкурсе благодаря поддержке звезд шоу-бизнеса, якобы активно призывавших голосовать за юную артистку в соцсетях.
Обновлено в 14:23
Финансы
Доллар превысил 65 рублей впервые с 8 апреля
Доллар США на Московской бирже поднялся выше 65 руб. впервые с 8 апреля, евро также ускорил рост на последних торгах месяца перед майскими праздниками.
Обновлено в 12:27
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий президент Украины Петр Порошенко позвонил избранному президенту Владимиру Зеленскому и договорился с ним о встрече, говорится в сообщении на официальном сайте Порошенко.
Обновлено в 13:00
Политика
Тимошенко потребовала отставки оскорбившего жителей Донбасса министра
Лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко потребовала отправить в отставку министра социальной политики Украины Андрея Реву, который оскорбил жителей Донбасса.
Обновлено в 10:32
Гаджеты
Samsung Galaxy S10 5G загорелся и взорвался после падения
Обновлено в 14:26
Общество
Судебные приставы приостановили работу театра «У Никитских ворот»
Судебные приставы опечатали здание театра "У Никитских ворот". Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах.
Обновлено в 08:52
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с трубопроводом «Дружба»
Инцидент с грязной нефтью в трубопроводе «Дружба» наносит России очень серьёзный экономический и имиджевый ущерб, заявил российский лидер Владимир Путин на встрече с главой «Транснефти» Николаем Токаревым.
Обновлено в 09:24
Экономика
Что изменится в жизни россиян с 1 мая 2019 года
С 1 мая 2019 года в жизни россиян многое изменится.
Обновлено вчера в 02:53
Происшествия
В ФСБ после ареста полковника Кирилла Черкалина уволили 27 человек
Руководство Федеральной службы безопасности (ФСБ) после ареста полковника Кирилла Черкалина из управления «К» по обвинению в получении крупных взяток, уволило 27 сотрудников.
Обновлено в 08:36
Происшествия
Участницу конкурса «Мисс Франция» раздавил трактор
Участница конкурса красоты "Мисс Франция" Морган Роллан попала под колеса трактора и погибла. Об этом сообщает газета Le Dauphiné libéré.
Обновлено в 11:40
Шоу-бизнес
Алсу впервые после скандала на шоу «Голос. Дети» вышла в свет
Певица рассказала, что ей и Алсу выпала честь присутствовать на общем собрании Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.
Обновлено в 02:09
Общество
Микеллу Абрамову на шоу «Голос. Дети» поддержали земляки
Только из Республики Башкортостан в пользу победившей Микеллы Абрамовой зрители шоу отправили 30 тысяч смс.
Обновлено в 10:53
Футбол
Банк ВТБ завершил сделку по покупке контрольного пакета акций «Динамо»
Представитель пресс-службы банка ВТБ заявил РИА Новости, что банк завершил сделку по покупке контрольного пакета акций московского футбольного клуба "Динамо" за 1 рубль.
Обновлено в 11:44
Авто
Минпромторг опубликовал фотографии внедорожника Aurus Komendant
Минпромторг опубликовал первые фотографии внедорожника Aurus Komendant. Снимки появились на странице ведомства в Facebook.
Обновлено в 10:08
Армия и оружие
Лидер «Исламского государства» появился на видео впервые за пять лет
Террористическая группировка Исламское государство (запрещена в России) впервые с 2014 года распространила видеозапись, на которой, предположительно, фигурирует ее лидер Абу Бакр аль-Багдади.
Обновлено в 01:15
Политика
В Италии госпитализировали Сильвио Берлускони
Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони попал в больницу миланского пригорода Сеграте, рассказал РИА Новости представитель 82-летнего политика.
Обновлено в 05:35
Энергетика
Минэнерго Дании не знает, когда примет решение по Nord Stream 2
В марте 2019 года Датское энергетическое агентство (ДЭА) заявило о необходимости исследования нового маршрута газопровода к юго-востоку от острова Борнхольм и запросило третью заявку от оператора.
Обновлено в 13:28
Происшествия
Красноярские врачи спасли замерзшего мужчину
Врачи красноярской краевой клинической больницы №1 (ККБ) два часа сражались за жизнь пациента и буквально воскресили человека, доставленного в приемный покой в состоянии сильного переохлаждения, сообщает пресс-служба ККБ.
Обновлено в 02:41