Политика
Медведев: цифровая торговля повысит конкурентоспособность стран ЕАЭСSputnik Кыргызстан вчера в 12:11
Радио Sputnik Казахстан цитирует слова Медведева на расширенном заседании Евразийского межправительственного совета, где он отметил что важнейшими условиями повышения конкурентоспособности экономик стран ЕАЭС являются развитие и внедрение цифровых технологий.
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Дмитрий Медведев призвал наказать виновных за прокачку некачественной нефти
Комсомольская правдавчера в 08:48
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Политика
Открылся первый центр выдачи российских паспортов жителям ЛНР
В городе Новошахтинске Ростовской области в тестовом режиме открыли первый центр выдачи российских паспортов жителям Луганской народной республики.
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Федеральная антимонопольная служба объявила о разработке поправок в закон, которые обяжут банки уравнять размер комиссий, устанавливаемых за переводы денежных средств внутри кредитной организации.
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Теперь официально: AMD Navi выйдет в третьем квартале, будет дешевле Radeon VII
AMD ожидает, что во втором квартале розничный сегмент видеокарт продемонстрирует рост объёмов продаж и выручки, а выход Navi в третьем квартале только укрепит эту тенденцию.
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Будущая первая леди Украины Елена Зеленская дала интервью американскому изданию The Daily Beast.
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Доходы директора ФСБ за год выросли на 400 тысяч рублей
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В Екатеринбурге около 25 тысяч человек вышли на шествие в честь 1 мая.
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Политика
Новый император Японии Нарухито вступил на престол
В Японии завершилась церемония интронизации нового императора Нарухито, сообщает телеканал NHK.
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Политика
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Андрей Втюрин считается одним из самых влиятельных белорусов, его имя неоднократно включалось в соответствующие рейтинги.
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Загадочную смерть моряков «Василия Головнина» расследует спецкомиссия
Два моряка погибли при странных обстоятельствах на российском судне «Василий Головнин», которое шло из антарктической экспедиции в порт Кейптаун (ЮАР).
Обновлено вчера в 03:51
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Зеленский вновь извинился перед Кадыровым
Избранный президент Украины Владимир Зеленский снова извинился за то, что в одной из передач были использованы кадры с главой Чечни Рамзаном Кадыровым.
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Хоккей
«Питтсбург» рассматривает возможность обмена Малкина
Обновлено в 01:57
Армия и оружие
В ЛНР сообщили о пяти случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки
В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские военные в течение суток пять раз обстреляли территорию ЛНР.
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Наука
Самый редкий и длительный распад атома зафиксирован во Вселенной
Ученые-физики через детектор темной материи увидели редкий распад атома во Вселенной.
Обновлено вчера в 02:36
Баскетбол
«Голден Стэйт» снова обыграл «Хьюстон» и повел в серии
"Голден Стэйт" увеличил отрыв в полуфинальной серии — 2-0. Третий патч соперников состоится 5 мая и пройдет в Хьюстоне.
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Хоккей
Сборная России сыграет матч со шведами на Чешских играх
Первый матч на Чешских играх сборная России проведет против команды Швеции.
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Транспорт
В России появились новые дорожные знаки
С 1 мая в России вступил в силу новый национальный ГОСТ, предусматривающий появление новых дорожных знаков и знаков уменьшенного размера.
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В Театре имени Моссовета сообщили о болезни Сухорукова
Представители столичного Театра имени Моссовета сообщили об отмене некоторых спектаклей 6, 7 и 10 мая с участием актёра Виктора Сухорукова в связи с болезнью артиста.
Обновлено вчера в 16:53
Политика
Порошенко позвонил Зеленскому и договорился с ним о встрече
Действующий украинский лидер Петр Порошенко и избранный глава государства Владимир Зеленский договорились о встрече в ближайшее время.
Обновлено вчера в 14:58
Происшествия
В Приморье нашли останки экипажа Ил-2, упавшего в 1944 году
Участники Поискового объединения "АвиаПоиск" Приморского регионального отделения "Поискового движения России" нашли останки летчиков штурмовика Ил-2, который рухнул 9 ноября 1944 года.
Обновлено в 01:15
Хоккей
Омский «Авангард» попрощался с Карри Рямё
Прошлый сезон Карри Рямё провёл в ХК "Йокерит", а в мае 2018 года стало известно, что он подписал годовой контракт с ХК "Авангард".
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Минпромторг опубликовал первые фотографии кроссовера Aurus Komendant
Минпромторг РФ показал пилотный образец внедорожника Aurus Komendant на первых официальных фотографиях.
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Происшествия
В ЮАР почти 2 тысячи рабочих оказались заблокированы в шахте
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Хоккей
Екатеринбургский «Автомобилист» расстался с 11 хоккеистами
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Кино
Король Ночи впервые заговорил
После третьего эпизода финального сезона Фурдик рассказал о своем герое и о том, как он получил эту роль.
Обновлено в 01:55
Хоккей
Павел Дацюк объявил об уходе из СКА
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