с чего всё началось

Ребята, энергия, которую вы мне даете помогла мне победить. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл, так как очень устал, у меня были судороги. Но вы, ребята, просто подарили мне победу. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. И я буду дальше побеждать для вас.

В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира. Ранее Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open.

Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать

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