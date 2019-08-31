Теннис
RT на русскомМедведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать
В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира. Ранее Медведев показал неприличный жест трибунам в матче US Open.
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Ребята, энергия, которую вы мне даете помогла мне победить. Если бы не вы, я бы, наверное, проиграл, так как очень устал, у меня были судороги. Но вы, ребята, просто подарили мне победу. Когда вы ляжете спать, я хочу, чтобы вы знали: я выиграл из-за вас. И я буду дальше побеждать для вас.
— Даниил Медведев, российский теннисистСпорт-Экспресс 02:05
с чего всё началось
Medvedev is in a foul mood, throws a tantrum at the towel guy then throws his racket when the code violation is announced #USOpen pic.twitter.com/YyNtfbR0ryRT на русском06:09
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