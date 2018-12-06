Экономика
Реальные располагаемые доходы населения в 2018 году вырастут на 1,6%. Об этом заявил глава правительства России Дмитрий Медведев в программе «Разговор с Дмитрием Медведевым». Номинальные зарплаты вырастут на 7,6%, сказал Медведев, комментируя слова о беспрецедентном росте зарплат.
Известиявчера в 04:45
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Это действительно объективные экономические цифры. Реальные располагаемые доходы населения, есть такой показатель, в этом году вырастут на 1,6%. А если говорить о росте реальных, подчеркиваю, не номинальных, а реальных заработных плат, то это 7,6%
— Дмитрий Медведев, российский политикТК Звезда вчера в 21:13
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Медведев: Реальные доходы населения у нас растут быстрее, чем в других странах
Фонтанка.Рувчера в 04:38
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Обновлено вчера в 21:57
Финансы
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Экономика
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Экономика
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Экономика
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Обновлено вчера в 21:02
Экономика
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Экономика
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Экономика
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