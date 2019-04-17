Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 летНакануне.Ru 08:39

С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.

Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Об этом в ходе отчета перед депутатами Госдумы заявил премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

Шоу-бизнес Юлия Волкова из группы «Тату» похудела до 45 килограмм Одна из солисток культовой группы «Тату» Юлия Волкова к своим 34 годам дважды стала мамой.

Происшествия Госдума ужесточила наказание для водителей за побег с места ДТП Согласно изменениям в КоАП, административная ответственность за оставление водителем места ДТП наступает только при отсутствии признаков уголовно наказуемого деяния.

Политика На Украине возбудили уголовное дело «о сдаче Крыма» Дело было возбуждено 1 апреля «по фактам умышленной сдачи нынешними высшими должностными лицами Украины Крыма, насильственного захвата власти, государственной измены, организации массовых убийств на майдане в 2014 году», пишет сайт aif.ru.

Общество Собянин рассказал о внедрении нового стандарта комфорта в поликлиниках В ближайшие три-пять лет в столичных поликлиниках будет внедрен качественно новый стандарт обслуживания пациентов, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе круглого стола с руководителями столичных поликлиник в среду.

Общество Суд в Петербурге дал время для примирения Аршавина с супругой Красносельский районный суд Санкт-Петербурга в среду на полтора месяца отложил судебное заседание по бракоразводному процессу игрока футбольного клуба "Зенит" и сборной России Андрея Аршавина и его жены Алисы.

Экономика Найден способ защитить россиян от телефонных мошенников Центробанк намерен собрать с банков все номера телефонов, по которым они связываются с клиентами, чтобы защитить россиян от мошеннических звонков.

Экономика Медведев назвал идею совместить ОСАГО и КАСКО интересной Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев посчитал интересной идею создать для автолюбителей универсальный полис страхования на основе обязательной "автогражданки" и договора добровольного страхования КАСКО.

Происшествия Военный прокурор озвучил расценки на «слив» данных МВД Украины Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос рассказал, сколько в «незалежной» стоит доступ к закрытым базам данных правоохранительных и других государственных органов.

Армия и оружие Военный транспортник Ил-112В впервые покажут на авиасалоне МАКС-2019 Военный транспортный самолет Ил-112В, впервые взлетевший 30 марта 2019 года, покажут широкой публике на авиасалоне МАКС-2019.

Происшествия Собор Парижской Богоматери закроется на пять-шесть лет Собор Парижской Богоматери может закрыть свои двери для посетителей на шесть лет после пожара, сообщает в среду агентство Associated Press со ссылкой на настоятеля Нотр-Дама Патрика Шове.

Политика Украина вышла из соглашения СНГ по стандартизации вооружения "Сегодня, 17 апреля, кабинет министров Украины поддержал инициативу Минэкономразвития и прекратил для Украины действие соглашения, направленного на укрепление и развитие сотрудничества между странами СНГ в сфере стандартизации вооружения и военной техники", - сказано в сообщении.

Общество Медведев объявил о планах всероссийской диспансеризации Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручит провести всероссийскую диспансеризацию в течение двух лет.

Общество Дмитрия Быкова ввели в искусственную кому Писателя Дмитрия Быкова ввели в медикаментозную кому, рассказал агентству городских новостей "Москва" главный реаниматолог и анестезиолог Минздрава Игорь Молчанов.

Политика Новак назвал форс-мажором вариант перекрытия Минском «Дружбы» Глава российского Минэнерго Александр Новак заявил, что для России вариант перекрытия Белоруссией в целях ремонтных работ нефтепровода «Дружба» будет форс-мажором.

Происшествия Пушков прокомментировал заявление историка о погибших в Одессе Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление историка Александра Сытина о погибших в результате пожара в одесском Доме профсоюзов.

Кино Тимур Бекмамбетов спродюсирует фильм о трагедии в Керчи Бекмамбетов спродюсирует картину, Ксения Леонова напишет сценарий, а Леонид Марантиди отвечает за постановку.

Политика Бывшего президента Судана отправили в тюрьму Экс-президента Судана Омара аль-Башира перевели в тюрьму "Кобар" в Хартуме, сообщает в среду "Би-Би-Си".

Политика Лондон сохранит антироссийские санкции после Brexit Великобритания сохранит антироссийские санкции против России после выхода страны из Евросоюза.

Происшествия Недовольных много. В Свердловский фонд капремонта пришли с обысками Интерес силовиков связан с жалобами подрядчиков, которые выполняли ремонтные работы в многоквартирных домах.

Хоккей Евгений Малкин заявил о готовности ехать на ЧМ по хоккею Хоккеист заявил, что готов помочь сборной России на чемпионате мира по хоккею 2019 года.

Авто АвтоВАЗ сертифицировал Lada Xray с вариатором Jatco «АвтоВАЗ» получил ОТТС на Lada Xray с вариатором Jatco, который действителен по 7 декабря 2021 года.