Политика
Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 летНакануне.Ru 08:39
Правительство планирует повысить пособие по уходу за ребенком в возрасте от полутора лет. Об этом в ходе отчета перед депутатами Госдумы заявил премьер Дмитрий Медведев, передает корреспондент Накануне.RU.
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С тех пор очень все изменилось. И еще на прошлом отчете я сказал, что мы подготовим предложения. Эти предложения в целом готовы, хочу вас проинформировать. Мы считаем правильным рассмотреть вопрос о существенном повышении размера этого пособия, сделать это начиная со следующего года.
— Дмитрий Медведев, российский политикRambler News Service 07:16
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