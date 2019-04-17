Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 летLenta.ru 07:37

Пособие по уходу за ребенком от полутора до трех лет со следующего года будет существенно повышено, сообщил премьер-министр России Дмитрий Медведев, выступая в среду, 17 апреля, с отчетом о деятельности правительства в Госдуме. Трансляция мероприятия доступна на YouTube.

Медведев анонсировал повышение пособия по уходу за ребенком от 1,5 лет

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