Экономика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФРосбалт вчера в 13:21

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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