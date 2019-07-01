Экономика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФРосбалт вчера в 13:21
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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Автоматически обработано 7300 источников, обновлено в 12:05, Вашингтон
Шоу-бизнес
Жена Александра Реввы исполнила его давнюю мечту
Обновлено в 00:00
Авто
Опубликовано первое фото салона УАЗ «Патриот» с АКПП
Напомним, что ранее в Сети появлялась информация о новом УАЗ «Патриот» С АКПП.
Обновлено в 01:39
Политика
Россия заплатила взнос в Совет Европы за 2019 год
Россия внесла взнос в Совет Европы за 2019 год. Об этом РБК сообщил пресс-секретарь генсека совета Дэниел Хольтген.
Обновлено в 11:00
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения батиметрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено в 11:07
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
В Саратове житель Кемеровской области подозревается в нападении на сотрудника ГИБДД. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР региона.
Обновлено в 08:52
Общество
2 июля состоится полное солнечное затмение
2 июля 2019 года состоится полное солнечное затмение.
Обновлено в 03:36
Общество
Бари Алибасов сорвал съемки на Первом канале
Обновлено вчера в 16:34
Политика
Спикер Рады отозвал приглашение для наблюдателей ПАСЕ на выборы
Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отозвал приглашение для наблюдателей Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) на выборы в парламент.
Обновлено в 10:33
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Экономика
Forbes опубликовал рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года
Фото: Global Look Press © CHROMORANGE / A. Shalamov Издание Forbes опубликовало рейтинг самых выгодных франшиз России 2019 года.
Обновлено в 09:30
Хоккей
Зарипов открыл бутылку воды броском шайбы
Обновлено в 11:16
Авто
Aston Martin рассказал о популярности гибридного гиперкара Valkyrie
Энди Палмер подтвердил, что он не ожидает запуска «большого количества экземпляров гибридного гиперкара».
Обновлено в 05:59
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкие слова
Обновлено в 08:18
Происшествия
В ДТП на Кутузовском проспекте в Москве погибли два человека
При столкновении четырёх легковых автомобилей на Кутузовском проспекте на западе Москвы два человека погибли, ещё пять человек, в том числе трое детей, пострадали.
Обновлено в 07:37
Шоу-бизнес
Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала
Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».
Обновлено в 04:53
Армия и оружие
МИД РФ отреагировал на удары Израиля по территории Сирии
Участившиеся израильские удары по территории Сирии грубо нарушают её суверенитет и не способствуют нормализации ситуации, заявила 2 июля на брифинге официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Обновлено в 11:33
Происшествия
Пьяная россиянка на резиновой лодке нарушила границу Финляндии
Сотрудники финской пограничной охраны задержали россиянку, которая нарушила границу Финляндии на резиновой лодке.
Обновлено в 09:18
Футбол
«Спартак» продал Зе Луиша в «Порту»
Обновлено в 09:06
Происшествия
Врачей роддома обвиняют в убийстве младенца
Обновлено 30 июня в 16:45
Экономика
На 10% могут вырасти цены на мясо
В России стоимость мяса может вырасти минимум на 10%. Об этом в Национальной кормовой ассоциации заявили «Известиям».
Обновлено в 05:10
Происшествия
СК завершил расследование громкого дела о похищении экс-генерала ФСБ
Двое злоумышленников заставили отставного чекиста Александра Пастушкова показать, где он спрятал пять миллионов долларов.
Обновлено в 04:03
Общество
Девушка, которой муж отрубил кисти рук, снялась в откровенной фотосессии
27-летняя Маргарита Грачева, которая стала известной после трагического случая, снялась в откровенной фотосессии.
Обновлено в 10:34
Политика
В СФ оценили заявление чешского депутата о санкциях против России
Слова зампреда палаты депутатов парламента Чехии Войтеха Филипа, осудившего антироссийские санкции, прокомментировал первый замглавы комитета по международным делам Совфеда Владимир Джабаров.
Обновлено в 11:45
Транспорт
В Чехии прокомментировали отмену рейсов российских авиакомпаний
"В связи с решением авиационных властей Чешской Республики аннулировать ранее выданные разрешения на выполнение рейсов по маршруту Москва — Прага — Москва, Аэрофлот вынужден отменить следующие рейсы", - заявили в компании "Аэрофлот".
Обновлено в 04:16
Наука
Ученые описали новый способ уничтожения паразитических червей
Канадские исследователи изучили процесс анаэробного дыхания паразитических червей и открыли способ их относительно простого уничтожения.
Обновлено в 08:19
Здоровье
Голикова: Россия катастрофически теряет население
Вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что естественная убыль населения за четыре месяца 2019 года составила 149 тысяч человек.
Обновлено в 10:51