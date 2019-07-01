Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФРосбалт вчера в 13:21

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
Читать в источнике
Дмитрий Медведев
Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.
— Дмитрий Медведев, российский политикАфиша Daily вчера в 16:17
с чего всё началось

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.
РИА Новостивчера в 10:47

Подробнее о событии

Росстат заглянет в бюджет к каждому

Коммерсантъвчера в 17:55

Медведев анонсировал изменение системы поддержки малоимущих

URA.Ruвчера в 14:38

Медведев сообщил о планах изменить систему поддержки малоимущих

RT на русскомвчера в 12:31

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФ

Росбалтвчера в 13:21

За бедными россиянами будет следить Росстат

Газета.Ruвчера в 14:31

Медведев объявил о запуске системы учета доходов каждого бедного в России

РБКвчера в 12:20

Медведев рассказал, как изменится система поддержки малоимущих граждан

РИА Новостивчера в 10:47
Показать все источники
Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 01:24, Вашингтон
Транспорт

«Аэрофлот» отменил часть рейсов в Прагу из-за решения властей Чехии

"Аэрофлот" отменил ряд рейсов из Москвы в Прагу после того, как чешские власти аннулировали разрешения на выполнение полетов, сообщает авиакомпания.
Обновлено вчера в 21:27
Экономика

ЦБ РФ планирует разместить купонные облигации на 800 млрд рублей

Длительность купонного периода составит 92 дня. Размещение третьего выпуска КОБР-25 на 200 млрд рублей запланировано на 10 сентября.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Супруга правителя Дубая сбежала в Германию, прихватив с собой $40 млн

Принцесса Хайя бинт аль-Хусейн, супруга правителя Дубая шейха Мохаммеда бен Рашид Аль Мактума, сбежала в Германию с крупной сумой денег.
Обновлено 29 июня в 08:57
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на мясо

Цены на мясо в России могут вырасти как минимум на 10 процентов.
Обновлено вчера в 21:55
Политика

Трамп пообещал американцам танки в Вашингтоне на День независимости

Президент США Дональд Трамп заявил, что в Вашингтоне в военном параде по случаю Дня независимости 4 июля будут участвовать танки, передает Associated Press.
Обновлено вчера в 21:12
Шоу-бизнес

В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала

В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Общество

Роскачество проверило мультизерновой хлеб

По стандарту, разработанному специалистами, был проверен хлеб 11 брендов по цене от 38 до 196 рублей.
Обновлено в 01:00
Происшествия

Кадыров прокомментировал убийство сотрудника МВД в Чечне

Глава Чечни добавил, что недруги России пытаются дестабилизировать ситуацию в стране.
Обновлено вчера в 13:52
Происшествия

Двоих врачей калининградского роддома обвинили в убийстве младенца

Обновлено 30 июня в 16:01
Происшествия

В зоне паводка в Иркутской области госпитализированы 190 человек

Более 1,2 тыс. человек обратились за медицинской помощью во время наводнения в Иркутской области, более 190 из них были госпитализированы, сообщили агентству "Интерфакс" в пресс-службе Главного управления МЧС по региону во вторник.
Обновлено вчера в 22:37
Авто

Porsche отзовет в России более 2 тысяч автомобилей Panamera

Российский дилер «Порше Руссланд» отзовет в России более 2 тысяч автомобилей модели Panamera, проданных с декабря 2010 года по октябрь 2017 года, об этом сообщил Росстандарт.
Обновлено вчера в 07:45
Здоровье

Врач посоветовал женщинам не менять кроссовки на шпильки в течение дня

Обновлено вчера в 22:17
Политика

Термокружка Путина стала хитом продаж в Китае

Обновлено вчера в 11:40
Политика

Зеленский отреагировал на обстрел санитарного автомобиля в Донбассе

Обновлено вчера в 12:05
Общество

В Башкирии прогнозируются небольшие кратковременные дожди

Завтра, 1 июля, в республике пройдут небольшие кратковременные дожди, местами до умеренных, грозы.
Обновлено 30 июня в 13:58
Общество

Бутина похудела на 20 кг за время нахождения в тюрьме США

Обновлено вчера в 20:46
Политика

Об опасности гастролей в Грузии предупредили в Кремле

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил российских деятелей культуры об опасности гастролей в Грузии.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия

Протестующие захватили здание Законодательного совета в Гонконге

Протестующие в Гонконге смогли взять штурмом здание Законодательного совета, 1 июля передает агентство Associated Press.
Обновлено вчера в 10:11
Экономика

Тарифы ЖКХ в России повысят с 1 июля

Тарифы ЖКХ в России с 1 июля проиндексируют на 2,4% к январю 2019 года, пишет РИА Новости со ссылкой на постановление правительства.
Обновлено вчера в 01:19
Политика

Вакарчук назвал Крым российским

Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук в ходе выступления в Харькове оговорился и назвал Крым российским.
Обновлено вчера в 11:42
Общество

Вице-спикер Мосгордумы ответил на расследование Навального

Обновлено вчера в 18:54
Общество

Больше половины россиян намерены работать после выхода на пенсию

После выхода на пенсию собираются продолжить трудиться 56,3% россиян.
Обновлено вчера в 23:02
Общество

Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение

Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Происшествия

Под Днепром прогремел взрыв на детской площадке

Обновлено вчера в 15:04
Общество

Еще пять регионов РФ вошли в пилотный проект по снижению бедности

Результатом полного анализа ситуации станет выработка мер по повышению доходов населения и снижению уровня бедности.
Обновлено вчера в 13:22
Общество

Губернатор увидел у жителей затопленного Канска желание «качнуть права»

Обновлено в 01:07
Политика

Глава делегации Украины в ПАСЕ назвал Зеленского невеждой

Президент Украины Владимир Зеленский является невеждой.
Обновлено вчера в 20:35
Происшествия

В Нижневартовске загорелся жилой дом

Кровля пятиэтажного жилого дома загорелась на площади порядка 800 квадратных метров в Нижневартовске, из горящего здания эвакуированы почти 70 человек, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС России.
Обновлено вчера в 09:49
Происшествия

Сотрудница московского зоопарка прогнала медведя веником

Животное не стало проявлять агрессию. В администрации Московского зоопарка эту историю пока никак не прокомментировали.
Обновлено вчера в 03:47
Армия и оружие

Трамп назвал условие вывода войск США из Афганистана

Говоря об Афганистане, американский лидер констатировал, что военные США находятся в этой стране слишком долго.
Обновлено вчера в 21:19
Как работают Яндекс.Новости?
Главное