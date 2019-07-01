Экономика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФРосбалт вчера в 13:21
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате
«1 июля в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ России, в ходе проведения биометрических измерений возник пожар»,— говорится в сообщении пресс-службы Миноброны.
Обновлено в 09:36
Происшествия
В Екатеринбурге неизвестные расстреляли мужчину
Обновлено в 09:56
Происшествия
Число погибших при наводнении в Иркутской области возросло до 18
Количество жертв паводка в Иркутской области выросло до 18 человек, сообщил глава региона Сергей Левченко на своей официальной странице в Instagram.
Обновлено в 07:49
Политика
ЦИК Украины зарегистрировал блогера Шария кандидатом на выборах в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины (ЦИК) зарегистрировала кандидатом в депутаты главу «Партии Шария», известного блогера и журналиста Анатолия Шария, исполнив тем самым постановление Верховного суда Украины, сообщило 2 июля издание Strana.ua.
Обновлено в 08:37
Политика
ВЦИОМ: 89% москвичей не интересуют выборы в Мосгордуму
Предстоящими выборами в Мосгордуму не интересуются 89% москвичей, поддержать кандидатов и поставить за них подпись готовы только 7% респондентов, говорится в исследовании ВЦИОМа.
Обновлено в 07:41
Транспорт
«Уральские авиалинии» приостановили рейсы в Чехию
Авиакомпания «Уральские авиалинии» приостанавливает осуществление рейсов в Чехию из подмосковного Жуковского и Екатеринбурга со 2 июля из-за аннулирования выданных ранее разрешений, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 01:43
Политика
Полиция в Киеве изъяла 400 килограммов кокаина
Обновлено в 09:30
Политика
В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов
Грузия до конца года потеряет миллион туристов из России и прибыль в два миллиарда лари (около 710 миллионов долларов), заявила глава Национальной администрации туризма Мариам Квривишвили в интервью Первому каналу.
Обновлено в 09:44
Энергетика
ОПЕК утвердила продление сделки о сокращении добычи нефти на 9 месяцев
ОПЕК утвердила продление сделки по сокращению добычи нефти ОПЕК+ еще на девять месяцев, сообщил журналистам министр нефти Ирака Амир Габдан.
Обновлено вчера в 16:09
Шоу-бизнес
В РЖД отреагировали на выезд Пугачевой на перрон вокзала
В дирекции железнодорожных вокзалов РЖД прокомментировали инцидент с машиной певицы Аллы Пугачевой, которая проехала по технической платформе на Рижском вокзале в Москве.
Обновлено вчера в 18:46
Происшествия
Два человека погибли в ДТП на Кутузовском проспекте в Москве
Два человека погибли и пятеро пострадали в аварии с участием пяти автомобилей на Кутузовском проспекте в Москве, сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах во вторник.
Обновлено в 07:50
Гаджеты
Дешевый камерофон Xiaomi CC9e за 189 долларов представлен официально
Сегодня компания Xiaomi, наконец, официально представила смартфоны Xiaomi CC9 и Xiaomi CC9e, а в данной заметке речь идет о более доступной модели новой линейки.
Обновлено в 08:46
Политика
Путин поручил увеличить выплаты по уходу за детьми
С 1 января 2020 года пособие по уходу за детьми с 1,5 до 3 лет будет повышено до величины прожиточного минимума ребенка в регионе.
Обновлено в 10:21
Общество
Одобрены законопроекты по электронным трудовым книжкам
Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила пакет поправок в законодательство для перехода на электронные трудовые книжки.
Обновлено в 05:50
Армия и оружие
Журналисты ВГТРК попали под обстрел в Донецке
Обновлено в 08:10
Общество
Жители Земли увидят 2 июля полное солнечное затмение
Второго июля жители планеты смогут наблюдать полное затмение Солнца. Особенно хорошо оно будет видно в западном полушарии Земли.
Обновлено в 01:10
Политика
Борис Джонсон намерен брекситом доказать Путину ценность либерализма
Финалист гонки за пост премьер-министра Великобритании Борис Джонсон заявил, что Британия докажет президенту России Владимиру Путину ценность либерализма своим уходом из ЕС в установленные сроки.
Обновлено вчера в 00:15
Наука
Обнаруженная 1600-летняя мозаика проливает свет на древний иудаизм
Археология заполняет этот пробел, проливая свет на аспекты иудаизма между четвертым и шестым веками нашей эры, о которых мало что известно.
Обновлено в 01:18
Наука
В Египте у подножия самой старой пирамиды нашли десятки странных мумий
Десятки необычных мумий обнаружили польские археологи в Египте в поселении Саккара у подножия самой старой пирамиды в мире - Джосера.
Обновлено в 08:20
Экономика
Названы 10 самых выгодных франшиз стоимостью до 1 млн рублей
Издание Forbes составило список самых выгодных франшиз, которые стоят меньше 1 млн рублей.
Обновлено в 05:59
Общество
ЕСПЧ обязал Россию выплатить 75 000 евро участникам митингов
Суд решил, что права истцов при задержании на мирных акциях были нарушены, власти должны не только выплатить им компенсации, но и покрыть судебные издержки (они в совокупности составили 22 000 евро).
Обновлено в 09:22
Хоккей
Панарин перешел в «Рейнджерс» с рекордным для россиян контрактом
Обновлено вчера в 13:13
Футбол
Футболист Зе Луиш перешел из «Спартака» в «Порту»
Футболист московского "Спартака" Зе Луиш перешел в португальский клуб "Порту". Об этом сообщает пресс-служба московского клуба.
Обновлено в 08:50
Шоу-бизнес
Ксения Собчак и Максим Виторган проводят отпуск вместе с сыном
В своем микроблоге Максим Виторган разместил видеоролик, где Ксения Собчак вместе с малышом катается на детской горке.
Обновлено в 08:27
Экономика
ФАС изучит российский рынок мяса
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) РФ планирует изучить российский рынок мяса на предмет возможного роста цен на мясную продукцию, сообщил журналистам замглавы ФАС Андрей Цыганов.
Обновлено в 08:15
Политика
Грузия отозвала своего посла с Украины
Грузинский МИД отозвал чрезвычайного и полномочного посла Грузии в Украине Гелу Думбадзе.
Обновлено вчера в 16:42
Происшествия
В саратовском магазине посетитель пытался задушить полицейского
"Прибывшие полицейские застали нападавшего на месте происшествия и пресекли его противоправные действия", – говорится в сообщении следователей.
Обновлено в 08:52
Происшествия
Из России в Грузию сбежала полковник полиции
Бывшая начальница отдела дознания ОВД Пролетарского района Ростова-на-Дону, полковник полиции Наталья Разумная бежала из России в Грузию. об этом сообщается на сайте издания "Комсомольская правда".
Обновлено в 09:53
Происшествия
В центре Москвы нашли клад из монет XIX-XX веков
Обновлено в 06:31