Политика
Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФРосбалт вчера в 13:21
По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.
— Дмитрий Медведев, российский политикАфиша Daily вчера в 16:17
с чего всё началось
Росстат с 2020 года будет адресно рассчитывать уровень благосостояния с помощью специальной информационной системы, сообщил премьер-министр Дмитрий Медведев.РИА Новостивчера в 10:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено вчера в 23:52, Вашингтон
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