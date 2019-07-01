Политика

Медведев анонсировал новую систему подсчета бедных людей в РФРосбалт вчера в 13:21

По словам Медведева, новая система позволяет учитывать индивидуальные возможности и особенности ситуации каждого человека, включая его доходы, состав семьи, состояние здоровья, условия проживания, уровень образования и ряд других факторов.
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Дмитрий Медведев
Специальная информационная система позволяет учесть индивидуальные возможности, особенности ситуации каждого нуждающегося человека, включая его доходы, состояние его здоровья, условия проживания, состав семьи, уровень образования и целый ряд других факторов.
— Дмитрий Медведев, российский политикАфиша Daily вчера в 16:17
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