Медведев: Украина при желании может реанимировать отношения с РоссиейСвободная Пресса 09:12

Глава российского правительства Дмитрий Медведев считает, что украинские власти, если захотят, способны реанимировать отношения с нашей страной. Но пока, как подчеркнул премьер-министр, из Киева звучат только противоречивые заявления.

Медведев: Украина при желании может реанимировать отношения с Россией

Футбол В Сети появилось фото машины погибшего в ДТП Рейеса В Сети появилось фото машины экс-хавбека "Атлетико", "Севильи" и сборной Испании Хосе Антонио Рейеса, передает "Советский спорт".

Армия и оружие Пенсионеры бесплатно отправятся к месту отдыха Согласно новому документу, отправиться к месту предполагаемого отдыха можно на поезде, самолете, катере и даже автобусе, главное — чтобы лечение проходило в стационаре в соответствии военно-врачебной комиссии.

Спорт Россию могут отстранить от Олимпиады-2020, сообщили СМИ Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года, передает "Советский спорт".

Политика Запрет на экспорт топлива из России на Украину вступил в силу Запрет на поставки угля и нефтепродуктов из России на Украину вступил в силу в субботу, 1 июня.

Гаджеты Bloomberg: Apple может отказаться от iTunes Корпорация Apple на своей ежегодной Всемирной конференции для разработчиков (Worldwide Developers Conference, WWDC) представит обновление операционной системы, а также анонсирует ряд нововведений, касающихся автономного использования устройств ее производства.

Общество Немцам разрешат безнаказанно есть продукты из мусорных контейнеров Сенатор юстиции Гамбурга Тилль Штеффен предлагает разрешить безнаказанно доставать из мусорных контейнеров продукты, передает DW.

Происшествия Футболиста Неймара обвинили в изнасиловании Нападающего французского клуба «Пари Сен-Жермен» и сборной Бразилии по футболу Неймара обвинили в изнасиловании, пишет 1 июня GloboEsporte.

Общество Die Tageszeitung (Германия): европейский форпост (Die Tageszeitung) Сергей Иванов ожидает нас рядом с раскопанными подвальными сводами Кенигсбергского городского дворца.

Футбол На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая фанатка На поле финального матча Лиги чемпионов выбежала полуголая болельщица, передает "Советский спорт".

Технологии Aeon (Великобритания): огибая Вселенную (Aeon Magazine) По Берлину трудно было понять, что война завершилась, к тому же истинный мир был возможен только после того, как воюющие страны договорятся о заключении соглашения, имеющего обязательную силу.

Происшествия Гоша Куценко и Алексей Воробьев устроили драку в туалете ресторана Артисты Алексей Воробьев и Гоша Куценко устроили драку в ресторане Москвы, передает StarHit.

Происшествия Наезд автомобиля на толпу в Петербурге попал на видео В Сети появилось видео, на котором запечатлен наезд иномарки на пешеходов в Санкт-Петербурге, произошедший 1 июня.

Происшествия Сбой в выдаче багажа произошел в Шереметьево В международном аэропорту Шереметьево в Москве произошел сбой в выдаче багажа, передает ТАСС.

Общество Племянница Скрипаля написала книгу о его отравлении Племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля Виктория опубликовала на своей странице «ВКонтакте» первую главу книги, посвященной отравлению семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Общество Мэр Анапы не станет оплачивать концерт Волочковой из горбюджета Выступление Волочковой должно было состояться в Анапе в начале июня. Известно, что стоимость тендера превысила 600 тысяч рублей.

Политика Нидерланды потребовали от Малайзии разъяснить позицию по MH17 Правительство Нидерландов потребовало от Малайзии объяснений после того, как малайзийский премьер Махатхир Мохамад выразил сомнения в вине России в катастрофе Boeing MH17.

Кино Кирилл Серебренников приступит к съемкам нового фильма Режиссер Кирилл Серебренников хочет зимой приступить к съемкам фильма «Петровы в гриппе и вокруг него» по одноименному роману Алексея Сальникова.

Происшествия Гендиректора завода в Дзержинске отстранили от работы накануне взрывов В дзержинском ГосНИИ «Кристалл», где сегодня, 1-го июня, прогремели два взрыва, проинформировали о том, что за день до ЧП за нарушения промышленной безопасности был отстранен от работы генеральный директор предприятия.

Наука Варикоз связан с генами и интеллектом: открытие сибирских ученых Сибирские ученые впервые в мире провели масштабное исследование генетических причин варикоза.

Происшествия Посольство России высказалось о стрельбе в Вирджинии Посольство России в США выразило соболезнования семьям погибших в результате стрельбы в городе Вирджиния-Бич, передает ТАСС.

Шоу-бизнес Юлия Салибекова впервые показала лицо младшего сына О появлении на свет младшего сына стало известно в конце ноября.