Общество

Медведев: Сорвавшие сроки реализации нацпроектов будут наказаныREGNUM вчера в 20:49

К дисциплинарной ответственности должны быть привлечены те, кто допустиил нарушение сроков реализации национальных проектов, говорится в поручении российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
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