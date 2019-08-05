Общество
Медведев: Сорвавшие сроки реализации нацпроектов будут наказаныREGNUM вчера в 20:49
К дисциплинарной ответственности должны быть привлечены те, кто допустиил нарушение сроков реализации национальных проектов, говорится в поручении российского премьер-министра Дмитрия Медведева.
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Медведев поручил привлечь к ответственности сорвавших сроки нацпроектов
Парламентская газетавчера в 15:05
Правительство поручило привлечь к ответственности лиц, сорвавших сроки нацпроектов
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